Rapport prévisionnel du marché des bioréacteurs à membrane | Rapport de recherche sur l’analyse mondiale, les statistiques, les revenus, la demande et l’analyse des tendances d’ici 2027

Le marché mondial des bioréacteurs à membrane (MBR) atteindrait une valeur de 4,99 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Cette croissance du marché peut être attribuée à l’adoption croissante des bioréacteurs à membrane par les municipalités. De plus, les préoccupations croissantes concernant la dégradation de l’environnement stimulent également la demande de bioréacteurs à membrane, car la technologie fournit un traitement respectueux de l’environnement aux eaux usées industrielles et municipales. Les bioréacteurs à membrane sont rentables et nécessitent moins de temps que les procédés conventionnels de traitement des eaux usées municipales.

La qualité de l’eau traitée générée par l’utilisation de bioréacteurs à membrane avancés est nettement supérieure à celle générée par l’utilisation de méthodes de traitement conventionnelles. L’augmentation des activités de recherche et de développement a abouti à la production de bioréacteurs à membrane rentables et respectueux de l’environnement. La production d’une eau de haute qualité, clarifiée et largement désinfectée obtenue grâce au traitement avec des bioréacteurs à membrane dynamise le marché. De plus, le besoin croissant d’éliminer les bactéries pathogènes, les micropolluants et les virus dans les boues contribue à la demande de bioréacteurs à membrane parmi les municipalités et les industries.

Les chercheurs ont pris en compte tous les facteurs influençant la croissance du marché Bioréacteur à membrane à l’échelle mondiale et régionale. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché des bioréacteurs à membrane. La pandémie a perturbé les chaînes d’approvisionnement et le scénario économique du marché et a entravé la croissance du marché. Le rapport examine en détail l’impact global de la pandémie de COVID-19 sur le marché Bioréacteur à membrane et ses segments clés. Le rapport offre également un impact actuel et futur de la pandémie de COVID-19 sur le marché.

Le rapport propose une analyse complète du marché mondial des bioréacteurs à membrane à l’échelle mondiale et régionale et propose une prévision du marché sur 8 ans. Le rapport fournit une couverture étendue des moteurs du marché, des contraintes, des limites, des perspectives de croissance, des menaces, des opportunités et des tendances actuelles et émergentes du marché. Le rapport propose également une analyse approfondie des acteurs du marché ainsi que leur aperçu des activités, leur portefeuille de produits, leurs avancées technologiques, leurs plans d’expansion, leur situation financière et leur position mondiale. Il met également en lumière les collaborations dans le paysage concurrentiel, telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits, les promotions de marques, les accords d’entreprise et gouvernementaux, les accords de licence, etc.

Aperçu régional:

Le marché mondial des bioréacteurs à membrane a été classé en fonction de régions géographiques clés en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. Il évalue la présence du marché mondial des bioréacteurs à membrane dans les principales régions en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la contribution aux revenus, le réseau de vente et le canal de distribution, et d’autres éléments clés.

Perspectives concurrentielles :

Le marché mondial des bioréacteurs à membrane est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans cette industrie. Ces entreprises sont connues pour investir massivement dans des projets de recherche et développement. De plus, ils contrôlent une part considérable de la part de marché globale, limitant ainsi l’entrée de nouveaux acteurs dans le secteur. Le rapport sur le marché mondial des bioréacteurs à membrane étudie les tactiques prudentes entreprises par les principaux acteurs du marché, telles que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions, les lancements de nouveaux produits et les coentreprises.

Principaux faits saillants du rapport

En septembre 2020, Evoqua Water Technologies LLC, un expert dans la gestion de solutions critiques de traitement de l’eau, a annoncé l’acquisition d’Aquapure Technologies, une société de services et d’équipements d’eau dans l’Ohio, aux États-Unis. L’acquisition contribuerait au renforcement des capacités de service du premier dans l’Ohio et les régions avoisinantes.

Le segment des bioréacteurs à membrane immergée (MBR) détenait la plus grande part de marché de 57,7 % en 2019. La baisse des besoins énergétiques et l’efficacité accrue de la biodégradation des bioréacteurs à membrane immergée sont le moteur du segment.

Le segment des fibres creuses devrait se développer au TCAC le plus rapide de 7,6 % au cours de la période de prévision. Les coûts d’exploitation et de maintenance moindres des fibres creuses par rapport aux membranes plates et multitubulaires sont le moteur du segment.

Les principaux acteurs du marché sont Toray Industries, Evoqua Water Technologies LLC, Veolia Water Solutions & Technologies SA, SUEZ, Kubota, Mitsubishi Chemical Holdings, Koch Separation Solutions, Huber Technology, Parkson Corporation et Alfa Laval

Emergen Research a segmenté le marché mondial des bioréacteurs à membrane en termes de configuration du système, de type de membrane, d’application et de région comme suit :

Perspectives de la configuration du système (revenu, Milliards USD ; 2017-2027) externes immergées

Perspectives des types de membranes à feuille plate fibres creuses multitubulaires à

Perspectives des applications Traitement des eaux usées industrielles Traitement des eaux usées municipales

Perspectives régionales ( Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027) Amérique du Nord S. Canada Europe Allemagne K. France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste de LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste de la MEA



