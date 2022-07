Rapport d’étude de marché sur les engrais phosphatés basé sur la taille, les parts, les opportunités, les tendances du secteur et les prévisions jusqu’en 2030

La population mondiale croissante et la diversification croissante de la demande de production alimentaire stimulent la croissance du marché.

Le marché mondial des engrais phosphatés devrait atteindre 86,62 milliards USD d’ici 2030, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La demande croissante des marchés émergents aidera le marché des engrais phosphatés à maintenir un taux de croissance stable au cours de la période de prévision. L’adoption de techniques agricoles modernes renforcera le marché des engrais phosphatés et contribuera également à sa croissance au cours de la période de prévision.

En raison de la pandémie, il existe de fortes chances de perturbation de la chaîne d’approvisionnement et d’influence sur l’approvisionnement en ingrédients et en matières premières. La crise financière peut permettre aux gens de réduire leurs dépenses, ce qui peut entraîner une diminution de la demande de l’industrie alimentaire, affectant négativement le marché des engrais phosphatés. Bien que la demande alimentaire soit inélastique, il peut y avoir un changement dans les habitudes alimentaires des consommateurs. Bien que les raisons ci-dessus puissent avoir un impact négatif, l’inélasticité de la demande alimentaire entraînera de manière significative la croissance du marché. En raison de la COVID-19, les fabricants d’engrais adoptent des règles et des stratégies de sécurité, ce qui pourrait entraîner la croissance de l’industrie au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs analysés dans le rapport :

Potash Corp. of Saskatchewan Inc., Yara International ASA, CF Industries Holdings, Inc., Agrium Inc., The Mosaic Co., EuroChem Group AG, Coromandel International Ltd., Israel Chemicals Ltd., Phosagro et Office Cherifien Des Phosphates (OCP), entre autres.

De plus, pour offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel, une analyse SWOT approfondie et une analyse des cinq forces de Porter sont incluses dans le rapport. Parallèlement à cela, l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement sont également couvertes dans le rapport.

Le rapport examine en outre en détail la répartition régionale du marché mondial des engrais phosphatés ainsi que l’analyse des modèles de production et de consommation, l’analyse des importations / exportations, le rapport de l’offre et de la demande, la part de marché et la taille en fonction du volume et de la valeur, des tendances et des demandes, part des revenus , et présence des acteurs clés du marché.

Régions clés étudiées dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Segmentation basée sur les types :

Type de produit Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

superphosphate

(MAP)

Phosphate diammonique (DAP)

Autres

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Fruits et légumes

Oléagineux

Céréales et grains

Autres

Perspectives des canaux de distribution (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

En ligne

Hors ligne

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la personnalisation du rapport ou pour toute autre question sur le rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté à vos exigences.

