Rapport d’étude de marché sur les pompes péristaltiques basé sur la taille, les parts, les opportunités, les tendances du secteur et les prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial des pompes péristaltiques devrait être évalué à 1 906,8 millions USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Les pompes péristaltiques connaissent une forte demande, en raison de leur application croissante dans l’industrie du traitement de l’eau et des eaux usées. Dans les stations d’épuration, les pompes péristaltiques sont couramment utilisées comme pompes à boues primaires. Dans plusieurs cas, l’application de pompes péristaltiques élimine la nécessité d’une macération avant le pompage pour éviter le ragging. La conception des pompes péristaltiques leur permet d’éviter habilement l’usure causée par les matériaux solides abrasifs. De plus, les pompes péristaltiques sont assez efficaces pour pomper les eaux usées contenant des gaz piégés, tels que le peroxyde d’hydrogène et le chlore, en pompant le gaz accumulé à travers le tube tout en maintenant un débit d’eau continu et sans provoquer de bouchon de vapeur.

Le rapport contient une analyse approfondie du marché à la lumière de l’impact actuel du COVID-19. La pandémie a affecté de manière dynamique le paysage économique mondial. Le rapport se concentre sur les tendances récentes, les principaux défis et opportunités, et les limites relatives à la pandémie en cours. Le rapport traite également de l’impact actuel et futur de l’épidémie de COVID-19.

Le rapport de recherche sur les pompes péristaltiques comprend également une étude approfondie des principaux acteurs de l’industrie ainsi que leur aperçu commercial, leur planification stratégique et les plans d’expansion commerciale qu’ils ont adoptés. Cela aide les lecteurs et les propriétaires d’entreprise à formuler des plans d’expansion et d’investissement stratégiques. Le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords avec les entreprises et les gouvernements, etc. Le rapport parle également des expansions pour lesquelles ces acteurs de premier plan se disputent dans les régions clés du marché. Le rapport se concentre sur l’analyse détaillée des développements technologiques et de produits entrepris par ces entreprises.

Aperçu du marché :

Le rapport de recherche sur le marché des pompes péristaltiques est formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies ainsi que d’une analyse qualitative et quantitative des aspects vitaux du marché. Les données pertinentes sont ensuite validées et vérifiées par les professionnels de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations plus approfondies sur le scénario de marché global de la sphère commerciale des pompes péristaltiques.

Analyse segmentaire

Le marché mondial des pompes péristaltiques est largement segmenté en fonction des différents types de produits, de la gamme d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions clés et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur Pompes péristaltiques. L’analyse segmentaire aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités.

Principaux faits saillants du rapport

En septembre 2020, Ingersoll Rand Inc. a annoncé l’achat d’Albin Pump SAS (Albin), une société basée à Montélimar, en France. L’acquisition vise à élargir les offres de technologies de gestion des fluides d’Ingersoll Rand Inc.

Le segment des pompes péristaltiques détenait une part de marché importante en 2019. L’avantage le plus important offert par une pompe péristaltique est sa capacité à fonctionner à haute pression.

Une pompe péristaltique est une pompe sans siphon, qui empêche le reflux de fluide dans le système, ce qui améliore la précision lors de la distribution

. Les principaux acteurs du marché sont Verder Group, Wanner Engineering Inc., Gilson Inc., Watson-Marlow Fluid Technology Group, Flowrox Oy, Cole-Parmer Instrument Company LLC, Randolph Austin, WELCO Co. Ltd., IDEX Corporation et Ravel Hiteks Pvt. Ltd.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des pompes péristaltiques en termes de type de produit, de capacité de décharge, de secteur vertical et de région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Millions ; 2017-2027) Pompes péristaltiques à tuyau Pompes péristaltiques à tube



Perspectives de la capacité de refoulement (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027) Jusqu’à 30 psi 30-50 psi 50-100 psi 100-200 psi Au-dessus de 200 psi



Perspectives verticales de l’industrie (chiffre d’affaires, Millions USD ; 2017-2027) Médical Aliments et boissons Exploitation minière produits chimiques Traitement de l’eau et des eaux usées Pétrole et gaz Pâte à papier et papier Peintures et revêtements Autres



Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste MEA



