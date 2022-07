Rapport d’étude de marché sur les inhibiteurs de la voie Hedgehog, taille, part, perspectives de l’industrie 2026

La prévalence élevée des maladies cibles, les lancements de produits, les développements stratégiques croissants tels que les partenariats et les accords, la demande croissante de traitements indolores ou peu invasifs et la résistance accrue aux thérapies existantes sont des facteurs clés contribuant à l’adoption croissante des inhibiteurs de la voie Hedgehog au cours de la période de prévision. .

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des inhibiteurs de la voie Hedgehog devrait atteindre 961,7 millions USD d’ici 2026, avec un TCAC de 10,3%. L’étude couvre les moteurs, l’obstruction et les futures opportunités de revenus du marché des inhibiteurs de la voie Hedgehog. La voie Hedgehog est une voie de signalisation importante pour un développement embryonnaire sain. La prévalence croissante de maladies cibles chroniques telles que le cancer contribue à la croissance du marché. Par exemple, chaque année, environ 17 millions de nouveaux cas de cancer sont enregistrés dans le monde. De plus, chaque année, le cancer de la peau autre que le mélanome représente 2 à 3 millions de cas dans le monde ; dans lequel un cas de cancer sur trois est lié au cancer de la peau. Selon l’American Brain Tumor Association, environ 25 % des patients aux États-Unis souffrent de médulloblastome en raison de la voie incontrôlée Sonic Hedgehog (SHH). Les personnes atteintes de médulloblastome ont montré un taux élevé de cholestérol lorsque la combinaison de statine (simvastatine) et d’inhibiteur de la voie Hedgehog (vismodegib) a été administrée à la cohorte. La thérapeutique combinée produit une activité synergique des inhibiteurs.

Les principales entreprises décrites dans le rapport sont

Pfizer Inc., F. Hoffmann-La Roche AG, Sun Pharmaceutical Industries Limited, Infinity Pharmaceuticals, Max Biopharma Inc, PellePharm Inc., Takeda Pharmaceutical Company Ltd, Mayne Pharma Group Limited et Bristol-Myers Squibb. Compagnie.

Le rapport est une étude d’investigation qui détermine la croissance du marché et la portée du marché sur la base des tendances du marché, des changements de comportement des consommateurs, des modèles de consommation et de production, du portefeuille de produits offert par le marché, le taux de croissance, les moteurs et les contraintes, la situation financière et les défis et limites existants du marché Inhibiteurs de la voie Hedgehog.

Le rapport examine en détail la capacité de production mondiale, le rapport entre l’offre et la demande, la dynamique du marché et une analyse complète du paysage concurrentiel. Il fournit une analyse à l’échelle de l’industrie de la part de marché de chaque acteur ainsi que de son portefeuille d’activités, de sa capacité de production et de fabrication, de son portefeuille de produits, de ses plans d’expansion commerciale, de sa situation financière et de ses alliances stratégiques telles que fusions et acquisitions, coentreprises et collaborations, entre autres.

La bifurcation régionale du marché analyse des segments de marché clés tels que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport examine en détail la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des revenus, la part de marché, la production et la consommation, la demande et l’offre, les tendances actuelles et émergentes et les développements technologiques dans chaque région.

Les régions géographiques clés analysées dans le rapport de marché sont :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

L’Europe  (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Segmentation du marché des inhibiteurs de la voie Hedgehog basée sur les types:

Perspectives du type de produit (chiffre d’affaires, millions USD; 2016-2026)

Glasdegib

Vismodegib

Sonidegib

Itraconazole

Oxysterol

Saridegib

Perspectives du type de voie (chiffre d’affaires, millions USD; 2016-2026)

Signalisation Hedgehog canonique Signalisation Hedgehog

non canonique Dépendance lissée Non canonique Indépendante lissée Non canonique



Application Perspectives (Revenus, millions USD ; 2016-2026)

Carcinome

basocellulaire Leucémie myéloïde aiguë

Médulloblastome

Syndrome de Gorlin

Autres

Voie d’administration Perspectives (Revenus , millions USD ; 2016-2026)

orale

topique

les patients (chiffre d’affaires, millions USD ;

adultes

Enfants

)

2016-2026en Asie-Pacifique ; viennent ensuite l’Amérique du Nord et l’Europe, avec respectivement 10,4 % et 9,9 % de CAGR. La prévalence élevée des maladies chroniques cibles à travers le monde est le principal facteur qui anime le marché au cours de la période de prévision dans toutes les régions.

Le segment du carcinome basocellulaire domine le marché avec la part de marché la plus élevée en 2018. On estime qu’il croîtra à un TCAC de 11,2 % au cours de la période de prévision pour atteindre la valeur de 235,8 millions USD d’ici 2026, car davantage de patients souffrent de carcinome basocellulaire.

La voie orale pour l’administration du segment des vaccins vivants devrait être le segment de marché à la croissance la plus rapide. La facilité d’application et l’administration efficace de la dose pour obtenir les résultats souhaités sont quelques-uns des facteurs responsables de la croissance du marché.

Sur la base du type, le type de voie non canonique lissée du segment des inhibiteurs Hedgehog domine le marché, détenant la plus grande part de marché que les autres types.

La région Asie-Pacifique devrait représenter un TCAC de 11,4 % du marché mondial des inhibiteurs de la voie Hedgehog. Les pays en développement tels que la Chine et l’Inde connaîtront probablement une forte croissance en raison de la forte prévalence des maladies cibles, de la mondialisation accrue et de la grande disponibilité des installations d’organisations de recherche sous contrat dans la région.

Outre le développement de nouvelles molécules, les principaux acteurs du marché sont engagés dans l’exploration de l’application des anciennes molécules existantes dans les indications des inhibiteurs de la voie Hedgehog, cela devrait déduire le coût des essais cliniques et offrira des opportunités aux acteurs du marché. Par exemple, Mayne Pharma Group Limited a pris le contrôle du programme SUBA-itraconazole BCCNS de HedgePath Pharmaceuticals, Inc. Le

faible taux de commercialisation, les coûts élevés de la recherche et du développement, la réticence à adopter de nouvelles pratiques de traitement et les réglementations gouvernementales strictes sont parmi les principaux facteurs facteurs susceptibles d’entraver la croissance du marché.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations ou de questions sur la personnalisation, veuillez nous contacter pour en savoir plus. Notre équipe dissipera vos doutes et s’assurera que le rapport est personnalisé pour répondre à vos exigences.

