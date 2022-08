Rapport d’étude de marché sur les soins de santé à domicile – Taille, part, nouvelles tendances et opportunités, analyse concurrentielle et prévisions futures

Le document sur le marché des soins de santé à domicile fournit un synopsis complet de l’étude de marché et de son impact sur l’industrie des soins de santé. En appliquant des modèles de meilleures pratiques et des méthodologies de recherche, une analyse complète du marché est effectuée dans ce rapport de marché pour s’assurer que le rapport fournit une segmentation précise du marché et des informations pour le succès de l’entreprise du client. De plus, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement sont également reconnues et, en conséquence, les stratégies de marketing, de promotion et de vente sont interprétées pour un succès extrême. Les entreprises peuvent prospérer sur ce marché en évolution rapide en adoptant un rapport d’étude de marché crédible.

Dans les établissements de soins à domicile, l’industrie des soins à domicile englobe un large éventail de services de soins de santé pour les maladies. Les soins à domicile visent à traiter les blessures et à améliorer l’état de santé général du patient. Ces services sont plus pratiques, moins coûteux et efficaces pour les maladies chroniques, les personnes âgées, la thérapie nutritionnelle et la maladie grave du patient.

Dynamique du marché de la santé à domicile

Conducteurs

Hausse des investissements en recherche et développement (R&D)

L’introduction de technologies plus récentes sur ce marché a considérablement augmenté le flux de communication actuel entre les patients et les prestataires de soins de santé, permettant des soins meilleurs, plus rapides et plus efficaces. La surveillance à distance des patients, par exemple, repose sur l’intégration réussie des dispositifs médicaux et des technologies de l’information et de la communication (TIC) et sur la prestation de soins de santé sur de grandes distances, ce qui, en fin de compte, stimule la croissance du marché.

Hausse de la demande de soins à domicile

Cela est dû à la commodité accrue de la main-d’œuvre non qualifiée, des soignants, des services, des médecins et de divers équipements de soins à domicile dans les établissements de soins à domicile, ainsi qu’à une croissance des dépenses de santé dans les locaux hospitaliers de la région.

Nombre croissant de personnes âgées et avancées technologiques

Au cours de la dernière décennie, le secteur européen des soins de santé à domicile s’est considérablement développé. La hausse des dépenses de santé, qui a transféré l’attention des soins de santé des hôpitaux vers le domicile, a été l’une des principales raisons de la hausse du marché. Les initiatives gouvernementales visant à stimuler les soins de santé à domicile propulsent le secteur encore plus rapidement.

Opportunités

Le vieillissement de la population, l’incidence accrue de maladies cibles telles que la démence et la maladie d’Alzheimer et les affections orthopédiques sont susceptibles de stimuler l’expansion du marché. Les gouvernements et les groupes de santé sont préoccupés par la hausse des coûts de traitement et s’efforcent de réduire les prix des soins de santé. Les soins de santé à domicile sont une alternative moins coûteuse à un séjour à l’hôpital.

Les gadgets portables, notamment les moniteurs de fréquence cardiaque, l’assistance respiratoire et les moniteurs de glycémie, ont amélioré l’efficience et l’efficacité des soins à domicile pour les maladies liées au mode de vie. Un autre facteur important influençant le marché est la santé basée sur la valeur. Le gouvernement central assure une couverture partielle ou totale des services à domicile dans la plupart des pays développés et en développement.

Certaines des principales entreprises influençant ce marché comprennent:

Royal Philips NV (États-Unis)

Omron Healthcare, Inc. (Japon)

Air Liquide (France)

B.Braun Melsungen AG (Allemagne)

Medtronic (Irlande)

Davita Inc. (États-Unis)

CARDINAL HEALTH (ÉTATS-UNIS)

Sunrise Medical (États-Unis)

General Electric (États-Unis)

A&D Company, Limited (Japon)

Soins de santé à domicile BAYADA (États-Unis)

Invacare Corporation (États-Unis)

Philips Healthcare (Pays-Bas)

Fresenious SE & Co KGaA (Allemagne)

GE Healthcare (Royaume-Uni)

Baxter (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Bupa Home Healthcare, Ltd (Royaume-Uni)

Soins de santé à domicile (Royaume-Uni)

Linde plc (Allemagne)

Segmentation du marché : –

Le marché des soins à domicile est segmenté en fonction du type, de la maladie et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Thérapeutique

Diagnostique

Aide à la mobilité

Maladie

Obstruction chronique

Maladie pulmonaire

Diabète

Hypertension

Fumeur

Asthme

La dépression

Maladies cardiaques

Démence / Maladies d’Alzheimer

Obésité

Maladies de Parkinson

Maladies infectieuses (VIH/SIDA)

Maladies des os et des articulations

Les autres

Canal de distribution

Appels d’offres directs

Ventes au détail

Régions couvertes par l’intelligence artificielle dans le rapport sur le marché mondial 2022 de la génomique:

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et Égypte)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Les questions clés auxquelles répond le rapport incluent:

qui sont les principaux acteurs du marché sur ce marché?

Quelles sont les principales régions pour les métiers dissemblables qui devraient connaître une croissance étonnante pour ce marché ?

Quelles sont les tendances de croissance régionales et les principales régions génératrices de revenus pour ce marché ?

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance d’ici la fin de la période de prévision ?

Quelles sont les principales tendances de ce marché ayant un impact sur la croissance du marché?

Quels sont les principaux types de produits de ce marché ?

Quelles sont les applications majeures de ce Marché ?

