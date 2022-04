Rapport d’étude sur le marché des chaussures de sport | Prévisions de revenus de l’industrie mondiale d’ici 2030  

Le Global le marché des chaussures de sport publié par Reports and Data propose une analyse complète du marché et des informations précises sur le marché en ce qui concerne les tendances du marché, la part des revenus, les facteurs moteurs et restrictifs de la croissance, les limites et les opportunités de croissance. Le rapport est organisé à l’aide de divers outils statistiques avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir une meilleure compréhension du scénario global du marché.

Le rapport analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les moteurs et les contraintes, les obstacles et les défis, les menaces, le réseau de vente et le canal de distribution, fournit et exploite des outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir des informations clés sur le paysage concurrentiel du marché. Il couvre également les approches de marketing stratégique entreprises par les principaux acteurs de l’industrie et fournit une étude détaillée des fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations, accords d’entreprise et gouvernementaux, lancements de produits, promotions de marques et autres alliances stratégiques.

Scénario de marché :

les revenus du marché mondial des chaussures de sport ont considérablement augmenté et devraient enregistrer une croissance rapide des revenus entre 2019 et 2030 en raison de facteurs tels que l’urbanisation rapide, améliorer le niveau de vie, augmenter le revenu disponible et modifier les préférences alimentaires. Les gens prennent conscience des préoccupations environnementales croissantes à travers le monde et préfèrent donc acheter des produits alimentaires et des biens dans des emballages écologiques et sans plastique. D’autres facteurs tels que la demande croissante d’aliments et de produits alimentaires de haute qualité, l’accent mis sur la consommation d’aliments plus sains et nutritifs, l’adoption croissante d’un mode de vie sédentaire et l’expansion rapide de la population mondiale devraient stimuler la croissance des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision. En outre, l’inclinaison croissante vers le véganisme, la demande croissante de produits carnés à base de plantes et l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement devraient alimenter la croissance du marché à l’avenir.

Paysage concurrentiel :

Le marché mondial des chaussures de sport est assez concurrentiel et comprend plusieurs acteurs du marché opérant aux niveaux mondial et régional. Les principaux acteurs se concentrent sur l’investissement dans les activités de recherche et développement pour développer et lancer des produits efficaces avancés et adoptent divers plans stratégiques tels que les fusions et acquisitions, les collaborations, les partenariats, les coentreprises pour élargir leur base de produits et renforcer leur position sur le marché.

Principales entreprises opérant sur le marché présentées dans le rapport :

Asics Corporation

Reebok International Limited

Adidas Group

Puma SE

VF Corporation

Nike, Inc.

FILA Korea, Ltd.

New Balance, Inc.

SKECHERS, Inc.

K-Swiss, Inc.

Le rapport met également en lumière la segmentation du marché en fonction du type, de l’application et de

la

région2030)

sport Chaussures

de tennis Chaussures de

football Chaussures de

ball Chaussures

de cricket

Autres

course et de marche Chaussures

randonnée/trekking et sac à dos Chaussures

aérobic et de sport

Autres

d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Hommes

Femmes

Enfants

PerspectivesChiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2019-2030)

Hypermarchés/supermarchés

Magasins spécialisés

vente

Chaînes en ligne

Perspectives régionales :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, BENELUX, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Questions clés traitées dans le rapport :

Quelle est la taille attendue du marché mondial des chaussures de sport au cours de la période de prévision?

Quels facteurs devraient entraver la croissance du marché mondial des chaussures de sport entre 2021 et 2028?

Quels facteurs clés devraient stimuler la croissance des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision ?

Quel chiffre d’affaires du segment des applications devrait enregistrer un TCAC rapide entre 2021 et 2028 ?

Quelle région devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide au cours de la période de prévision ?

Quels acteurs clés opèrent sur le marché mondial de Chaussures de sport?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et du modèle Five Force de Porter ?

Merci d’avoir lu notre rapport. Nous proposons également la personnalisation des rapports à la demande du client. Pour en savoir plus sur le rapport, connectez-vous à nous et notre équipe vous proposera le meilleur rapport personnalisé.

