Rapport d’étude globale du marché de l’épicerie en ligne avec les principaux acteurs clés, la taille et l’application 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de l’épicerie en ligne. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur l’épicerie en ligne présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La commande de produits d’épicerie en ligne est devenue courante ces dernières années, en raison du changement de mode de vie, de l’urbanisation rapide et de la pénétration accrue d’Internet dans les régions rurales de l’Inde. Le marché de l’épicerie en ligne a considérablement augmenté en 2020 et 2021, lorsque les blocages induits par le COVID-19 et les normes de distanciation sociale ont obligé la plupart des ménages indiens à opter pour l’épicerie en ligne. Certains des principaux acteurs du marché sont Spencers Retail Limited, Grofers India Private Limited, Supermarket Grocery Supplies Private Limited (BigBasket) et Amazon India Limited.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.quadintel.com/request-sample/india-online-grocery-market/QI042

Aperçu du marché :

Le marché de l’épicerie en ligne devrait atteindre 1310,93 milliards INR d’ici 2026, avec une croissance à un TCAC d’environ 28,99 % au cours de la période de prévision (2021 2026). En 2020, les ventes d’épicerie en ligne ont enregistré un taux de croissance d’environ 60 %. L’une des principales raisons de cette croissance est la pandémie de COVID-19. Cela a obligé les consommateurs, en particulier ceux des zones urbaines, à utiliser des plateformes en ligne pour faire leurs courses quotidiennes afin de respecter les restrictions liées au verrouillage et de maintenir la distance sociale. Des initiatives telles que la livraison sans contact et la possibilité d’effectuer des paiements en ligne ont permis aux consommateurs d’acheter facilement des produits d’épicerie sur des plateformes en ligne pendant la pandémie. Le marché de l’épicerie en ligne est dynamique et les acteurs nationaux et étrangers se font concurrence pour accroître leur part de marché et leur présence.

Informations sectorielles :

Le marché est segmenté en fonction des méthodes de paiement et du type de produits livrés via le support et les régions. Le segment des paiements en ligne a énormément augmenté au cours des deux dernières années et devrait croître au cours de la période de prévision (2021 2026). Cela est dû à la préférence pour les paiements en ligne, à l’utilisation intensive des smartphones et à la forte pénétration d’Internet. Sur la base de la segmentation régionale, en 2020, le sud de l’Inde détenait la plus grande part (34,6 %) en termes de revenus et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Analyse d’impact COVID-19 :

En 2020, le marché a connu des changements remarquables en raison du COVID-19, entraînant une consolidation sectorielle et une croissance significative des ventes. Les normes de distanciation sociale ont poussé les consommateurs à se concentrer sur l’épicerie en ligne, considérée comme pratique et sûre au milieu de la pandémie. En outre, plusieurs exportateurs et transformateurs prévoient d’accroître leur présence dans le commerce en ligne au cours de la période de prévision, car ce canal de commercialisation est devenu plus rationalisé que le commerce de détail hors ligne. Plusieurs enquêtes ont été menées entre l’année dernière et cette année. Il a été observé que les gens préféraient les achats en ligne en raison de la facilité d’accès aux produits, de la flexibilité et de la rapidité. On s’attend à ce que ceux-ci soient les facteurs moteurs même après la pandémie.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ – https://www.quadintel.com/request-sample/india-online-grocery-market/QI042

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Demander un rapport complet – https://www.quadintel.com/request-sample/india-online-grocery-market/QI042

À propos de Quadintel :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Quadintel croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Quadintel est une « solution à guichet unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Quadintel :

Courriel : sales@quadintel.com

Adresse : Office – 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611, ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 888 212 3539 (É.-U. – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.quadintel .com/