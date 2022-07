Rapport d’étude de marché sur les ingrédients pharmaceutiques actifs (API) – Taille, part, nouvelles tendances et opportunités, analyse concurrentielle et prévisions futures

En appliquant des modèles de meilleures pratiques et des méthodologies de recherche, une analyse complète du marché est effectuée dans ce rapport de marché pour s'assurer que le rapport fournit une segmentation précise du marché et des informations pour le succès de l'entreprise du client. De plus, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d'approvisionnement sont également reconnues et, en conséquence, les stratégies de marketing, de promotion et de vente sont interprétées pour un succès extrême.

Le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait pour atteindre 300 722,26 millions USD d’ici 2028. L’augmentation de la prévalence de divers troubles chroniques et l’augmentation du vieillissement de la population sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) au cours de la période de prévision. En grec, le mot traditionnel désignant les ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est appelé pharmacon ou pharmakon qui symbolise une substance ou un médicament magique. Les ingrédients pharmaceutiques actifs tels que décrits dans ICH Q7 sont « toute substance ou combinaison de substances destinées à être utilisées dans la fabrication d’un produit médicamenteux qui, lorsqu’elles sont utilisées dans la production du médicament, deviennent un ingrédient pharmaceutique actif. Ces substances sont utilisées pour fournir une activité pharmacologique.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) Le paysage concurrentiel du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API).

Par exemple,

En juin 2019, Pfizer Inc. a acquis Array BioPharma Inc., une société axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de divers médicaments indiqués pour le traitement de plusieurs types de maladies. Cette acquisition a permis à l’entreprise d’accélérer les activités de recherche et développement avec l’implication du portefeuille de produits du pipeline de l’entreprise. Cette acquisition a aidé l’entreprise à étoffer son portefeuille de produits et à réaliser une croissance lucrative sur plusieurs marchés, notamment le marché du traitement des ingrédients pharmaceutiques actifs (API).

La collaboration, le lancement de produits, l'expansion commerciale, les récompenses et la reconnaissance, les coentreprises et d'autres stratégies des acteurs du marché améliorent le marché des entreprises sur le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API).

Certaines des principales entreprises influençant ce marché comprennent:

Les principales entreprises couvertes par le rapport sur le marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) sont Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Pfizer Inc., Sanofi, GlaxoSmithKline plc, AARTI INDUSTRIES LIMITED, Recipharm AB, Jubilant Pharmova Limited, LUPIN. , Aurobindo Pharma, Alembic Pharmaceuticals Limited, AbbVie Inc., AstraZeneca, Alkem Labs, Albemarle Corporation, Saneca Pharmaceuticals, Unichem Laboratories, Neuland Laboratories Ltd., Divi’s Laboratories Limited, HIKAL Ltd., Viatris Inc., Merck KGaA, Novo Nordisk A/ S, Sandoz International GmbH (une filiale de Novartis AG), Teva Pharmaceuticals Industries Ltd., Minakem, BASF SE, Cipla Inc., CordenPharma International, Piramal Pharma Solutions parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation du marché : –

Le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en fonction de la molécule, du type, du type de fabricant, de la synthèse, de la synthèse chimique, du type de médicament, de l’utilisation, de la puissance et de l’application thérapeutique. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la molécule, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en petites molécules et grandes molécules. En 2021, le segment des petites molécules devrait dominer le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en raison du nombre croissant d’approbations réglementaires et de l’augmentation de la recherche et du développement sur de nouvelles petites molécules en raison de leur pouvoir de pénétration élevé.

Sur la base du type, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en ingrédients pharmaceutiques actifs innovants et en ingrédients pharmaceutiques actifs génériques. En 2021, le segment des ingrédients pharmaceutiques actifs innovants devrait dominer le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en raison du coût élevé des API innovants par rapport aux API génériques et de l’approbation croissante de la FDA pour les nouvelles entités moléculaires.

Sur la base du type de fabricant, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en fabricant d’API captif et fabricant d’API marchand. En 2021, le segment des fabricants d’API captifs devrait dominer le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en raison des énormes investissements des principaux acteurs du marché pour générer des installations de fabrication haut de gamme et une disponibilité facile des matières premières.

Sur la base de la synthèse, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en ingrédients pharmaceutiques actifs synthétiques et en ingrédients pharmaceutiques actifs biotechnologiques. En 2021, le segment des ingrédients pharmaceutiques actifs synthétiques devrait dominer le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en raison d’un protocole simple pour la synthèse de molécules, de directives réglementaires moins strictes et dans les années à venir, de nombreuses molécules synthétiques seront retirées du brevet.

Sur la base de la synthèse chimique, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en acétaminophène , artémisinine, saxagliptine, chlorure de sodium , ibuprofène losartan potassium, énoxaparine sodique, rufinamide, naproxène, tamoxifène et autres. En 2021, le segment de la saxagliptine devrait dominer le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en raison du coût élevé de l’API et de l’augmentation des cas de diabète dans le monde.

Sur la base du type de médicament, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en médicaments sur ordonnance et en médicaments en vente libre. En 2021, le segment des médicaments sur ordonnance domine le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en raison du coût élevé des médicaments qui augmentera les API et le coût de fabrication des API.

Sur la base de l’utilisation, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en clinique et en recherche . En 2021, le segment clinique devrait dominer le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en raison du nombre croissant de maladies nécessitant un approvisionnement continu en API et en matières premières.

Sur la base de la puissance, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en ingrédients pharmaceutiques actifs de puissance faible à modérée et en ingrédients pharmaceutiques actifs puissants à très puissants. En 2021, le segment des ingrédients pharmaceutiques actifs de puissance faible à modérée devrait dominer le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en raison de leur moindre toxicité et de leur nature moins dangereuse.

Sur la base de l’application thérapeutique, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en cardiologie, SNC et neurologie, oncologie , orthopédie, endocrinologie, pneumologie, gastro-entérologie, néphrologie, ophtalmologie et autres applications thérapeutiques. En 2021, le segment de la cardiologie devrait dominer le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en raison du nombre croissant de maladies cardiaques telles que les crises cardiaques, les embolies et autres.

Régions couvertes par l’intelligence artificielle dans le rapport sur le marché mondial 2022 de la génomique:

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et Égypte)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Les questions clés auxquelles répond le rapport incluent:

qui sont les principaux acteurs du marché sur ce marché?

Quelles sont les principales régions pour les métiers dissemblables qui devraient connaître une croissance étonnante pour ce marché ?

Quelles sont les tendances de croissance régionales et les principales régions génératrices de revenus pour ce marché ?

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance d’ici la fin de la période de prévision ?

Quelles sont les principales tendances de ce marché ayant un impact sur la croissance du marché?

Quels sont les principaux types de produits de ce marché ?

Quelles sont les applications majeures de ce Marché ?

