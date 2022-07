Rapport d’étude de marché sur les microalgues – Taille, part, nouvelles tendances et opportunités, analyse concurrentielle et prévisions futures

Le document sur le marché des microalgues fournit un synopsis complet de l’étude de marché et de son impact sur l’industrie de la santé. En appliquant des modèles de meilleures pratiques et des méthodologies de recherche, une analyse complète du marché est effectuée dans ce rapport de marché pour s’assurer que le rapport fournit une segmentation précise du marché et des informations pour le succès de l’entreprise du client. De plus, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement sont également reconnues et, en conséquence, les stratégies de marketing, de promotion et de vente sont interprétées pour un succès extrême. Les entreprises peuvent prospérer sur ce marché en évolution rapide en adoptant un rapport d’étude de marché crédible.

Le marché des microalgues devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 61 988,47 millions USD. d’ici 2028. La sensibilisation accrue des consommateurs aux avantages pour la santé des produits à base de microalgues et la forte demande de protéines d’origine végétale sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les microalgues sont des algues microscopiques également appelées algues unicellulaires. Ils peuvent soit vivre de manière indépendante, soit sous forme de colonies. Ce sont des micro-organismes photosynthétiques qui résident dans l’eau douce ou l’eau salée. Selon leur espèce, ils peuvent varier en taille et en forme dont la taille va du micromètre à la centaine de micromètres. La fonction principale des microalgues est de convertir la lumière du soleil, le dioxyde de carbone et l’eau en biomasse algale.

Tendances ayant un impact sur le marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions BASF SE, AstaReal Inc. et euglena Co., Ltd. ciblent ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance du marché des microalgues en Amérique du Nord et les leaders du marché ciblent les États-Unis et le Canada comme prochain revenu de poche pour 2021.

Le marché mondial des microalgues devient de plus en plus compétitif avec des entreprises telles que BASF SE, AstaReal Inc. et euglena Co., Ltd., car elles sont les leaders du marché des microalgues. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et les opportunités du marché des microalgues.

Nouveaux développements du marché

En janvier 2015, ALGENOL et Reliance Industries ont lancé une plateforme de production d’algues algénols en Inde. Ce nouveau projet a été lancé afin de convertir une plus grande quantité de dioxyde de carbone en grande quantité de carburant en utilisant des microalgues. Ce projet lancé a accéléré les capacités de fabrication de biocarburants de l’entreprise.

Certaines des principales entreprises influençant ce marché comprennent:

Les principales entreprises qui traitent des microalgues sont Cellana Inc., DSM, BIOPROCESS ALGAE, LLC., Corbion, Algarithm, Cyanotech Corporation, Henry Lamotte Oils GmbH, Algaecytes, Australian Spirulina, Algatech LTD, Lyxia, BASF SE, Corbion, EID – Parry (India) Limited, Kuehnle AgroSystems Inc., ALGISYS LLC, euglena Co., Ltd., Heliae Development, LLC, AlgaEnergy, ALGENOL, AstaReal AB entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation du marché

Le marché des microalgues est segmenté en fonction du type de produit, de la souche de microalgues, de la catégorie, de la forme, du grade, de l’application et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des microalgues est segmenté en dunaliella salina, spiruline, chlorella et autres. En 2021, le segment de la spiruline devrait dominer le marché car il s’agit de la microalgue la plus cultivée car elle possède plusieurs avantages pour la santé, notamment des fonctions anti-inflammatoires, antioxydantes et protectrices du cerveau.

Sur la base de la souche de microalgues, le marché des microalgues est segmenté en haematococcus pluvialis, phaeodactylum tricornutum, porphyridium cruentum, nannochloropsis et autres. En 2021, le segment haematococcus pluvialis devrait dominer le marché car cette microalgue sécrète de l’astaxanthine en tant que couche protectrice, qui est exploitée pour ses propriétés antioxydantes élevées qui ont un potentiel élevé de cancer parmi d’autres types de traitement des maladies.

Sur la base de la catégorie, le marché des microalgues est segmenté en organique et inorganique . En 2021, le segment biologique devrait dominer le marché car les nutriments organiques sont facilement accessibles aux microalgues et il a été rapporté que la plupart des gens préfèrent les produits dérivés de microalgues cultivés sur une source biologique.

Sur la base de la forme, le marché des microalgues est segmenté en poudre/sec et liquide. En 2021, le segment poudre/sec devrait dominer le marché car cette forme peut facilement être modifiée en comprimés. Les capsules entre autres et sont faciles à transporter.

Sur la base de la qualité, le marché des microalgues est segmenté en qualité alimentaire , qualité alimentaire, qualité carburant, qualité cosmétique et autres. En 2021, le segment de qualité alimentaire devrait dominer le marché des microalgues en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages pour la santé des produits à base de microalgues et à la disponibilité d’aliments et de boissons à base de microalgues.

Sur la base des applications, le marché des microalgues est segmenté en aliments et boissons , compléments alimentaires, produits pharmaceutiques, cosmétiques et soins personnels, biocarburants, encres, aliments pour animaux et autres. En 2021, le segment des compléments alimentaires devrait dominer le marché en raison de la demande croissante de compléments alimentaires à base de plantes en raison de l’augmentation continue des maladies infectieuses.

Régions couvertes par l’intelligence artificielle dans le rapport sur le marché mondial 2022 de la génomique:

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et Égypte)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Les questions clés auxquelles répond le rapport incluent:

qui sont les principaux acteurs du marché sur ce marché?

Quelles sont les principales régions pour les métiers dissemblables qui devraient connaître une croissance étonnante pour ce marché ?

Quelles sont les tendances de croissance régionales et les principales régions génératrices de revenus pour ce marché ?

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance d’ici la fin de la période de prévision ?

Quelles sont les principales tendances de ce marché ayant un impact sur la croissance du marché?

Quels sont les principaux types de produits de ce marché ?

Quelles sont les applications majeures de ce Marché ?

