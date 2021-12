Rapport mondial sur le marché des drones en tant que service 2021 | Microdrones, Mirs Innovate Private Limited, Phoenix Drone Services, Pix4D, Sharper Shape, Skeye

L’analyse du marché des drones en tant que service par Reports Intellect a fourni des informations détaillées sur le paysage actuel du marché ainsi qu’un aperçu historique détaillé ainsi que des prévisions de prévision précises. Le rapport couvre des aspects importants de l’industrie et fournit une évaluation complète permettant aux clients d’aborder le marché de la manière la plus lucrative possible.

Acteurs principaux du marché : 1 Martian Way Corp., 3D Robotics, Aarav Unmanned Systems, Airwood, Bubblefly, Cyberhawk Innovations Limited, DeTect Technologies, Draganfly Innovations Inc., Edall Systems, Envent Digital, FEDS, Flirtey, Flytrex, Gravodrone, Hemav, Identifié Technologies, INDrone Aero Systems, Intel, Johnnette, Kadet Defence Systems, Microdrones, Mirs Innovate Private Limited, Phoenix Drone Services, Pix4D, Sharper Shape, Skeye, Sree Sai Aerotech Innovations, Trumbull Unmanned.

La description:

Ce rapport contient des données concises et pertinentes sur le marché des drones en tant que service qui sont mises à jour à mesure que les marchés internationaux changent. les marchés ont radicalement changé au fil du temps et il devient une tâche fastidieuse d’évaluer la portée et la situation du marché et, par conséquent, nos analystes ici à Reports Intellect ont évalué la situation actuelle du marché et ont détaillé un compte sur le même pour vous aider à comprendre le la concurrence et la portée du marché Drones en tant que service de manière beaucoup plus efficace.

Couverture du type de marché des drones en tant que service: –

Achat

Loyer

Couverture des applications du marché des drones en tant que service : –

Gouvernement

Commercial

Militaire

Segment de marché par régions :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est)

South America (Brazil, Argentina, Colombia, etc.)

Europe, MENA (Germany, France, UK, Russia and Italy, South Africa)

