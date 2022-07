Rapport d’étude du marché de la culture hydroponique basé sur la taille, les parts, les opportunités, les tendances du secteur et les prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial de la culture hydroponique devrait atteindre 8,64 milliards USD d’ici 2027, selon un récent rapport d’Emergen Research. L’expansion du marché est tirée par des rendements plus élevés par rapport aux stratégies agricoles traditionnelles sur des terres restreintes et des ressources alternatives, ce qui a créé un impact profond sur la demande. Les systèmes hydroponiques comprennent un mélange de plusieurs technologies et comprennent donc un ensemble particulier de modèles de système.

Le rapport est mis à jour avec le dernier scénario économique et la portée du marché en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 en cours. Le rapport couvre les perspectives de croissance ainsi que les estimations de revenus actuelles et futures dans un scénario post-COVID. Le rapport couvre également l’évolution des tendances et de la dynamique du marché en raison de la pandémie et fournit une analyse précise de l’impact de la crise sur l’ensemble du marché.

Quelques faits saillants du rapport

La technique d’élevage en réservoir élimine le risque de maladies causées par les organismes du sol. pour démarrer, les plantes à maturation hydroponique produisent le rendement suivant par rapport aux plantes similaires cultivées dans le sol grâce à une gestion correcte des nutriments Le

CVC joue un rôle clé dans le développement des cultivateurs d’intérieur, car le système est responsable du refroidissement, de la déshumidification et du maintien de l’optimum température dans la capacité. Les systèmes CVC sont pour la plupart essentiels au fonctionnement des fermes aquacoles et aéroponiques et peuvent être fiables et bien contrôlés

Points clés du marché Hydroponique :

Couverture étendue de l’analyse du marché Hydroponique

Informations clés sur la répartition régionale de l’industrie dans les zones géographiques clés

Des aperçus radicaux sur les tendances vitales du marché ; tendances actuelles et émergentes, et facteurs influençant la croissance du marché

Couverture complète de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la croissance globale du marché Hydroponique

Des données complètes sur les principaux fabricants et vendeurs du marché Hydroponique Moteurs du

marché :

Les efforts constants d’acteurs de premier plan pour développer des technologies plus récentes et modernes et des avancées de produits devraient stimuler la croissance de l’industrie au cours des prochaines années. Le rapport étudie les vastes plans d’expansion commerciale et les progrès des activités de R&D et du portefeuille de produits. Le rapport offre une compréhension claire des alliances sur le marché, telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords, les lancements de produits et les promotions de marques, et les accords d’entreprise.

Le rapport parle également de l’évolution des demandes et des tendances émergentes qui devraient stimuler la croissance du marché. La demande croissante de produits hydroponiques devrait stimuler la demande de machines sous vide pour aliments, renforçant ainsi la croissance de l’industrie. De plus, le rapport étudie également l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché.

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial de la culture hydroponique sur la base du type de mouvement, du mouvement des cultures et de la région :

Type Movement Outlook (Revenu, USD milliards ; 2017-2027)

Systèmes d’agrégats Systèmes

liquides

Perspectives de mouvement des cultures (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Tomates

Laitue

Poivrons

Concombres

Herbes

Autres

Analyse régionale :

Le rapport met en lumière la région qui devrait dominer le marché de la culture hydroponique dans les années à venir. Le rapport estime la taille du marché en termes de volume et de valeur et offre une estimation précise de la part de marché que chaque région devrait détenir au cours de la période de prévision. Le rapport analyse la propagation du marché Hydroponique dans des zones géographiques clés couvrant l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale donne une idée du modèle de production et de consommation, des importations / exportations, du rapport offre et demande, de la contribution aux revenus, de la part et de la taille du marché et de la présence d’acteurs de premier plan dans chaque région.

Les principales entreprises de l’industrie hydroponique et présentées dans le rapport sont :

AMHYDRO (États-Unis), Argus Control Systems Limited (Canada), AeroFarms (États-Unis), Green Sense Farms Holdings, Inc. (États-Unis), Heliospectra AB (Suède), Emirates Hydroponics Farms (EAU), LumiGrow (États-Unis), Signify Holding (Pays-Bas) Terra Tech Corp (États-Unis) et Freight Farms (États-Unis)

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible dans les sections par chapitre ou par région. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport, et notre équipe vous fournira une excellente assistance.

