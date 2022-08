Rapport d’étude de marché sur les filtres à air durables basé sur la taille, les parts, les opportunités, les tendances du secteur et les prévisions jusqu’en 2028

Le marché des filtres à air durables devrait atteindre une taille de marché de 28,25 milliards d’ici 2028 et enregistrer un TCAC de 7,1% au cours de la période de prévision, selon à la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus prévue peut être attribuée aux progrès technologiques dans les filtres à air, à l’industrialisation et à l’urbanisation croissantes, et aux normes et réglementations de plus en plus strictes concernant les émissions de carbone et la pollution de l’air, ainsi que les niveaux de qualité de l’air et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail et dans les industries, ce qui est stimuler la demande de filtres à air durables.

Les facteurs influençant la croissance du marché des filtres à air durables et ayant un impact sur la croissance de l’industrie sont étudiés en détail dans le rapport. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché des filtres à air durables. Le rapport examine en détail l’impact positif et négatif de la pandémie sur l’industrie Filtres à air durables. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la volatilité économique ont modifié la dynamique de l’industrie Filtres à air durables. Le rapport explore les effets de la pandémie sur le marché et ses segments et régions clés. Il offre également une estimation prévisionnelle de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19.

Quelques points saillants du rapport

En 2018, la société de solutions de filtration basée en Allemagne, Mann+Hummel, a acquis Hardy Filtration, une société de filtration d’air basée au Canada pour se développer son empreinte mondiale et ses capacités de fabrication.

En janvier 2020, la société japonaise d’électronique Sharp a exprimé son intérêt à développer son activité de purificateurs d’air en Inde pour répondre à la demande croissante dans les espaces grand public et B2B.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de revenus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’industrialisation et de l’urbanisation croissantes. Des entreprises de pays comme le Japon, l’Inde et la Chine développent continuellement des filtres à air durables plus avancés et des dispositifs connexes pour atteindre de meilleurs niveaux de qualité de l’air.

Le rapport met en outre en lumière les opportunités de croissance émergentes, les défis, les menaces du marché, les limites et les facteurs susceptibles de restreindre la croissance du marché des filtres à air durables. Le rapport examine en outre en détail le marché des eaux internationales et les tendances émergentes dans ces régions. Il offre également un aperçu du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, du scénario industriel et des derniers développements de produits et technologiques pour offrir un aperçu complet du paysage du marché des filtres à air durables.

Les principales entreprises étudiées dans le rapport Sustainable Air Filters sont :

Donaldson Company, Inc., American Air Filter Company, Inc., Absolent Group, Camfil Group, Cummins Inc., Fruedenberg SE, Nippon Muki Co. LTD., MANN+HUMMEL, Koch Filter, NORDIC AIR FILTRATION et Purafil Inc.

Segmentation régionale

Sur la base d’une analyse régionale, le marché est segmenté dans les régions suivantes : Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Le marché devrait être dominé par les pays nord-américains, suivis de près par les pays européens. L’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance significative en raison des progrès récents et de la hausse des investissements dans le secteur de la R&D.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des filtres à air durables sur la base du produit, utilisation et région :

Product Outlook (Revenu, USD Billion; 2021–2028)

Filtres HEPA/ULPA Filtres

plissés Filtres

à manches Filtres à

air en carbone Filtres en

fibre

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenu, USD Billion; 2021–2028

Industriel

Commercial

Résidentiel

Pharmaceutique

)rapport aborde les points clés suivants :

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le marché des filtres à air durables

Le rapport analyse plus en détail l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments censés dominer la croissance du marché

Cartographie étendue du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles que les fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises

Prévisions de revenus, périmètre pays, informations sur les applications et informations sur les produits

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

