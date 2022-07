Rapport d’étude de marché sur les revêtements de panneaux solaires 2022 Édition professionnelle

Un fort soutien gouvernemental pour générer de l’énergie renouvelable en utilisant des panneaux solaires accélère la croissance du marché. Les panneaux solaires sont largement utilisés pour produire de l’énergie à l’échelle résidentielle et utilitaire. Les revêtements de panneaux solaires possèdent une excellente capacité d’absorption et une transitivité élevée de la lumière, présentant ainsi une efficacité maximale.

Le segment résidentiel devrait dominer le marché tout au long de la période de prévision. Augmentation de l’adoption de l’installation de panneaux solaires pour produire de l’énergie et augmentation de la demande d’installation de panneaux solaires sur les toits pour produire de l’énergie solaire. Les panneaux solaires sur les toits représentent 80 % des parts.

Les revêtements antireflet améliorent la capacité d’absorption, améliorent la transitivité de la lumière et réduisent la réflexion, améliorant ainsi l’efficacité globale des panneaux solaires, ce qui stimule la demande de revêtements antireflet pour panneaux solaires. Le segment hydrophobe est le deuxième plus grand segment du marché des revêtements de panneaux solaires et on estime qu’il connaîtra une demande considérable dans les prévisions. L’excellente propriété des revêtements hydrophobes ne permet pas à l’eau de rester à la surface des panneaux solaires.

L’Asie-Pacifique se développe à un rythme rapide en raison de l’augmentation de la demande de panneaux solaires pour produire de l’énergie. Dans la région Asie-Pacifique, la Chine est le principal consommateur d’installations de panneaux solaires, 45 % de la capacité est installée par la Chine en 2017. Les États-Unis, l’Allemagne, le Japon, l’Inde et l’Italie sont respectivement les seconds dans l’installation totale.

Le rapport couvre le marché total des revêtements de panneaux solaires et l’impact des différents facteurs du marché, tels que les moteurs, les contraintes et les opportunités, les problèmes clés, l’analyse SWOT et les prévisions technologiques sont également illustrés dans le rapport. Cela donne une idée des principaux moteurs, tels que la forte croissance et la demande dans les pays émergents.

Portée du marché mondial des revêtements de panneaux solaires

Marché mondial des revêtements pour panneaux solaires, par produit :

antireflet

hydrophobe

autonettoyant

anti-salissure

anti-abrasion

Marché mondial des revêtements pour panneaux solaires, par industrie d’utilisation finale :

Résidentiel

Commercial

Énergie

Agriculture

Automobile

Marché mondial des revêtements pour panneaux solaires, par région :

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Principaux acteurs analysés dans le rapport :

Groupe Arkema

Fenzi SpA

NanoTech Products Pty Limited

Koninklijke DSM NV

3M

PPG Industries Inc.

nanoShell Limited

Unelko Corporation

Optitune Oy

Diamon -Fusion International Inc. (DFI)