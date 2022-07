Rapport prévisionnel sur le marché de la sécurité des bases de données cloud | Rapport de recherche sur l’analyse mondiale, les statistiques, les revenus, la demande et l’analyse des tendances d’ici 2028

La du marché mondial de la sécurité des bases de données dans le cloud devrait atteindre 27 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 19,0 % sur la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen . L’adoption rapide des services basés sur le cloud dans le secteur de la santé et la nécessité de maintenir la conformité réglementaire sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché de la sécurité des bases de données cloud.

La sécurité des bases de données cloud est une méthode de protection des données dans le cloud computing en protégeant les bases de données contre l’accès non autorisé, le vol et l’utilisation abusive des données confidentielles. Les applications sans serveur ou hébergées qui chiffrent les données sensibles avant qu’elles ne soient transférées à un fournisseur de services de cloud public à l’aide de techniques de chiffrement côté client sont incluses dans la sécurité de la base de données cloud. Cela garantit que même si un attaquant parvient à accéder aux serveurs stockant ces sauvegardes, elles sont inutiles sans les clés.

Notre équipe d’études de marché expérimentée a fourni des informations actualisées sur la pandémie de COVID-19 en cours et son impact économique négatif dans la dernière partie du rapport. L’épidémie de coronavirus a entraîné des changements drastiques dans le paysage commercial actuel de Cloud Database Security, limitant les opportunités de croissance pour divers fabricants et acheteurs au cours des prochaines années. En plus de faire des spéculations sur le scénario post-COVID-19 du marché, le rapport discute de sa situation actuelle. Le rapport propose finalement des données concluantes liées à la croissance du marché Cloud Database Security évaluées aux niveaux régional et mondial.

Pour obtenir un exemple de copie PDF du rapport, visitez @

https://www.emergenresearch.com/request-sample/976

Quelques faits saillants du rapport

En avril 2020, Google a conclu un partenariat avec Cisco, qui a aidé Cisco à étendre son réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) en le connectant au réseau mondial de Google Cloud. Cette collaboration a profité à leurs clients pour intégrer pleinement les applications WAN aux charges de travail cloud.

Le segment hybride représentait une part de revenus significativement importante en 2020, en raison de l’adoption rapide du cloud hybride par diverses sociétés informatiques et technologiques, notamment Netflix, Hulu, Uber et Airbnb. Un cloud hybride est composé de composants privés et publics qui peuvent être reliés entre eux afin que les charges de travail puissent se déplacer librement entre eux en fonction des besoins de disponibilité, de coût et de performances, entre autres facteurs. Cela aide également à maintenir en toute sécurité la confidentialité des données, ce qui devrait encore accroître son adoption.

Le segment de la surveillance des activités dans le cloud représentait une part de revenus significativement importante sur le marché mondial en 2020, en raison du nombre croissant de cyberattaques à travers le monde. Les applications basées sur le cloud sont surveillées à l’aide de diverses technologies de surveillance des applications, ce qui en fait une partie intégrante du système de sécurité de la base de données cloud.

Étendue du marché :

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché Cloud Database Security qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport. De plus, plusieurs outils analytiques tels que l’évaluation des investissements, l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter ont été mis en œuvre par notre équipe d’analystes pour évaluer les capacités de production et de distribution des acteurs du marché de la sécurité des bases de données cloud.

Principaux acteurs présentés dans le rapport :

IBM Corporation, Fortinet Technologies Inc., Intel Security Group, Oracle Pvt. Ltd., NetLib Security Inc., The Hewlett-Packard Company, Trustwave Holdings, Inc., Voltage Security Inc., Axis Technology LLC et Informatica LLC.

Demander un exemple de copie du rapport avec taux d’actualisation @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/976

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la sécurité des bases de données cloud en fonction du type, de l’application, du secteur vertical et de la région :

Type Outlook (Revenus, milliards USD, 2018–2028)

o Cloud public

o privé

o hybride

Application Outlook (Revenus, milliards USD, 2018-2028)

o Surveillance de l’activité dans le cloud

o Gestion des accès

o Authentification des utilisateurs

o Autres

verticales de l’industrie (chiffre d’affaires, milliards USD, 2018-2028)

BFSI o

Gouvernement o

Commerce o

Santé o

Informatique et

o Fabrication

o Autres

détail

o

de

Perspectives

télécommunicationsacteurs

1.4 Analyse du marché par produit

1.5 Analyse du marché par application

1.6 Chronologie du rapport

Tendances de croissance

mondiale 2.1 Taille du marché mondial de la sécurité des bases de données dans le cloud

2.2 Dernières tendances du marché de la sécurité des bases de données dans le cloud

2.3 Principales tendances de croissance

Paysage concurrentiel

3.1 Acteurs clés du marché mondial de la sécurité des bases de données dans le cloud

3.2 Taille mondiale de la sécurité des bases de données cloud par fabricants

3.3 Produits des principaux acteurs

3.4 Barrières à l’entrée sur le marché de la sécurité des bases de données cloud

3.5 Fusions, acquisitions, coentreprises et alliances stratégiques

Zones géographiques clés :

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Le Moyen-Orient et l’Afrique

ont accès au rapport complet @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/cloud-database-security-market

Questions clés abordées dans le rapport :

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de la sécurité des bases de données cloud?

Quels sont les principaux fabricants de cet espace de marché ?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs de ce marché ?

Quelles sont les opportunités de marché et les risques affectant les performances des fournisseurs sur le marché mondial de la sécurité des bases de données cloud ?

Quelles sont les estimations des ventes et des revenus des principaux fabricants de ce marché sur la période prévue ?

Demande de personnalisation de ce rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/976

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour trouver plus de détails sur le rapport ou pour vous renseigner sur sa personnalisation, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport selon vos besoins.

Explorez plus de rapport de recherche Emergen @ www.emergenresearch.com

marché des capteurs de vision intelligentshttps://www.emergenresearch.com/industry-report/smart-vision-sensors-market

des épaississants alimentaires –https://www.emergenresearch.com/industry-report/food -épaississeurs-marché du

système de reconnaissance des gestes automobiles- https://www.emergenresearch.com/industry-report/automotive-gesture-recognition-system-market marchédu

carburant d’aviation durable-https://www.emergenresearch.com/industry- report/sustainable-aviation-fuel-market

silicone market-https://www.emergenresearch.com/industry-report/silicone-market

smart dust market-https://www.emergenresearch.com/industry-report/smart-dust -marché

de la surveillance et de la reconnaissance du renseignement aéroporté-https://www.emergenresearch.com/industry-report/airborne-intelligence-surveillance-and-reconnaissance-market

À propos de nous :

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Emergen Research dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Facebook | LinkedIn | Gazouillement | Blogs

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-cloud-database-security-market