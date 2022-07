Rapport d’étude sur le marché de l’imagerie moléculaire 2021 ainsi que les tendances futures, les opportunités de croissance, les statistiques et les prévisions jusqu’en 2027

Le rapport fournit une étude méthodique de la du marché de l’imagerie moléculaire et une analyse approfondie de l’aperçu du marché. L’étude implique l’utilisation d’outils analytiques efficaces tels que l’analyse SWOT et les cinq forces de Porter pour inspecter les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces associées à la croissance des différents segments de marché. Le rapport fournit des détails cruciaux, tels que les parts de marché des principaux acteurs, qui aident le lecteur à obtenir une vision complète du marché de l’imagerie moléculaire.

La fréquence croissante des maladies chroniques est l’un des facteurs importants qui influencent la imagerie moléculaire croissance du marché

Pour obtenir un exemple de copie du rapport sur le marché mondial de l’imagerie moléculaire, visitez @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/271

Le marché mondial de l’imagerie moléculaire devrait atteindre 10,71 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché de l’imagerie moléculaire connaît une croissance rapide attribuée à l’apparition croissante de maladies chroniques comme le cancer. Le cancer a un impact significatif sur la croissance sociétale et économique aux États-Unis et dans le monde et est un contributeur majeur au fardeau des coûts de la maladie. On prévoit que 1 806 590 nouveaux cas de cancer seront probablement diagnostiqués aux États-Unis en 2020 et que 606 520 décès surviendront en raison de la maladie.

Les centres de diagnostic devraient croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision. Les centres de diagnostic sont équipés du système d’imagerie moléculaire et du personnel spécialisé nécessaires, ainsi que du personnel de santé, pour aider au processus de détection des maladies chez les individus présentant des symptômes spécifiques.

Liste des principales entreprises clés présentées sur le marché de l’imagerie moléculaire Canon Inc., Digirad Corporation, General Electric Company, PerkinElmer Inc., Siemens Healthineers Inc., Bruker Corporation, Cardinal Health, Thermo Fisher Scientific, Advanced Accelerator Applications et DDD-Diagnostics A /S, entre autres.

Ce qui suit est l’un des développements importants concernant le marché mondial de l’imagerie moléculaire En

juillet 2019, Bruker Corporation a annoncé l’acquisition de PMOD Technologies LLC, en mettant l’accent sur la modélisation pharmacocinétique et la quantification moléculaire. Le logiciel PMOD est largement utilisé dans l’analyse des études TEP en cardiologie, neurologie et oncologie, y compris la recherche liée à l’imagerie moléculaire.

Parcourir le résumé détaillé du rapport de recherche avec TOC @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/molecular-imaging-market

Le rapport est mis à jour avec le dernier scénario économique et la portée du marché en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 en cours. Le rapport couvre les perspectives de croissance ainsi que les estimations de revenus actuelles et futures dans un scénario post-COVID. Le rapport couvre également l’évolution des tendances et de la dynamique du marché en raison de la pandémie et fournit une analyse précise de l’impact de la crise sur l’ensemble du marché.

Quelques points saillants du rapport

L’IRM offre l’avantage d’imager des parties de tissus mous du corps qui sont parfois difficiles à visualiser en utilisant d’autres types de modalités. L’IRM est excellente pour identifier et localiser certains cancers. De plus, une IRM déployant un produit de contraste est la technique d’imagerie moléculaire des tumeurs cérébrales et médullaires la plus appropriée.

Les centres de diagnostic devraient croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision. Les centres de diagnostic sont équipés du système d’imagerie moléculaire et du personnel spécialisé nécessaires, ainsi que du personnel de santé, pour aider au processus de détection des maladies chez les individus présentant des symptômes spécifiques.

Le marché de l’imagerie moléculaire dans la région nord-américaine détenait la plus grande part de marché en 2019, en raison de la forte adoption de technologies d’imagerie avancées, d’une incidence croissante de cancer, d’une infrastructure de soins de santé établie et de diverses initiatives de sensibilisation aux maladies chroniques.

Portée du rapport:

sur la base des types, le marché de l’imagerie moléculaire a été classé en fonction de la géographie, de l’application et de la capacité de consommation. Sur la base de l’application du produit, l’industrie est bifurquée en tenant compte de ceux qui sont en demande et sont le résultat des progrès technologiques. Au niveau régional, la performance de l’industrie ainsi que les principaux fournisseurs opérant dans la géographie éclairent également les parties prenantes, les propriétaires d’entreprise et les cadres du marketing sur le terrain. Les différentes facettes de l’entreprise en fonction de paramètres tels que les nouveaux lancements, les acquisitions et les fusions et les nouveaux entrants sont largement discutées au cours de l’étude.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’imagerie moléculaire en fonction du type de produit, de l’application, des utilisateurs finaux et de la région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017-2027)

Tomographie par émission de positrons

Tomographie d’émission monophotonique

Imagerie par résonance magnétique

Tomodensitométrie

Autres

perspectives d’application (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Oncologie

Maladies cardiovasculaires

Neurologie

Maladies respiratoires

Autres

perspectives des utilisateurs finaux (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Hôpitaux & Cliniques

Centres de Chirurgie Ambulatoire

Centres de diagnostic

Régions clés couvertes par le rapport :

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Pourquoi choisir la recherche émergente ?

Vaste marché couvrant toutes les principales offres de l’écosystème

Analyse approfondie pour tous les pays couverts dans chaque rapport

Analyse d’impact des tendances actuelles et à venir

Méthodologie de recherche robuste

Rapports complets

Derniers développements technologiques



Achetez ce rapport à un tarif exclusivement réduit @ https://www.emergenresearch.com/select-license/271

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport :

Quel est le marché mondial (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud , Moyen-Orient et Afrique) valeur de vente, valeur de production, valeur de consommation, importation et exportation du marché Imagerie moléculaire ?

Qui sont les principaux fabricants mondiaux du marché Imagerie moléculaire? Quelle est leur situation opérationnelle (capacité, production, ventes, prix, coût, brut et revenus) ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Imagerie moléculaire auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial Imagerie moléculaire?

Quelle application/utilisateur final ou type de produit peut rechercher des perspectives de croissance supplémentaires ? Quelle est la part de marché de chaque type et application ?

Explorez plus de rapports d’Emergen Research :

marché du stockage d’objets dans

https://www.emergenresearch.com/industry-report/cloud-object-storage-market

marché du cloud de détail

https://www.emergenresearch.com/industry-report/retail -cloud-market marché de

la génétique reproductive

https://www.emergenresearch.com/industry-report/reproductive-genetics-market

la logistique et de la chaîne d’approvisionnement

https://www.emergenresearch.com/industry-report/logistics-and-supply -chain-industry-market marché

des équipements d’analyse des sols

https://www.emergenresearch.com/industry-report/soil-testing-equipment-market

des consoles de jeux

https://www.emergenresearch.com/industry-report/gaming- console-market marché

de la sonnette vidéo

https://www.emergenresearch.com/industry-report/video-doorbell-market

marché du verre électrochimique

https://www.emergenresearch.com/industry-report/electrochemical-glass-market

plateformes de protection des terminaux marché

https://www.emergenresearch.com/industry-report/endpoint-protection-platforms-market

À propos d’Emergen Recherche

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil