Rapport d’étude rentable sur le marché des dispositifs de surveillance de l’arythmie pour assister à une croissance massive d’ici 2025 | Meilleurs joueurs Abbott, Koninklijke Philips N.V., General Electric Company, Hill-Rom Holding Inc

Le marché des dispositifs de surveillance de l’arythmie devrait atteindre 9 742,95 millions de dollars US d’ici 2028 contre 6 212,59 millions de dollars US en 2021 ; il devrait croître à un TCAC de 6,6% de 2021 à 2028.

La croissance du marché des dispositifs de surveillance de l’arythmie est principalement attribuée à l’augmentation de l’incidence des maladies cardiovasculaires et à l’augmentation de la population gériatrique. De plus, la forte pénétration des produits dans les pays en développement devrait favoriser la croissance du marché au cours de la période de prévision. Cependant, le coût élevé des produits et des procédures entrave la croissance du marché. L’économie européenne est gravement touchée en raison de la croissance exponentielle des cas de COVID-19. Deux vagues consécutives de la maladie ont eu des effets dévastateurs sur les activités économiques dans de nombreux pays de la région. La mise en œuvre de politiques de distanciation sociale et de verrouillage a conduit à la fermeture des centres cardiaques ainsi qu’à la réduction des visites de patients dans ces centres pour des traitements cardiaques électifs. Ce facteur a eu un impact négatif sur l’adoption des dispositifs de surveillance de l’arythmie en Europe.

Les principales entreprises opérant sur le marché des dispositifs de surveillance de l’arythmie comprennent; Abbott, Koninklijke Philips N.V., General Electric Company, Hill-Rom Holding Inc., Medtronic, Biotronik Inc., AliveCor Inc, ACS Diagnostics, Medicalgorithmics, OSI Systems Inc

Le marché mondial des dispositifs de surveillance de l’arythmie est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. En fonction du type, le marché est segmenté en moniteurs ECG, moniteurs implantables, moniteurs Holter, télémétrie cardiaque mobile et autres. Le segment des moniteurs Holter détenait la plus grande part du marché en 2020.

Analyse du marché par

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit une vue d’ensemble et des prévisions du marché mondial des dispositifs de surveillance de l’arythmie en fonction du produit et de l’application. Il fournit également la taille et les prévisions du marché jusqu’en 2028 pour le marché global des dispositifs de surveillance de l’arythmie dans cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui est ensuite sous-segmentée par pays et segments respectifs.

Cependant, le marché des dispositifs de surveillance de l’arythmie pour le segment de la télémétrie cardiaque mobile devrait croître au TCAC le plus élevé entre 2021 et 2028. Par application, le marché est segmenté en bradycardie, tachycardie, fibrillation auriculaire, fibrillation ventriculaire, contraction prématurée et autres.

