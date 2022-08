Rapport d’étude de marché sur l’impression 3D dans le domaine de la santé – Taille, part, nouvelles tendances et opportunités, analyse concurrentielle et prévisions futures

Le document sur le marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé fournit un résumé complet de l’étude de marché et de son impact sur l’industrie de la santé. En appliquant des modèles de meilleures pratiques et des méthodologies de recherche, une analyse complète du marché est effectuée dans ce rapport de marché pour s’assurer que le rapport fournit une segmentation précise du marché et des informations pour le succès de l’entreprise du client. De plus, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement sont également reconnues et, en conséquence, les stratégies de marketing, de promotion et de vente sont interprétées pour un succès extrême. Les entreprises peuvent prospérer sur ce marché en évolution rapide en adoptant un rapport d’étude de marché crédible.

L’impression 3D, également connue sous le nom de fabrication additive, est un processus utilisé dans l’industrie de la santé pour créer des objets solides en trois dimensions. La production d’un objet imprimé en 3D est réalisée grâce à l’utilisation de procédés additifs. Un objet est créé dans un processus additif en déposant des couches successives de matériau jusqu’à ce que l’objet soit complet.

Dynamique du marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé

Conducteurs

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé au cours de la période de prévision sont les suivants :

Augmentation du financement public-privé pour les activités d’impression 3D

Il y a eu une augmentation significative du financement public-privé pour soutenir diverses initiatives dans l’industrie de l’impression 3D ces dernières années, ce qui stimule davantage la croissance du marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé.

Développement technologique

L’impression 3D offre de nombreuses avancées technologiques par rapport aux processus de fabrication traditionnels, l’élargissement de sa gamme d’applications dans tous les secteurs accélérera encore la demande pour le marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé.

Demande croissante d’implants sur mesure

L’augmentation de la demande d’implants spécifiques au patient dans les procédures orthopédiques , dentaires et autres interventions chirurgicales aura une influence positive supplémentaire sur le taux de croissance du marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé.

Opportunités

En outre, l’amélioration de la productivité, la haute précision de production et la demande croissante pour ces appareils technologiquement avancés devraient en outre offrir des opportunités potentielles pour la croissance du marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé dans les années à venir.

Certaines des principales entreprises influençant ce marché comprennent:

Carbon, Inc. (États-Unis)

Formlabs (États-Unis)

3T Additive Manufacturing Ltd (Royaume-Uni)

Stratasys Ltd. (États-Unis)

3D Systems, Inc. (États-Unis)

Organavo Holdings Inc. (États-Unis)

CYFUSE BIOMEDICAL KK (Japon)

CELLINK (États-Unis)

Anatomics Pty Ltd (Australie)

Bloquer.un. (Allemagne)

Renishaw plc (Royaume-Uni)

Solutions SLM (Allemagne)

FIT AG (Allemagne)

Prodways Technologies (France)

BOSON MACHINES (Inde)

Advanced Solutions Sciences de la vie, LLC (États-Unis)

Tinkerine Studios Ltd. (Canada)

Wacker Chemie AG (Allemagne)

Segmentation du marché : –

Le marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé est segmenté en fonction de la modalité, des composants, de la technologie, de l’application, de la spécialité médicale et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Modalité

Autonome

Intégré

Composants

Matériel

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Technologie

Bioimpression

Technologies basées sur le dépôt de gouttelettes/l’extrusion

Photopolymérisation

Fusion par faisceau laser

Fusion par faisceau d’électrons (EBM)

3DP/Collage par adhérence/Jet de liant

Les autres

Application

Médical

Chirurgical

Pharmaceutique

Les autres

Spécialité médicale

Orthopédie

Dentaire

Cardiovasculaire

Craniomaxillofacial (CMF)

Neurochirurgie

Oncologie

Les autres

Utilisateur final

Centres médicaux et chirurgicaux

Centres de recherche et institutions académiques

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Les autres

Régions couvertes par l’intelligence artificielle dans le rapport sur le marché mondial 2022 de la génomique:

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et Égypte)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Les questions clés auxquelles répond le rapport incluent:

qui sont les principaux acteurs du marché sur ce marché?

Quelles sont les principales régions pour les métiers dissemblables qui devraient connaître une croissance étonnante pour ce marché ?

Quelles sont les tendances de croissance régionales et les principales régions génératrices de revenus pour ce marché ?

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance d’ici la fin de la période de prévision ?

Quelles sont les principales tendances de ce marché ayant un impact sur la croissance du marché?

Quels sont les principaux types de produits de ce marché ?

Quelles sont les applications majeures de ce Marché ?

