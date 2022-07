Rapport d’étude de marché sur les drogues psychédéliques – Analyse concurrentielle et période de prévision 2029

Aperçu du marché:-

Le document sur le marché des médicaments psychédéliques fournit un synopsis complet de l’étude de marché et de son impact sur l’industrie de la santé. En appliquant des modèles de meilleures pratiques et des méthodologies de recherche, une analyse complète du marché est effectuée dans ce rapport de marché pour s’assurer que le rapport fournit une segmentation précise du marché et des informations pour le succès de l’entreprise du client. De plus, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement sont également reconnues et, en conséquence, les stratégies de marketing, de promotion et de vente sont interprétées pour un succès extrême. Les entreprises peuvent prospérer sur ce marché en évolution rapide en adoptant un rapport d’étude de marché crédible.

Les drogues psychédéliques impliquent divers types de substances chimiques, notamment le diéthylamide d’acide lysergique (LSD) et des produits chimiques extraits de plantes. Ces médicaments ont la capacité de modifier ou d’améliorer les perceptions sensorielles, les processus de pensée, les niveaux d’énergie et ont également été signalés pour faciliter les expériences spirituelles. Les drogues psychédéliques peuvent être classées en empathogènes et en drogues dissociatives (telles que la phényl cyclohexyl pipéridine (PCP)) et sérotoninergiques (hallucinogènes classiques) comme le LSD. Les deux types de drogues psychédéliques peuvent provoquer des hallucinations et une sensation de sensation. De plus, les drogues dissociatives peuvent rendre une personne incontrôlable de son corps ou de son environnement et la faire se sentir déconnectée. Sur la base de la source, les drogues psychédéliques ont été classées en types naturels et synthétiques.

Ces médicaments ont de nombreuses applications dans le traitement du trouble dépressif majeur, du trouble de stress post-traumatique, du trouble panique , de la dépression résistante au traitement et de la dépendance aux opiacés, entre autres. Les drogues psychédéliques sont également connues sous plusieurs autres noms tels que le dérivé de l’acide lysergique (LSD) qui sont également connus sous le nom de buvard, points, sucre, acide, voyages et vitre, la kétamine est également connue sous le nom de vitamine K, bosse, vert, K/spécial K, violet et super acide, PCP sont également connus sous le nom de poussière d’ange/ange, bateau/bateau d’amour, paix, herbe tueuse, super herbe et ozone.

Impact post COVID-19 sur le marché des drogues psychédéliques

Le COVID-19 a eu un impact positif sur le marché. Les confinements et l’isolement pendant les pandémies compliquent la gestion de la maladie et l’observance des médicaments. Par conséquent, l’utilisation de divers médicaments de traitement a largement augmenté dans la population mondiale. La pandémie a donc eu un effet positif sur ce marché.

DEVELOPPEMENTS récents

En août 2020, Janssen Pharmaceuticals, Inc. a reçu l’approbation pour son spray nasal Spravato indiqué pour le traitement des personnes suicidaires. Comme environ 11 % à 12 % des Américains souffrent d’un trouble dépressif majeur qui les a poussés à se suicider, cette approbation a fourni à ces patients une thérapie remarquable et a ouvert la voie à l’entreprise pour générer davantage de revenus.

• En janvier 2020, Jazz Pharmaceuticals, Inc. a reçu l’autorisation de mise sur le marché du solriamfetol (Sunosi) indiqué pour le traitement de la somnolence diurne excessive chez les adultes atteints de narcolepsie. Cette autorisation a permis à l’entreprise d’améliorer son réseau de distribution de produits et de générer plus de revenus sur le marché.

Certaines des principales entreprises influençant ce marché comprennent:

Les principales entreprises présentes sur le marché sont Jazz Pharmaceuticals, Inc., Janssen Global Services, LLC (une filiale de Johnson & Johnson Services, Inc.), Hikma Pharmaceuticals PLC, COMPASS, Verrian, Pfizer Inc., F. Hoffmann- La Roche Ltd, Avadel, Celon Pharma SA., Cybin Corp., GH Research, Entheon Biomedical Corp, PharmaTher Holdings Ltd., NRx Pharmaceuticals, Inc., usonainstitute.org, entre autres.

Segmentation du marché

Le marché mondial des médicaments psychédéliques est segmenté en source, type, médicament, application, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

La source

Synthétique

Naturel

Sur la base de la source, le marché mondial des drogues psychédéliques est segmenté en synthétique et naturel.

Taper

Empathogènes

Dissociatifs

Les autres

Sur la base du type, le marché mondial des drogues psychédéliques est segmenté en empathogènes, dissociatifs et autres.

Drogues

Acide gamma-hydroxybutyrique

Kétamine

Psilocybine

Les autres

Sur la base des drogues, le marché mondial des drogues psychédéliques est segmenté en acide gamma-hydroxybutyrique, kétamine, psilocybine et autres.

Application

Narcolepsie ,

Dépression résistante au traitement

Trouble dépressif majeur

Dépendance aux opiacés

Trouble de stress post-traumatique

Les autres

Sur la base de l’application, le marché mondial des drogues psychédéliques est segmenté en narcolepsie, dépression résistante au traitement, trouble dépressif majeur, dépendance aux opiacés, trouble de stress post-traumatique et autres.

Voie d’administration

Oral

Inhalation

Injectable

Sur la base de la voie d’administration, le marché mondial des médicaments psychédéliques est segmenté en oral, inhalation et injectable.

Utilisateur final

Hôpital

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des drogues psychédéliques est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres.

Canal de distribution

Hôpitaux Pharmacie

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Régions couvertes par l’intelligence artificielle dans le rapport sur le marché mondial 2022 de la génomique:

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et Égypte)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Les questions clés auxquelles répond le rapport incluent:

qui sont les principaux acteurs du marché sur ce marché?

Quelles sont les principales régions pour les métiers dissemblables qui devraient connaître une croissance étonnante pour ce marché ?

Quelles sont les tendances de croissance régionales et les principales régions génératrices de revenus pour ce marché ?

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance d’ici la fin de la période de prévision ?

Quelles sont les principales tendances de ce marché ayant un impact sur la croissance du marché?

Quels sont les principaux types de produits de ce marché ?

Quelles sont les applications majeures de ce Marché ?

