Rapport d’étude de marché sur les films de paillis 2022: analyse qualitative des principaux acteurs et scénario de l’industrie concurrentielle, 2028

Le marché mondial des films de paillage devrait atteindre une taille de marché de 6 697,2 millions USD d’ici 2028 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports and Data. Le marché des films de paillage connaît une croissance robuste en raison de la demande croissante de rendements de cultures plus élevés dans le monde entier. Selon les statistiques publiées par les Nations Unies, la population mondiale était de 7,3 milliards de personnes en 2016 et devrait atteindre 9,7 milliards d’ici 2050. L’augmentation rapide de la croissance démographique et l’augmentation de la parité de pouvoir d’achat dans les économies en développement entraînent un changement des habitudes l’apport en protéines, et c’est un autre facteur qui alimente la demande mondiale de nourriture. La demande alimentaire devrait augmenter de 59 % à 98 % d’ici 2050. Les films de paillage sont largement utilisés pour modifier la température du sol, prévenir la perte d’humidité, entraver la croissance des mauvaises herbes et améliorer la productivité des cultures.

Les films de paillis pour serres sont utilisés pour protéger les plantes des conditions météorologiques telles que la pluie et le vent et pour réguler les températures internes et empêcher les changements considérables de température dans les serres. L’atmosphère à l’intérieur des serres a une humidité relative élevée. L’utilisation de films de paillis est bénéfique pour la réduction de l’évaporation du sol et l’amélioration de l’atmosphère autour des cultures et des plantes.

Demander un échantillon de ce rapport de recherche @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/3725

Les principales entreprises opérant sur le marché et présentées dans le rapport comprennent :

Dow Chemical Company

SPA Novamont

Groupe RKW

British Polythene Industries PLC

BASF SE

Groupe Armando Álvarez

Berry Global Inc

Connectez-vous avec un expert pour la personnalisation de Report @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/3725

Quelques conclusions clés du rapport

Les films de paillis noirs sont le type de films de paillis le plus couramment utilisé en raison de ses avantages pour empêcher la lumière du soleil de brûler le sol, un meilleur contrôle des mauvaises herbes, et prévenir l’évaporation des eaux souterraines. Les paillis de polypropylène noir sont utilisés dans les serres comme barrières contre les mauvaises herbes.

Les paillis métalliques sont principalement utilisés dans les vergers en raison de leur capacité à empêcher les insectes et certains types d’oiseaux d’endommager les fruits et à améliorer la réflexion de la lumière du soleil.

Le polyéthylène haute densité est largement utilisé dans la production de films de paillis car il est plus léger et plus robuste que le polyéthylène basse densité de même épaisseur. Il offre des avantages tels qu’une facilité de traitement, une résistance chimique supérieure, une durabilité et une élasticité améliorées.

L’Europe représentait une part de revenus substantiellement importante sur le marché mondial en 2020, en raison de l’adoption croissante de diverses méthodes pour améliorer le rendement des cultures. Le secteur agricole représentait 1,1 % du PIB de l’Europe en 2018, et en outre, les terres cultivées et les prairies représentent collectivement environ 39,0 % de la couverture terrestre de la région.

En février 2020, Novamont a annoncé que son produit, le bioplastique MATER-BI, utilisé pour la production de films de paillage biodégradables pour le sol, avait reçu la certification pour se conformer à la spécification AIAB Technical Means. La spécification AIAB Technical Means vise à fournir à tous les agriculteurs des produits compatibles avec l’environnement et conformes aux exigences éthiques et techniques de durabilité.

Acheter maintenant @ https://www.reportsanddata.com/report-pricing/3725

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des films de paillage en fonction du type de produit, de la matière première, du type de culture et de la région :

Type de produit Perspectives (revenus, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2018-2028)

Films de paillage non biodégradables Films de paillage transparents Films noirs Films colorés Autres

paillage biodégradables

Perspectives des matières premières (revenus, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2018– 2028)

Polyéthylène basse densité (LDPE)

Polyéthylène haute densité (HDPE) Polyéthylène

basse densité linéaire (LLDPE)

Acétate d’éthylène-vinyle (EVA)

Acide polylactique (PLA)

Polyhydroxyalkanoate (PHA)

Autres

Type de culture Perspectives (Revenus, milliards USD ; Volume, kilotonnes ; 2018-2028)

Fruits et légumes

Céréales et oléagineux

Fleurs et plantes

Principaux avantages de l’achat du rapport mondial sur les films de paillage :

complète de l’évolution du paysage concurrentiel

analysedu marché

Aidesdans la compréhension des segments de produits clés et de leur taux de croissance estimé

Analyse approfondie des moteurs, contraintes, tendances et opportunités du marché

Analyse régionale complète du marché mondial Films

Obtenez la table des matières de ce rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/mulch-films-market/toc

Questions clés traitées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance du marché Films de paillis ? Quelle est la valorisation marchande prévue de l’industrie Mulch Films d’ici 2028?

Quels sont les principaux moteurs de croissance et facteurs de freinage du marché Films de paillis?

Quelles sont les opportunités clés et les perspectives de croissance de l’industrie Films Mulch au cours de la période de prévision?

Quelle région devrait afficher une croissance significative dans les années à venir ?

À propos de Reports and Data :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de nombreux secteurs, notamment la santé, la technologie, la chimie, l’électricité et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs