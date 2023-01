Rapport d’étude de marché sur les protéines d’insectes avec des opportunités et des stratégies pour stimuler la croissance: impact et récupération du COVID-19

Le marché mondial des protéines d’insectes s’est développé ces dernières années en raison d’une demande croissante d’aliments durables et d’alternatives aux protéines d’origine animale. Les protéines d’insectes sont une riche source de protéines, de vitamines et de minéraux, et sont considérées comme plus efficaces en termes de production alimentaire par rapport aux autres types de protéines animales.

Analyse du marché et aperçu du marché mondial des protéines d’insectes

Data Bridge Market Research analyse que le marché des protéines d’insectes était évalué à 543,67 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1 395,54 millions USD en valeur d’ici 2029, avec un TCAC de 24,7 % sur la période de référence. En raison de la forte consommation d’aliments dérivés d’insectes depuis l’Antiquité, ainsi que de la présence d’une importante population de bétail qui se nourrit de produits à base de protéines d’insectes, le marché des protéines d’insectes domine le marché.

Ce rapport d'activité sur le marché des protéines d'insectes est une considération analytique des principaux défis qui peuvent survenir sur le marché en termes de ventes, d'exportation, d'importation ou de revenus. Ce rapport de marché est une analyse d'étude complète de l'industrie du marché des protéines d'insectes qui fournit une multitude d'informations sur le marché. Ce rapport d'étude de marché décrit les principaux mouvements des principaux acteurs et marques tels que les développements, les lancements de produits, les acquisitions, les fusions, les coentreprises et la recherche concurrentielle sur le marché.

La protéine d’insecte est essentiellement une bière traditionnelle fabriquée dans de petites brasseries. Il est riche en silicium, en antioxydants, en protéines et en un complexe de vitamines B, offrant ainsi de nombreux avantages pour la santé. La bière, les bières blondes, les bières spéciales et d’autres types de protéines d’insectes sont parmi les plus populaires.

MÉTRIQUES DU RAPPORT DES DÉTAILS période de prévision 2022 à 2029 année de base 2021 années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions d’USD, volumes en unités, prix en USD segments couverts Par type d’insectes (coléoptères, chenilles, abeilles, guêpes et fourmis, sauterelles, criquets, grillons, punaises de lit, mouches noires, cigales, cicadelles, cicadelles, cochenilles, termites, libellules, mouches, vers de farine et autres), application (alimentaire et boissons, aliments pour animaux et produits pharmaceutiques et cosmétiques), canaux de distribution (directs et indirects), Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre de le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. Acteurs du marché couverts Aspire Food Group (États-Unis), EntomoFarms (Canada), Protifarm (Pays-Bas), Jimini’s (Royaume-Uni), Chapul Cricket Protein (États-Unis), Swarm Nutrition GmbH (Allemagne), AgriProtein Holdings Ltd. (Afrique du Sud), EnviroFlight LLC (États-Unis) . Innovafeed (France), Ÿnsect (France), Hexafly (Irlande), Protix (Pays-Bas) Opportunités Grande disponibilité d’insectes comestibles.

Traitement moins coûteux des insectes.

Augmentation de la demande d’aliments riches en protéines

Portée du marché et marché mondial des protéines d’insectes

Acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché des protéines d’insectes Protifarm, Aspire Food Group, Entomo Farms, PROTIX, Ÿnsect, Seek Food, Thailand Unique, Haocheng Mealworms Inc., BIOFLYTECH, Entobel, AgriProtein, EnviroFlight, LLC, Innovafeed, Hexafly, Insectum, Entocycle, Chapul Cricket Protein, nextProtein, Enterra Feed Corporation, Beta Hatch, Protifly, Protenga Pte Ltd et Global Bugs, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Notre Rapport propose :

Quel sera le taux de croissance du marché, aperçu et analyse par type de marché des protéines d’insectes en 2029 ?

Quels sont les facteurs clés qui animent l’analyse pays par application du marché des protéines d’insectes?

Quelle est la dynamique, cet aperçu comprend une analyse de la portée et une analyse des prix des principaux profils de fournisseurs du marché des protéines d’insectes ?

Qui sont les opportunités, les risques et la force motrice du marché des protéines d’insectes?

Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché des protéines d’insectes? Aperçu des activités par type, applications, marge brute et part de marché

Quelles sont les opportunités du marché des protéines d’insectes, le risque de marché et aperçu du marché?

Table des matières: marché des protéines d’insectes

1. INTRODUCTION

1.1 OBJECTIFS DE L’ETUDE

1.2 DÉFINITION DU MARCHÉ

1.3 APERÇU du marché des protéines d’insectes

1.4 DEVISE ET PRIX

1.5 RESTRICTIONS

1.6 ÉTAPES COUVERTES

2 SEGMENTATION DU MARCHÉ

2.1 MARCHES COUVERTS

2.2 PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE

2.3 ANNÉES CONSIDÉRÉES POUR L’ÉTUDE

2.4 DEVISE ET PRIX

2.5 MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

2.6 ENTREVUES PRIMAIRES AVEC DES LEADERS D’OPINION CLÉS

2.7 SOURCES SECONDAIRES

2.8 HYPOTHÈSES

3 APERÇU DU MARCHÉ

4 RÉSUMÉ ANALYTIQUE

5 PERSPECTIVES PREMIUM

6 Marché des protéines d’insectes, PAR COMPOSANTS

7 Marché des protéines d’insectes, PAR MODÈLE DE DÉPLOIEMENT

7.1 VUE D’ENSEMBLE 7.2 CLOUD 7.3 SUR SITE 7.4 HYBRIDE

8 Marché des protéines d’insectes, PAR TAILLE D’ORGANISATION

9 Marché des protéines d’insectes, PAR VERTICAL

10 Marché des protéines d’insectes, PAR GÉOGRAPHIE

11 Marché des protéines d’insectes, BUSINESS LANDSCAPE

11.1 ANALYSE DE LA SOCIETE : GLOBALE

11.2 ANALYSE DES ACTIONS DE LA SOCIETE : AMÉRIQUE DU NORD

12 PROFIL DE L’ENTREPRISE

enquêter sur les cibles

Percevoir les forces de pivotement et de retenue les plus influentes sur le marché des protéines d’insectes et son empreinte sur le marché international.

Découvrez les politiques du marché approuvées par les organes directeurs respectifs.

Acquérir une étude approfondie du marché et avoir une compréhension approfondie du marché des protéines d’insectes et de son paysage matérialiste.

Comprendre la structure du marché des protéines d’insectes en identifiant ses différents sous-segments.

Se concentre sur les principaux acteurs du marché des protéines d’insectes pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage concurrentiel du marché, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Partagez des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques à l’industrie).

Pour projeter la consommation du marché des protéines d’insectes, par rapport aux régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser en profondeur leurs stratégies de croissance

Analyser le Data Center Construction en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

Raisons d'acheter ce rapport?

Voici les raisons de considérer ce rapport:

Ce guide ultime vous aidera à garder une longueur d’avance sur le marché en vous donnant les profils des principaux acteurs du marché, leurs méthodologies de travail et leurs capacités de prise de décision.

Le rapport analyse divers facteurs qui agissent comme moteurs et contraintes pour le développement du marché mondial de Lecteur de microplaques.

Ce rapport analyse non seulement les conditions actuelles du marché, mais estime également les performances du marché des lecteurs de microplaques pour la période estimée de 2029.

Il vous permet d’adopter des méthodologies intelligentes et de prendre de meilleures décisions en donnant une idée claire des exigences et des préférences des clients concernant le produit dans une région particulière.

Merci d’avoir lu cet article, vous pouvez également obtenir une section de chapitre individuelle ou une version de rapport de région telle que l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

