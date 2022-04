Rapport d’étude de marché sur les Growlers | Position actuelle de l’industrie et analyse future d’ici 2030

Le dernier rapport d’étude de marché de Reports and Data est intitulé « Marché mondial des Growlers – Prévisions jusqu’en 2030″. Le rapport offre une compréhension holistique du marché mondial des Growlers et explique plusieurs facteurs influençant la croissance tels que les moteurs, les opportunités, les contraintes et les défis. Les principaux contenus du rapport sont la liste des tableaux et des figures, la méthodologie de recherche, la description du marché, la dynamique du marché, les perspectives régionales, les profils des entreprises, le paysage concurrentiel, les innovations technologiques et les développements stratégiques du marché. Le rapport sert de résumé concis du marché de Growlers et offre un aperçu du scénario de marché actuel en ce qui concerne l’impact du COVID-19.

Les growlers sont un type de récipients avec un joint à charnière ou des bouchons à vis. Ces growlers sont en verre, en céramique ou en plastique et utilisés pour le stockage et le transport de boissons telles que les boissons gazeuses et non gazeuses, les bières, le cidre, entre autres. De plus, les growlers à soupapes sont également utilisés dans les caves pour le transport et le stockage du vin en gros volumes. Les propriétés des growlers telles qu’un temps de stockage plus long et le maintien de la saveur de la boisson stockée sont des facteurs qui devraient stimuler leur adoption sur le marché. Cependant, le coût d’investissement initial élevé et le manque de main-d’œuvre qualifiée sont des facteurs qui devraient entraver la croissance des revenus du marché mondial des growlers.

Le rapport présente une évaluation précise des valeurs de marché et des parts de revenus historiques, présentes et futures. En même temps, il met en lumière les tendances, les opportunités et les risques les plus récents et émergents du marché. La dernière étude s’appuie sur des méthodes analytiques avancées telles que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse PESTLE et l’analyse des investissements utilisées par nos analystes de marché. Dans ce rapport, le marché a été segmenté en fonction du type de produit, de la gamme d’applications, de l’industrie d’utilisation finale, de la géographie et du niveau de concurrence. En outre, les principales initiatives stratégiques entreprises par les acteurs du marché, telles que les fusions et acquisitions, les collaborations, les partenariats, les coentreprises, les lancements de produits, les activités de R&D et les accords et contrats gouvernementaux ont été discutés.

La croissance de l’industrie alimentaire et des boissons est principalement attribuée à l’augmentation de la population mondiale, à la forte croissance de la demande alimentaire, à l’augmentation des activités agricoles dans le monde et à l’augmentation des ventes d’aliments emballés et transformés. La croissance des revenus de l’industrie est en outre stimulée par des facteurs tels que la demande croissante de produits alimentaires biologiques, la demande croissante d’ingrédients et d’additifs alimentaires naturels et l’augmentation des importations et des exportations d’aliments et de boissons dans le monde. Les progrès technologiques dans les solutions de transformation et d’emballage des aliments, le nombre croissant d’entreprises de livraison de nourriture en ligne et l’augmentation des revenus disponibles des consommateurs du monde entier contribuent davantage à la croissance de cette industrie.

Marché mondial des Growlers – Perspectives

régionales : L’aperçu du marché régional est l’un des éléments les plus essentiels du rapport. Cette section met en évidence les ratios de production et de consommation, les ratios d’offre et de demande, les activités d’importation / exportation, les modèles de consommation, les tendances actuelles et émergentes, les taux de croissance des revenus, les facteurs de croissance macro-économiques et micro-économiques et les principaux acteurs de chaque marché régional.

Principaux marchés régionaux couverts dans le rapport :

Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

Europe

o Russie

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o BENELUX

ou Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

o Chine

o Japon

o Inde

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

o Brésil

o Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

o Arabie Saoudite

o EAU

o Israël

o Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Principales entreprises sur le marché mondial des Growlers :

Berlin Packaging LLC

Orange Vessel Co.

Alpha Packaging

William Croxsons & Sons Limited

GrowlerWerks, Inc.

Global Glass Solutions

Portland Growlers Company

Drink Tanks Corporation

Ardagh Group SA

Boelter Companies, Inc.

Segments couverts dans le rapport :

perspectives d’application (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Boissons non alcoolisées Boissons

alcoolisées

Type de matériau Outlook (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Plastique

Céramique

Verre

