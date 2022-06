Rapport d’étude de marché sur les emballages en plastique rigide sur la situation actuelle et les perspectives de croissance future jusqu’en 2030

Le marché mondial des emballages en plastique rigide était évalué à 192 070 USD . 0 million en 2021 et devrait atteindre 281 619,9 millions USD d’ici 2030 , avec un TCAC de 4 . 9 % de 2022 à 2030 . L’emballage en plastique rigide implique l’utilisation de matière plastique pour l’emballage . Ces matériaux sont largement utilisés pour produire des plateaux, des conteneurs, des boîtes, des étuis et d’autres emballages en plastique . Le plastique fait partie des matériaux d’emballage les plus utilisés en raison de son attrait visuel innovant et de sa durabilité . Les emballages en plastique rigide offrent des avantages uniques tels que la rigidité, la résistance élevée aux chocs et les propriétés barrière élevées, une aubaine pour le marché . Bien que les emballages rigides existent depuis de nombreuses décennies, ils continuent d’évoluer pour répondre aux besoins d’un paysage de consommation en constante évolution .

Les biens de consommation sont une industrie très fragmentée où la différenciation des produits et l’emballage jouent un rôle clé . Une augmentation de la consommation mondiale de biens de consommation alimente la demande d’emballages en plastique rigide . De plus, l’amélioration des taux de recyclage des emballages dans le monde stimulera la croissance du marché . De plus, les plastiques rigides sont utilisés dans une large gamme d’emballages en raison de leur rapport coût – efficacité . Cependant, la principale contrainte pour le marché des emballages en plastique rigide est liée aux plastiques . Les plastiques ont plusieurs effets nocifs sur l’environnement et les personnes . Il y a eu plusieurs appels d’organisations sur l’interdiction des plastiques . L’interdiction des emballages en plastique affecterait négativement la croissance du marché . De plus , l’augmentation des ventes du commerce électronique offrirait des opportunités de croissance lucratives pour la croissance du marché .

Les plastiques jouent un rôle important dans l’industrie de l’emballage pour des raisons fonctionnelles et économiques . Les plastiques sont relativement moins chers et légers que les autres matériaux d’emballage . Les plastiques rigides sont utilisés dans une large gamme d’emballages en raison de leur rapport coût – efficacité . Outre le coût, leur polyvalence et leur capacité à fonctionner exceptionnellement bien à basse température stimulent également le marché des plastiques rigides dans les emballages . L’un des principaux exemples est la tendance à remplacer le verre par des plastiques rigides pour satisfaire la forte demande de bouteilles . Les plastiques résistants à la chaleur et à haute barrière remplacent les matériaux traditionnels tels que le métal et le verre .

Dynamique du marché mondial des emballages en plastique rigide

Moteurs : Amélioration des taux de recyclage des emballages

La réutilisation et le recyclage des matériaux d’emballage ont suscité une attention considérable à l’échelle mondiale au cours des dernières années . Le recyclage fait référence à la conversion de tout déchet en un matériau réutilisable . Le recyclage des emballages est très présent pour les bouteilles en PET et les bouteilles de lait en PEHD . Le recyclage des emballages en plastique rigide réduit la consommation de matières premières, ce qui entraîne une diminution de la pollution de l’eau et de l’air . Ainsi, contribuer à la réduction des gaz à effet de serre . Avec des matériaux d’emballage recyclés, les émissions de CO2 peuvent également être contrôlées . Les matériaux d’emballage en plastique rigide ont connu des taux de recyclage importants . De nombreux gouvernements et acteurs de l’industrie ont formulé des plans pour lutter contre les déchets plastiques en les recyclant .

Contraintes : Prix des matières premières incertains

Certaines des principales entreprises d’emballage de matières premières utilisent du carton, du papier, de l’aluminium, du polymère, du verre et de l’acier . Ces matériaux sont utilisés à la fois pour les emballages grand public et industriels . Les prix fluctuants de ces matières premières placent les entreprises d’emballage dans une position potentiellement vulnérable dans la chaîne de valeur . Les principaux fournisseurs de matériaux sont généralement de grandes entreprises, qui ont le pouvoir de répercuter leurs coûts de matières premières plus élevés, ce qui entraîne une augmentation des prix des matériaux, qui à son tour augmente les prix des intrants .

Du côté des acheteurs, les entreprises d’emballage doivent fournir leurs produits à de grandes et puissantes entreprises de biens de consommation, qui ne peuvent pas répercuter l’augmentation des prix sur les consommateurs finaux, utilisant ainsi la menace de changement pour maintenir les fournisseurs en ligne . Les prix fluctuants et l’indisponibilité de certaines matières premières dans certaines zones géographiques constituent des coûts plus élevés pour les fabricants d’emballages rigides .

Opportunités : Hausse des ventes de commerce électronique à l’échelle mondiale

Les ventes du e – commerce ont augmenté de 18 % entre 2017 et 2018 . Le boom du commerce électronique offre un énorme potentiel pour la croissance future du commerce de détail dans le monde, ce qui, à son tour, accélère la croissance du secteur des emballages en plastique rigide . Au cours des dernières années, le commerce électronique est devenu un mode d’achat préféré pour de nombreux consommateurs, principalement en raison des progrès technologiques . L’industrie de l’emballage en plastique rigide atténue son offre en étant en avance sur la courbe technologique et en s’adaptant aux différents ensembles de défis présentés par l’ industrie du commerce électronique par rapport aux canaux de vente traditionnels .Les entreprises d’emballage conçoivent des emballages qui doivent être suffisamment durables pour résister aux chaînes d’approvisionnement manuelles et automatisées souvent complexes impliquées dans la livraison des produits jusqu’à la porte des consommateurs . Le développement de l’ industrie du commerce électronique présente une opportunité généralisée pour le marché des emballages en plastique rigide .

Portée du rapport

L’étude classe le marché des emballages en plastique rigide en fonction des matériaux et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par perspectives matérielles ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

ANIMAUX

polypropylène

PEHD

Les autres

Par fin – Perspectives des utilisateurs ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Nourriture et boisson

Soins personnels

Ménage

Soins de santé

Les autres

Perspectives par région ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment PET devrait représenter la plus grande part de marché, par matériau

Sur la base du type, le marché mondial des emballages en plastique rigide est segmenté en — polyéthylène téréphtalate ( PET ) , polypropylène ( PP ) , polyéthylène haute densité ( PEHD ) et autres . En 2021, le segment PET représentait la plus grande part de marché de 70 . 1 % du marché mondial des emballages plastiques rigides . Le polyéthylène téréphtalate est une résine polymère thermoplastique . Il est associé à la fibre de verre pour les résines techniques, aux fibres pour l’habillement, au thermoformage pour la fabrication et aux contenants pour aliments et boissons .

Le polyéthylène téréphtalate ( PET ) fait partie des polymères commerciaux importants avec des applications allant de l’emballage de l’électronique, des pièces automobiles et autres . Les emballages en plastique rigide PET offrent des avantages significatifs par rapport aux autres types en raison de leurs capacités de recyclage et de réutilisation . Cela comprend les canettes de boissons gazeuses, les boîtes de conserve, les fûts et seaux, les bombes aérosols, les tubes, etc . De plus, le PET recyclé peut être transformé en tissus, fibres et feuilles pour la fabrication et l’emballage de pièces automobiles . Le taux de recyclage du PET est passé à 0 . 8 % de 2016 à 2017 . Cette augmentation reflète les opportunités de croissance du marché .

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Le rapport segmente le marché mondial des emballages en plastique rigide en cinq régions clés : Amérique du Nord, Asie – Pacifique, Europe, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 6 . 4 % sur le marché mondial des emballages en plastique rigide au cours de la période de prévision . La Chine est le premier marché des emballages en plastique rigide en Asie – Pacifique et devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision et en Inde, en raison de la forte demande de produits et composants en plastique . De plus, la demande d’emballages en plastique rigide est principalement tirée par la croissance du marché des boissons gazeuses.

Après Aisa Pacific, l’Amérique du Nord est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5 . 1 % au cours de la période de prévision . En Amérique du Nord, il y a eu un énorme changement des clients vers des emballages respectueux de l’environnement qui ont augmenté l’utilisation de plastiques recyclés tels que le LDPE . Parmi les autres facteurs qui conduisent à la croissance du marché des emballages en plastique rigide en Amérique du Nord, citons l’augmentation de la demande d’aliments emballés en grande partie par le développement des marchés, la sensibilisation accrue des consommateurs et le souci d’imposer une législation et un contrôle plus stricts .

Principaux acteurs du marché

DS Smith Plc, Amcor Limited, Berry Plastics Corporation, ALPLA – Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG, Klöckner Pentaplast, Reynolds Group Holdings, RPC Group Plc, Silgan Holdings, Inc . , Plastipak Holdings, Inc . , et Sonoco Products Company font partie des entreprises importantes examinées dans cet article . Sur la base d’une analyse géographique, la recherche examine le marché des emballages en plastique rigide en termes d’opportunités et de contraintes de développement . L’analyse des cinq forces de Porter sur l’industrie est utilisée dans la recherche pour identifier l’influence des fournisseurs, des rivaux, des nouveaux entrants, des substituts et des acheteurs sur la croissance du marché