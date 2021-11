Rapport mondial sur le marché de l’édition de gènes CRISPR : taille, part, derniers développements, tendances, principaux acteurs clés et perspectives 2021- 2028

Toutes les données, statistiques et informations contenues dans le rapport gagnant sur le marché mondial de l’édition de gènes CRISPR ont été étudiées et analysées avec les outils et techniques démontrés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport de l’industrie fournit un aperçu approfondi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte des principaux facteurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Ce rapport de marché agit sur la collecte, l’enregistrement et l’analyse systématiques de données pour les préoccupations liées à la commercialisation de biens et de services et sert ainsi à l’industrie un excellent rapport d’étude de marché. Des informations granulaires sur le marché rassemblées dans le rapport de premier ordre sur le marché mondial de l’édition de gènes CRISPR seront utiles à l’industrie pour prendre des décisions commerciales compétentes.

Le marché mondial de l’édition de gènes CRISPR augmente progressivement avec un TCAC sain de 23,35% au cours de la période de prévision 2019-2026. La prévalence croissante du cancer dans le monde et l’extension de l’application de la technologie CRISPR par la recherche innovante des différentes organisations universitaires sont les facteurs clés de la croissance du marché.

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial de l’édition de gènes CRISPR sont Applied StemCell, ACEA BIO, Synthego, Thermo Fisher Scientific Inc, GenScript, Addgene, Merck KGaA, Intellia Therapeutics, Inc, Cellectis, Precision Biosciences, Caribou Biosciences, Inc. , Transposagen Biopharmaceuticals, Inc, OriGene Technologies, Inc, Novartis AG, New England Biolabs, entre autres

Marché mondial de l’édition de gènes CRISPR par application thérapeutique (oncologie, auto-immune/inflammatoire), application (génie du génome, modèles de maladies, génomique fonctionnelle et autres), technologie (CRISPR/Cas9, nucléases à doigt de zinc et autres), services (outils de conception, plasmide et vecteur, Cas9 et ARN g, produits du système de livraison et autres), produits (kits GenCrispr/Cas9, anticorps GenCrispr Cas9, enzymes GenCrispr Cas9 et autres), utilisateurs finaux (entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques, instituts de recherche universitaires et gouvernementaux, contrat Organismes de recherche et autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Facteurs de marché

La forte prévalence du cancer dans le monde stimule la croissance de ce marché Les coentreprises de sociétés biotechniques pour l’avancement du génie génétique pour le développement de CRISPR dans le monde peuvent également stimuler la croissance du marché



L’extension de l’application de la technologie CRISPR par la recherche innovante des différentes organisations universitaires améliore également la croissance du marché

La haute finance en recherche et développement joue également un rôle moteur dans la croissance de ce marché

Contraintes du marché

Un mauvais traitement probable du dispositif d’édition de gènes CRISPR et du dispositif d’édition du génome CRISPR/Cas restreint la croissance du marché

Les défis scientifiques et techniques majeurs pour la production d’une nouvelle édition de gènes CRISPR spécifiques à une maladie peuvent également entraver la croissance du marché

Le manque de budget de santé dans certains pays à revenu intermédiaire limite la croissance du marché

Développements clés sur le marché :

En avril 2019 thérapie cellulaire pour l’immunothérapie du cancer

En février 2018, Cellectis a reçu deux brevets américains (US#9,855,297 et US#9,890,393) intitulés « Methods for engineering T cells for immunotherapy by using RNA-guided CAS nuclease system » for CRISPR Use in T-Cells. Grâce à l’octroi de ces brevets aux États-Unis, la société peut générer des revenus en concédant sous licence les produits aux sociétés pharmaceutiques prêtes à utiliser les technologies CRISPR dans les cellules T

Analyse compétitive:

Le marché mondial de l’édition de gènes CRISPR est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de l’édition de gènes CRISPR pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

