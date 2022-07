Rapport d’étude de marché sur les hydropulseurs, taille, part, tendances, croissance, principaux acteurs clés, applications, types, analyse des produits et de l’industrie 2030

La du marché mondial des hydropulseurs devrait atteindre 1 485,9 millions USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 8,6 % sur la période de prévision, selon une dernière analyse d’Emergen Research. La prévalence accrue des maladies bucco-dentaires telles que la carie dentaire et les maladies des gencives et la sensibilisation croissante à l’hygiène bucco-dentaire chez les individus et les enfants sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial de l’hydropulseur.

Un hydropulseur, également connu sous le nom d’irrigateur buccal, est un appareil conçu pour pulvériser des jets d’eau entre les dents et sur les gencives. Un hydropulseur peut aider à éliminer les particules alimentaires de la bouche, ainsi que les risques potentiels de blessure et de saignement résultant de l’utilisation d’une brosse, d’un pic ou d’autres objets, et également à réduire les risques de maladie des gencives. Le nettoyage de la zone entre les dents, sous les ponts dentaires, pendant le traitement orthodontique et autour des implants dentaires est très bénéfique. La visibilité croissante et la publicité de produits de soins dentaires nouveaux et plus avancés sur les réseaux sociaux et les plateformes de commerce électronique devraient continuer à soutenir la croissance des revenus du marché.

Le brossage deux fois par jour est recommandé pour une bonne santé bucco-dentaire, mais la soie dentaire est également importante. Il existe une variété de raisons pour lesquelles les gens peuvent vouloir passer à la soie dentaire. De nombreuses zones, comme entre les dents ou le long de la gencive, sont difficiles à atteindre avec une brosse à dents. Le fil dentaire traditionnel n’est pas le seul moyen de nettoyer ces zones et endroits difficiles d’accès. Passer du fil dentaire autour des dents peut être difficile pour les personnes souffrant d’arthrite, de la maladie de Parkinson, du syndrome du canal carpien ou d’autres affections affectant les mains. La soie dentaire est une bonne alternative à la soie dentaire traditionnelle pour les personnes qui ont du mal à tenir le fil dentaire.

Le nouveau rapport intitulé «Global Water Flosser Market», est méthodiquement organisé par notre équipe d’analystes, en gardant à l’esprit la compréhension des lecteurs, et comprend une vaste base de données sur la distribution de l’industrie. Le rapport examine de plus près les scénarios de marché historiques et actuels pour prédire avec précision les perspectives du marché mondial des hydropulseurs sur la durée de prévision (2019-2030). Les chercheurs ont adopté une approche holistique de l’analyse du marché mondial et ont mis en évidence les facteurs qui influencent la croissance globale du marché. L’étude implique l’utilisation d’outils analytiques efficaces tels que l’analyse SWOT et les cinq forces de Porter pour inspecter les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces associées à la croissance des différents segments de marché. Le rapport fournit des détails cruciaux, tels que les parts de marché des principaux acteurs, qui aident le lecteur à obtenir une vision globale du marché des hydropulseurs.

Les principaux acteurs incluent The Procter & Gamble Company, Koninklijke Philips NV, Fly Cat Electrical Co., Water Pik, Inc., Jetpik, Oral Breeze, Gurin Products LLC., Oratec Corp, H2ofloss et Candeon Technologies Co., Ltd.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des hydropulseurs en fonction du type de produit, du canal de distribution, de l’application et de la région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Million ; 2019-2030) Flosser

sans fil/à piles Flosser

Countertop Flosser

Shower Flosser

Faucet Flosser

Others

Distribution Channel Outlook (Revenu, USD Million ; 2019-2030)

Drug Stores & Pharmacies

Magasins spécialisés

Hypermarchés/Supermarchés

Dépanneurs

Détaillants en ligne

Application Outlook (Revenu, Millions USD ; 2019-2030)

Cliniques dentaires

Hôpitaux

Soins à domicile

Centres de recherche dentaire

Régions clés couvertes par le rapport :

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

