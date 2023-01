Rapport d’étude de marché sur les nacelles d’avion et les inverseurs de poussée 2023 Édition professionnelle

Le marché mondial des nacelles d’avion et des inverseurs de poussée est segmenté par utilisateur final, par composant, par type de matériau, par type de moteur et par région. En fonction du type d’utilisateur final, le marché des nacelles d’avion et des inverseurs de poussée est classé en fabricant d’équipement d’origine (OEM) & Maintenance, Réparation et Opérations (MRO). Dans le composant, un type est divisé en capot de ventilateur, capot de moteur et amp ; Inverseur de poussée. Dans le matériau, un type est segmenté en alliages d’aluminium, alliages de titane, composites et amp; Nickel Chrome. Dans le moteur, un type est divisé en Turbofan, Turboprop & Turbine à gaz. Géographiquement en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient & Afrique et Amérique Latine. Analyse et prévisions de l’industrie mondiale 2018-2026.

Les facteurs moteurs du marché des nacelles d’avion et des inverseurs de poussée sont la forte croissance mondiale du transport de passagers et de fret, l’augmentation de la production d’avions commerciaux, l’augmentation de la fréquentation des passagers et du trafic de fret, la modernisation et le transport de marchandises. innovations dans les avions couplées à l’émergence de nouveaux entrants, à la recherche croissante & des activités de développement visant à minimiser le poids, la traînée et la consommation de carburant des avions, l’augmentation continue du niveau de vie et l’augmentation du nombre de liaisons aéroportuaires dans les pays respectifs et la réduction des tarifs stimuleront le marché des nacelles d’avion et des inverseurs de poussée.

La hausse du coût des matériaux et l’arriéré des livraisons d’avions existants peuvent entraver la croissance du marché des nacelles d’avion et des inverseurs de poussée.

En termes de matériaux, le segment des alliages d’aluminium partage le plus grand marché au cours de la période de prévision. Les alliages d’aluminium sont de plus en plus utilisés pour la fabrication d’avions en raison de leur résistance à la corrosion et de leur ductilité. L’alliage d’aluminium est l’un des alliages d’aluminium à haute résistance les plus connus, attribué à sa haute résistance et à son excellente résistance à la fatigue. Avec de telles propriétés et caractéristiques, un alliage durcit par vieillissement et le processus de traitement thermique renforcera l’alliage.

En termes d’utilisateur final, le segment des fabricants d’équipement d’origine (OEM) devrait croître le plus rapidement au cours de la période de prévision. Les compagnies aériennes et les opérateurs accélèrent le remplacement des avions plus anciens par des avions modernes économes en carburant qui tirent parti des nouveaux matériaux, composites et technologies. Pour atteindre ce record, les fabricants d’équipement d’origine (OEM) transforment chaque aspect de la conception, de la production et de la livraison tout en améliorant l’efficacité et la personnalisation.

Parmi les régions, la région Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les économies émergentes et la forte présence de fabricants au Japon, en Corée du Sud, en Chine et en Inde stimuleront le marché dans cette région, les compagnies aériennes commerciales de la région achètent des avions en grand nombre pour répondre à la demande croissante de voyages aériens dans le monde, augmentation des vols fréquence avec une préférence croissante pour les voyages en avion, la région change rapidement les réglementations pour faire progresser l’aviation sur le front technologique et les mises à niveau militaires croissantes auront une meilleure expansion du marché sur le marché des nacelles d’avion et des inverseurs de poussée. Safran, UTC, Leonardo, Bombardier, Triumph, FACC, GKN, Nordam, Spirit AeroSystems, Woodward, Inc et Nordam.

