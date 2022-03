Rapport d’étude du marché des munitions de chasse et de tir basé sur la taille, les parts, les opportunités, les tendances de l’industrie et les prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial des munitions de chasse et de tir devrait représenter 1,73 milliard USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Les facteurs clés influençant la croissance du marché comprennent l’adoption croissante des munitions de chasse et de tir pour la chasse aux oiseaux, l’entraînement à l’autodéfense, l’intérêt croissant et le développement des compétences pour le tir, l’utilisation des munitions de chasse et de tir dans les sports et la disponibilité du coût rentable armes pour ces munitions, pour n’en nommer que quelques-unes.

En outre, les jeux associés au tir et au tir à l’aide d’armes à feu et de fusils non létaux et l’investissement croissant dans la formation et la démonstration en matière de défense sont quelques-unes des raisons supplémentaires de la croissance remarquable du marché. En outre, la réduction des coûts de fabrication des pistolets à l’aide de mécanismes d’impression 3D, la demande croissante de pistolets intelligents et l’utilisation croissante du polymère dans l’industrie de l’armement sont quelques-uns des facteurs subordonnés propulsant le marché qui créent une énorme percée dans la croissance du marché. .

Le rapport propose en outre une analyse SWOT complète et une analyse des cinq forces de Porter pour offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel de l’industrie. Il couvre également les stratégies adoptées par des acteurs de premier plan telles que les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. Le rapport vise à offrir aux lecteurs une compréhension globale des caractéristiques pertinentes de l’industrie.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/273

En outre, le rapport fournit un aperçu complet du marché des munitions de chasse et de tir ainsi que le portefeuille de produits et les performances du marché. Le rapport offre des informations clés sur la part de marché, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, le rapport entre l’offre et la demande, les détails d’importation / exportation et les modèles de produits et de consommation. Pour mieux comprendre, le rapport est en outre segmenté en sections telles que les types de produits offerts par le marché, le spectre d’applications, les entreprises et les régions géographiques clés où le marché a établi sa présence.

Objectifs du rapport:

Étude de la taille du marché mondial des munitions de chasse et de tir par régions, types et applications clés en référence aux données historiques (2017-2018) et aux prévisions (2020-2027)

Analyse de la structure industrielle du marché des munitions de chasse et de tir par identification de divers sous-segments

Analyse approfondie des principaux acteurs du marché ainsi que leur analyse SWOT Analyse

comparative du paysage concurrentiel

Analyse du marché des munitions de chasse et de tir basée sur les tendances de croissance, les perspectives futuristes et la contribution à la croissance totale du marché

Analyse des moteurs, des contraintes , opportunités, défis et risques sur le marché mondial des munitions de chasse et de tir

Analyse complète des développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et autres alliances stratégiques

Aperçu du marché:

le rapport de recherche sur le marché des munitions de chasse et de tir est formulé à travers recherches primaires et secondaires approfondies ainsi que qualitatives et analyse quantitative des aspects vitaux du marché. Les données pertinentes sont ensuite validées et vérifiées par les professionnels de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations plus approfondies sur le scénario de marché global de la sphère commerciale Munitions de chasse et de tir.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/273

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

qu’en novembre 2019, Nammo a déclaré qu’une acquisition de Chemring Ordnance, une filiale du groupe Chemring, aiderait Nammo à renforcer ses capacités de fabrication aux Etats-Unis.

Le sous-segment des polymères connaît une croissance avec le TCAC le plus rapide de 6,3 % en raison de sa plus grande efficacité dans la fabrication avec des techniques d’impression 3D et de la réduction des coûts globaux avec une applicabilité plus élevée dans les sports et la chasse.

Les régions de l’Asie-Pacifique dirigées par la Chine, l’Inde, le Pakistan et la Corée du Sud et du Nord allouent un budget considérable à leurs objectifs de défense et de maintien de l’ordre. En outre, l’intérêt croissant pour les compétences de chasse et de tir et la formation à la défense personnelle, ainsi qu’un développement et une amélioration économiques plus élevés dans l’industrie manufacturière, contribuent délibérément à propulser l’application du marché.

Principaux acteurs du marché Smith & Wesson Holding Corp., Freedom Group, Orbital ATK, Sturm, Ruger, & Co., Inc., American Outdoor Brand Corporation, Thales Group, Lockheed Martin, General Dynamics Corporation, Beretta SpA et Raytheon Company , entre autres.

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/hunting-and-shooting-ammunition-market

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des munitions de chasse et de tir sur la base du type, des utilisateurs finaux , calibre, matériaux utilisés et région :

: milliards USD ; Volume : milliers d’unités ; 2017-2027) Obus d’artillerie Autres Revenus

Perspectives Balles sportif d’entraînement

(Revenus : milliards USD ; Volume : milliers d’unités ; 2017-2027) Petit 9 mm 56 Lapua mm 7 mm Magnum .338 Norma Magnum 5 mm Autres Moyen 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm Autres matériaux utilisés Perspectives (Revenu : milliards USD ; Volume : Milliers d’unités ; 2017-2027) Acier Aluminium Polymère Autres Perspectives régionales (Chiffre d’affaires : Milliards USD ; Volume : Milliers d’unités ; 2017-2027) Amérique du Nord S. Canada Mexique Europe Russie Royaume-Uni Allemagne France BENELUX Asie-Pacifique Chine Japon Inde Pakistan Corée du Sud Corée Reste APAC Latin Amérique Brésil Reste de LATAM MEA Arabie Saoudite Émirats Arabes Unis Israël Reste de MEA



Contactez-nous :

Eric Leec

Spécialiste des ventes

Emergen Research | La toile: www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756c

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez notre Services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-hunting-and-shooting-ammunition-market

Marché de l’impression 3D dentaire : – https://www.biospace.com/article/dental-3d-printing-market-size-to-reach-valuation-of-usd-12-46-billion-in-2028- growing-at-a-cagr- de-26-5-pourcent-selon-la-dernière-analyse-par-emergen-research/

Marché des dispositifs de surveillance hémodynamique :- https://www.biospace.com/article/hemodynamic-monitoring-devices-market-size-to-reach-valuation-of-usd-1-566-7-million-in-2028- growing-at-a- cagr-de-6-1-pourcent-selon-la-dernière-analyse-par-emergen-research-/

Marché de la spectroscopie proche infrarouge : – https://www.biospace.com/article/near-infrared-spectroscopy-market-size-to-reach-valuation-of-usd-437-3-million-in-2028- growing-at-a-cagr- of-6-2-percent-selon-emergen-research/

Marché de la réparation et de la régénération des nerfs : – https://www.biospace.com/article/nerve-repair-and-regeneration-market-size-to-reach-valuation-of-usd-11-62-billion-by-2027- growing-at-a- cagr-de-9-0-pourcent-selon-la-recherche-émergente/

Marché de la génétique de la reproduction : – https://www.biospace.com/article/reproductive-genetics-market-size-to-reach-valuation-of-usd-11-23-billion-in-2028- growing-at-a-cagr-of- 12-3-percent-selon-la-dernière-analyse-par-emergen-research/

Marché de la barrière hémato-encéphalique : – https://www.biospace.com/article/blood-brain-barrier-market-size-to-reach-valuation-of-usd-7-40-billion-in-2028- growing-at-a-cagr- de-24-8-pourcent-selon-la-recherche-émergente/le

marché des systèmes de perfusion de médicaments : – https://www.biospace.com/article/drug-infusion-systems-market-size-to-reach-valuation-of-usd-18-17-billion-in-2028-asia-pacific-is-expected- enregistrer-une-croissance-significative-due-à-l’augmentation-de-la-prévalence-du-diabète-et-du-cancer-dit-la-recherche-émergente /

marché des implants de nouvelle génération: – https://www.biospace.com/article/next-generation-implants-market-to-reach-valuation-of-usd-4-45-billion-by-2028- growing-at-a-cagr-of- 3-2-pourcent-selon-la-recherche-émergente/

le marché de l’imagerie tissulaire : – https://www.biospace.com/article/tissue-imaging-market-size-to-reach-valuation-of-usd-27-32-billion-by-2027- growing-at-a-cagr-of- 8-3-pourcent-selon-la-recherche-émergente/

marché thérapeutique ciblé : – https://www.biospace.com/article/targeted-therapeutics-market-size-to-reach-usd-162-89-billion-in-2028- growing-at-a-cagr-of-7-1- pourcentage-selon-la-dernière-analyse-par-recherche-émergente/