Rapport d’étude du marché des matériaux cathodiques basé sur la taille, les parts, les opportunités, les tendances de l’industrie et les prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial des matériaux cathodiques devrait valoir 27,84 milliards USD en 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. La croissance de ce marché peut être attribuée à la demande croissante de véhicules électroniques dans les économies en développement. L’utilisation croissante de batteries légères et rechargeables dans les produits électroniques grand public devrait stimuler la demande pour le produit.

La demande croissante de systèmes d’alimentation sans coupure pour les opérations industrielles dans les industries manufacturières ou chimiques, ou pétrolières et gazières entraîne l’utilisation croissante de batteries lithium-ion à base de matériaux cathodiques. La tendance actuelle à la conservation de l’énergie et à la préférence croissante pour l’énergie des batteries renouvelables par rapport à l’énergie du carburant est un facteur majeur contribuant au développement de l’industrie.

Le rapport considère le COVID-19 comme un contributeur clé du scénario de marché dynamiquement modifié. Le rapport couvre une analyse complète de l’impact de la crise sanitaire mondiale sur la croissance globale du marché. En outre, le rapport couvre l’impact actuel et futur de la crise du COVID-19 sur le marché et ses segments clés.

Le rapport est une étude de recherche approfondie du marché mondial des matériaux cathodiques, y compris les dernières tendances, les facteurs de croissance, les développements, les opportunités et le paysage concurrentiel. L’étude de recherche comprend une analyse approfondie du marché à l’aide de méthodologies de recherche avancées telles que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport est formulé à partir de données recueillies à partir de recherches primaires et secondaires examinées et validées par des experts de l’industrie. Le rapport donne un aperçu des leaders du marché, de la segmentation par type, application et région, et des avancées technologiques.

Analyse régionale :

Le rapport met en lumière la région qui devrait dominer le marché des matériaux cathodiques dans les années à venir. Le rapport estime la taille du marché en termes de volume et de valeur et offre une estimation précise de la part de marché que chaque région devrait détenir au cours de la période de prévision. Le rapport analyse la propagation du marché des matériaux cathodiques dans des zones géographiques clés couvrant l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale donne une idée du modèle de production et de consommation, des importations/exportations, du rapport de l’offre et de la demande, de la contribution aux revenus, de la part et de la taille du marché et de la présence d’acteurs de premier plan dans chaque région.

Aperçu du marché :

Le rapport de recherche sur le marché des matériaux cathodiques est formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies ainsi que d’une analyse qualitative et quantitative des aspects vitaux du marché. Les données pertinentes sont ensuite validées et vérifiées par les professionnels de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations plus approfondies sur le scénario de marché global de la sphère commerciale Cathode Materials.

Principaux faits saillants du rapport

En 2018, Hitachi Chemical Co., Ltd a conclu un accord de licence avec Silatronix, Inc. pour prolonger la durée de vie des batteries lithium-ion et améliorer la stabilité de stockage des batteries à des températures élevées.

Le dioxyde de plomb détenait la plus grande part de marché de 32,3% en 2019 en raison des investissements croissants dans la recherche et le développement par les fabricants de matériaux cathodiques.

La batterie plomb-acide devrait croître avec le TCAC le plus rapide de 6,2 % au cours de la période de prévision, car les batteries plomb-acide génèrent de l’énergie recyclable et renouvelable et réduisent les niveaux d’émission de CO2.

Les principaux participants sont BASF SE, Mitsubishi Chemical Corporation, 3M, Umicore, POSCO, Hitachi Chemical Co., Ltd, Johnson Matthey, Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd et Kureha Corporation, entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des matériaux cathodiques en fonction du matériau, du type de batterie, de l’application et de la région :

perspectives des matériaux (revenus, milliards USD ; 2017-2027) Dioxyde de plomb Lithium Oxyde cobalt Lithium Nickel Manganèse Oxyde de cobalt Lithium Fer Phosphate Lithium Nickel Cobalt Oxyde d’aluminium Autres matériaux cathodiques



Type de batterie Perspectives (Revenus, milliards USD; 2017-2027) Plomb-acide Lithium-ion Autres



Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Stockage d’énergie Automobile Outils électriques Électronique grand public Autres



Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Amérique du Nord Unis Canada Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de APAC Amérique latine Brésil Reste du LATAM MEA Arabie saoudite Émirats Arabes Unis Reste du MEA



