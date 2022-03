Rapport d’étude du marché du câblage structuré basé sur la taille, les parts, les opportunités, les tendances du secteur et les prévisions jusqu’en 2028

La du marché mondial du câblage structuré devrait atteindre 15,09 milliards USD en 2028 à un TCAC stable, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance du marché mondial du câblage structuré est stimulée de manière significative par les progrès rapides dans les secteurs de l’informatique et des télécommunications, les investissements continus dans le développement et la mise à niveau des infrastructures de réseau et de communication, l’augmentation des initiatives gouvernementales favorisant la numérisation et l’adoption croissante des systèmes et dispositifs de connectivité réseau à haut débit. La solution de câblage structuré comprend l’installation et la conception d’un système de câblage organisé qui offre la flexibilité nécessaire pour s’adapter aux changements, déplacements et ajouts, et réduit le temps d’installation du système, ainsi que prend en charge l’ensemble de l’infrastructure de câblage d’une organisation via un système unique. Cette infrastructure comprend différents petits composants normalisés appelés sous-systèmes, tels que le câblage optique et à paires torsadées, les câbles de brassage et les panneaux de brassage.

Le rapport propose en outre une analyse SWOT complète et une analyse des cinq forces de Porter pour offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel de l’industrie. Il couvre également les stratégies adoptées par des acteurs de premier plan telles que les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. Le rapport vise à offrir aux lecteurs une compréhension globale des caractéristiques pertinentes de l’industrie.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/574

Le rapport propose une analyse complète du marché mondial du câblage structuré à l’échelle mondiale et régionale et propose une prévision du marché sur 8 ans. Le rapport fournit une couverture étendue des moteurs du marché, des contraintes, des limites, des perspectives de croissance, des menaces, des opportunités et des tendances actuelles et émergentes du marché. Le rapport propose également une analyse approfondie des acteurs du marché ainsi que leur aperçu des activités, leur portefeuille de produits, leurs avancées technologiques, leurs plans d’expansion, leur situation financière et leur position mondiale. Il met également en lumière les collaborations dans le paysage concurrentiel, telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits, les promotions de marques, les accords d’entreprise et gouvernementaux, les accords de licence, etc.

Aperçu régional :

Le marché mondial du câblage structuré a été classé en fonction de régions géographiques clés en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. Il évalue la présence du marché mondial du câblage structuré dans les principales régions en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la contribution aux revenus, le réseau de vente et le canal de distribution, et d’autres éléments clés.

Perspectives concurrentielles :

Le marché mondial du câblage structuré est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Ces entreprises sont connues pour investir massivement dans des projets de recherche et développement. De plus, ils contrôlent une part considérable de la part de marché globale, limitant ainsi l’entrée de nouveaux acteurs dans le secteur. Le rapport sur le marché mondial du câblage structuré étudie les tactiques prudentes entreprises par les principaux acteurs du marché, telles que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions, les lancements de nouveaux produits et les coentreprises.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/574

Quelques conclusions clés du rapport :

En juin 2020, Siemens a annoncé son expansion de solutions de gestion de câbles et de racks ouverts rentables avec l’introduction du nouveau Value Vertical Cable Manager ( VVCM).

Les revenus du segment de produits devraient enregistrer un TCAC de revenus stable tout au long de la période de prévision. Cela peut être attribué à l’adoption rapide du câblage structuré dans diverses industries telles que l’informatique et les télécommunications, les organisations gouvernementales et autres.

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide tout au long de la période de prévision, ce qui peut être attribué au développement rapide de l’infrastructure de réseau et de divers initiatives gouvernementales pour promouvoir la numérisation dans les pays de la région.

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont Teknon Corp, CommScope, Nexans SA, Panduit Corp., Legrand, Corning Inc., Belden, Inc., Schneider Electric, Siemens et Furukawa Electric Co., Ltd.

Pour en savoir plus sur le rapport, visiter @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/structured-cabling-market

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial du câblage structuré en fonction de la solution, du type de câble, de l’utilisation finale et des régions comme suit :

Solution Outlook (Revenus : milliards USD ; 2018-2028) Services d’ installation et de consultation Maintenance et assistance Services gérés produits Câbles Panneaux de brassage et connexions croisées Cordons de brassage et assemblages de câbles Prises de communication Racks et armoires Logiciel

Type de câble Outlook (Revenus : milliards USD ; 2018 –2028) Catégorie 6 Catégorie 5E Catégorie 6A Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus : milliards USD ; 2018-2028) Informatique et télécommunications Résidentiel et commercial Gouvernement et éducation Transport Industrie Autres

Perspectives régionales (Revenus, millions USD ; 2018-2028) Amérique du Nord S. Canada Mexique Europe Allemagne K France Italie Espagne BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite ia EAU Afrique du Sud Turquie Reste de la MEA



Contactez-nous :

Eric Leec

Spécialiste des ventes

Emergen Research | La toile: www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756c

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez notre Services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-structured-cabling-market