Rapport d’étude de marché sur les systèmes laser médicaux | Taux de croissance de l’industrie, taille, part, analyse régionale, prévisions mondiales jusqu’en 2027

La prévalence croissante des troubles oculaires, le nombre croissant de patients utilisant des traitements avancés au laser et l’importance croissante de l’esthétique sont des facteurs clés contribuant au TCAC élevé au cours de la période de prévision.

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des systèmes laser médicaux était évalué à 1808,2 millions USD en 2019 et devrait atteindre 4925,1 millions USD d’ici 2027, avec un TCAC de 12,2%. Les avancées technologiques sont le principal moteur de la croissance de cette industrie. Les dernières avancées technologiques ont conduit à une augmentation du nombre de ses applications dans l’industrie médicale. Ces progrès ont des avantages tels que de petites incisions, une diminution de l’intensité de la douleur et une récupération rapide après toute intervention chirurgicale. Ces dispositifs sont de plus en plus avancés avec l’utilisation de diodes portatives. De plus, l’augmentation de l’application de la technologie pour divers traitements cosmétiques, y compris l’épilation, le rajeunissement de la peau et le remodelage du corps, soutient également la croissance du marché.

L’augmentation de l’incidence des maladies chroniques et cutanées et le vieillissement de la population sont d’autres facteurs majeurs qui contribuent à la croissance de cette industrie. Globalement, la population gériatrique joue un rôle majeur dans la croissance du marché. À un âge avancé, il se produit une perte de tissu fibreux et une réduction du réseau vasculaire et glandulaire dans les couches de la peau. L’apparence et les caractéristiques de la peau se modifient et entraînent rides, sécheresse, altération pigmentaire et affaissement de la peau. Selon l’UN-DESA, la population des personnes de plus de 60 ans aux États-Unis sera de 107 millions et celle de la Chine serait de 437 millions. La population gériatrique croissante dans le monde conduit à l’adoption croissante de ces dispositifs ; soutenant ainsi la croissance de l’ensemble de l’industrie.

Les principales entreprises opérant sur le marché et décrites dans le rapport incluent :

, Bausch & Lomb Holdings et Cardiogenesis Corporation, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

sur la base de l’application, le segment de l’urologie domine le marché mondial des systèmes laser médicaux

semi-conducteurs devraient connaître un développement lucratif en raison aux avancées technologiques et à l’augmentation des applications dans le domaine du diagnostic

Le segment des applications dentaires devrait croître à un TCAC de 11,9 %. Les dispositifs médicaux sont largement utilisés en dentisterie pour le traitement de la carie dentaire, des maladies des gencives et de la biopsie.

Pour les lasers de puissance, l’alimentation électrique, le système de refroidissement et la tête sont disposés dans une console laser. Il contient également le premier obturateur et les unités de commande, ainsi que le coupleur d’entrée pour le système de gestion du faisceau. Les systèmes de gestion du faisceau pour l’IR lointain et parfois aussi pour l’UV pourraient être des bras articulés. Les guides de lumière sont utilisés dans la région du proche UV, dans le visible et dans le proche IR.

Sur la base de l’utilisation finale, les cosmétiques dominent le marché mondial avec une contribution de 50 % en 2019. Le nombre croissant de procédures esthétiques et la demande croissante de traitements non invasifs sont quelques-uns des principaux facteurs favorisant la croissance du segment des cosmétiques

en solide et lasers à l’état liquide, le milieu est excité par pompage optique. Des lampes flash et des lampes à arc sont utilisées ou d’autres sources lumineuses appropriées telles que des diodes. Dans les dispositifs gazeux, une décharge électrique directement à travers le milieu excite les atomes et les molécules par impact électronique. Pour maintenir les pertes optiques faibles et pour obtenir une rétroaction et un découplage optimaux, le miroir du résonateur doit être bien revêtu et non revêtu, respectivement.

La rétroaction optique n’est possible que si les miroirs du résonateur sont alignés de manière à ce que l’onde électromagnétique se réfléchisse sur elle-même. Cette condition nécessite une conception mécano-optique précise et hautement stabilisée de la tête laser ; très stable dans toutes les conditions de température et de pression.

L’Amérique du Nord domine les systèmes laser médicaux mondiaux avec une part régionale de 44 %.

L’Asie-Pacifique devrait représenter 19,7% de l’industrie mondiale des systèmes laser médicaux. Les pays en développement tels que la Chine et l’Inde connaîtront probablement une forte croissance

Paysage concurrentiel :

Les principaux acteurs dominants du marché adoptent diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les partenariats, les collaborations, les coentreprises et les lancements de produits pour acquérir une assise solide sur le marché . La demande croissante de divers produits médicaux, l’adoption croissante des soins à domicile, le diagnostic au point de service, la forte demande de vaccins et de médicaments pour contrôler le COVID-19 devraient profiter aux principales entreprises tout au long de la période de prévision.

Segmentation du marché mondial des systèmes laser médicaux:

type (chiffre d’affaires, millions USD; 2017-2027)

Systèmes laser à semi-conducteurs Systèmes laser Holmium Yttrium Aluminium Garnet Systèmes laser Erbium Yttrium Aluminium Garnet Systèmes laser Neodymium Yttrium Aluminium Garnet Systèmes laser Potassium Titanyl Phosphate Systèmes laser Alexandrite Laser Rubis Systèmes Systèmes

laser à état gazeux Systèmes laser Co2 Systèmes laser argon Systèmes laser Krypton Systèmes laser vapeur métallique Systèmes laser hélium-néon Systèmes laser excimère Systèmes laser

colorant Systèmes laser

diode

Application (Revenus, millions USD ; 2017-2027)

Ophtalmologie

Dermatologie

Gynécologie

Dentisterie

Urologie

Cardiovasculaire

Autres

Utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD; 2017-2027)

Chirurgie

Cosmétique

Dentaire

Le marché mondial des systèmes laser médicaux est largement divisé en 5 grandes régions, à savoir. Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique.

Perspectives régionales :

Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o BENELUX

ou Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Corée du Sud

o Reste de l’APAC

Amérique latine

o Brésil

o Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique

o Arabie Saoudite

o EAU

o Afrique du Sud

o Reste de MEA

