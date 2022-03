Rapport d’étude du marché de l’isolation technique basé sur la taille, les parts, les opportunités, les tendances du secteur et les prévisions jusqu’en 2028

La taille du marché mondial de l’isolation technique devrait atteindre 10,87 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Recherche. La croissance constante des revenus du marché peut être attribuée à l’utilisation croissante de l’isolation technique dans les secteurs industriels, offshore et maritimes, car elle offre une option très rentable pour protéger les bâtiments, les systèmes et les structures. La sensibilisation accrue de diverses industries à la nécessité d’une isolation optimisée des équipements de traitement et de normes d’isolation plus élevées pour les équipements de service des bâtiments afin d’atteindre une efficacité énergétique plus élevée devrait stimuler la croissance du marché de l’isolation technique au cours de la période de prévision. Une meilleure régulation de la température permet une meilleure capacité à réduire les coûts et à minimiser les émissions de CO2 générées par les industries chaque année. Le besoin croissant de réduire la consommation d’énergie pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments commerciaux et de minimiser l’utilisation de combustibles fossiles a entraîné une utilisation croissante de l’isolation technique.

La demande croissante d’isolation acoustique dans le secteur industriel et commercial devrait également stimuler la croissance du marché de l’isolation technique au cours de la période de prévision. La bonne isolation acoustique contribue à améliorer l’environnement de travail des environnements industriels pour les employés et les visiteurs et améliore également l’intimité et la sécurité dans un bâtiment commercial.

La pandémie actuelle de COVID-19 devrait avoir un effet sur la croissance de l’industrie de l’isolation technique, principalement en raison des restrictions de mouvement et de l’impact sur l’offre et la demande en raison des confinements. La pandémie de COVID-19 a touché plusieurs secteurs du marché mondial, et le secteur de l’isolation technique devrait ressentir l’impact de la pandémie. Le ralentissement économique et les changements dynamiques de la demande affecteront davantage la croissance de l’industrie. Le rapport couvre l’analyse d’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie globale de l’isolation technique.

Le rapport sur le marché mondial de l’isolation technique fournit une couverture complète des données des entreprises, y compris des détails sur leur capacité de production et de fabrication, leur portefeuille de produits, leur aperçu des activités, leurs revenus, leurs marges bénéficiaires brutes. , réseau de vente et canal de distribution, situation financière et position sur le marché. Le rapport étudie également les stratégies commerciales et les alliances stratégiques entreprises par les entreprises pour acquérir une assise solide sur le marché. Le rapport met en lumière les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les promotions de marques et les lancements de produits, les accords et partenariats, ainsi que les accords avec les entreprises et les gouvernements. L’analyse complète du paysage concurrentiel offre aux lecteurs une compréhension plus approfondie des concurrents.

Dynamique du marché :

Le rapport offre des informations pertinentes sur la dynamique du marché du marché Isolation technique. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché de l’isolation technique, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il offre également l’impact de divers facteurs de marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché de l’isolation technique.

Paysage concurrentiel :

En outre, le rapport comprend une analyse approfondie du paysage concurrentiel. Le segment couvre un aperçu complet des profils d’entreprise ainsi que des profils de produits, des capacités de production, des produits / services, de l’analyse des prix, des marges bénéficiaires et des développements des processus de fabrication. Le rapport couvre également les mesures commerciales stratégiques prises par les entreprises pour gagner une part de marché substantielle. Le rapport fournit des informations pertinentes sur les fusions et acquisitions récentes, les lancements de produits, les collaborations, les coentreprises, les partenariats, les accords et les accords gouvernementaux.

Quelques points saillants du rapport

En janvier 2020, Owens Corning, l’un des principaux producteurs mondiaux d’isolants en fibre de verre, a lancé un produit d’isolation de nouvelle génération fabriqué par PureFiber Technology. Le produit d’isolation de nouvelle génération est incombustible, doux au toucher, facile à utiliser, à couper et à renverser, a une résistance élevée, une faible perméabilité et élimine l’utilisation de treillis soudé pour le support.

Le segment de l’isolation à chaud représentait la plus grande part des revenus en 2020. Le besoin croissant d’empêcher les tuyaux de surchauffer tout en gardant la chaleur à l’intérieur du tuyau stimule la demande de matériaux d’isolation à chaud dans les secteurs industriels, marins et offshore.

Les revenus du segment Chauffage et plomberie devraient augmenter à un TCAC rapide au cours de la période de prévision. La demande croissante de tuyaux isolés rentables avec des propriétés techniques exceptionnelles stimule l’utilisation de l’isolation technique.

Les principaux acteurs du marché sont Rockwool International A/S, Saint-Gobain Isover, Owens Corning, Knauf Insulation, Kingspan Group plc, Armacell International SA, L’Isolante K-Flex SpA, Morgan Advanced Materials, Etex Group et Aspen Aerogels, Inc.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’isolation technique en fonction du type de produit, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Type de produit Perspectives (Revenus, Milliards USD ; 2018-2028) Isolation rigide à froid Isolation flexible à froid Perspectives d’application d’isolation chaude



(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028) CVC Chauffage et plomberie acoustiques Processus industriels Réfrigération



Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028 ) Énergie Industriel & OEM Transport Bâtiments commerciaux



Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne France Uni BENELUX Italie Espagne Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Inde Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste du LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste de la MEA



