Rapport mondial sur le marché des tests héréditaires : taille, part, derniers développements, tendances, principaux acteurs clés et perspectives 2021-2028

inq forces de Porter. Ce rapport de l’industrie fournit un aperçu approfondi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte des principaux facteurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Ce rapport de marché agit sur la collecte, l’enregistrement et l’analyse systématiques de données pour les préoccupations liées à la commercialisation de biens et de services et sert ainsi à l’industrie un excellent rapport d’étude de marché. Des informations granulaires sur le marché rassemblées dans le rapport de premier ordre sur le marché mondial des tests héréditaires seront utiles à l’industrie pour prendre des décisions commerciales compétentes.

Le marché des tests héréditaires devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 9,31 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. L’accélération de la portée de la santé héréditaire générative est l’un des principaux moteurs du marché.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des tests héréditaires sont F. Hoffmann-La Roche Ltd, Abbott, Amgen Inc., ELITechGroup, GW Pharmaceuticals plc, Thermo Fisher Scientific Inc., Pfizer Inc., PerkinElmer Inc., AutoGenomics, Bio-Rad Laboratories , Inc., BioMarin, Sarepta Therapeutics, Amicus Therapeutics, Inc., Alexion Pharmaceuticals, Inc., Sanofi, Takeda Pharmaceutical Company Limited, Vertex Pharmaceuticals Incorporated, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

L’essor harmonieux du commerce du dépistage néonatal a mis en évidence une amélioration du commerce des équipements d’expérimentation ADN. La perspicacité croissante du dépistage des nouveau-nés à travers le monde favorise également la croissance des bénéfices. Les réformes des directives d’expérimentation génétique se dirigent vers la formation d’un essai multigénique pour le mélanome génétique en application clinique. Les progrès continus du modèle de distribution devraient profiter au secteur des examens génétiques. Les modifications technologiques jouent un rôle important dans la croissance du marché en améliorant leur assistance à la livraison et en faisant progresser l’efficacité de la technologie impliquée. Les organisations adoptent une conception d’administration basée sur le cloud pour composer une technologie bioinformatique accessible à l’emploi par d’autres laboratoires.

Ce rapport sur le marché des tests héréditaires fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’application et domination, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des tests héréditaires de Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des tests héréditaires et taille du marché

Le marché des tests héréditaires est segmenté sur la base des tests héréditaires du cancer et des tests héréditaires non cancéreux. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base des tests de dépistage du cancer héréditaire, le marché des tests héréditaires est segmenté en cancer du poumon, cancer du sein, cancer colorectal, cancer du col de l’utérus, cancer de l’ovaire, cancer de la prostate, cancer de l’estomac/gastrique, mélanome, sarcome, cancer de l’utérus, cancer du pancréas et autres.

Basé sur les tests héréditaires non cancéreux, le marché des tests héréditaires est segmenté en tests génétiques, dépistage génétique néonatal, diagnostic et dépistage génétiques préimplantatoires, tests prénatals non invasifs (NIPT) et tests de dépistage des porteurs. Les tests génétiques sont ensuite subdivisés en maladies cardiaques, maladies rares et autres maladies.

Analyse au niveau du pays du marché des tests héréditaires

Le marché des tests héréditaires est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, par pays, par test héréditaire de cancer et par test héréditaire non cancéreux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché des tests héréditaires sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des tests héréditaires en raison de la prévalence élevée de patientes atteintes d’un cancer du sein, de l’entrée des principaux acteurs du marché et d’une solide base de soins de santé.

La section pays du rapport sur le marché des tests héréditaires fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des tests héréditaires vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des tests héréditaires, l’impact de la technologie utilisant les courbes de la ligne de vie et les changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé et leur impact sur le marché des tests héréditaires. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

