Rapport d’étude de marché sur les diagnostics au point de service (PoC) | Prévisions de revenus de l’industrie mondiale d’ici 2030  

mondial des diagnostics au point de service (PoC) devrait atteindre 97,27 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC des revenus de 10,5 % sur la période de prévision. L’augmentation de la prévalence des maladies infectieuses et chroniques et la sensibilisation accrue aux produits de diagnostic PoC parmi la population mondiale sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

La croissance des revenus du marché des points de service est principalement tirée par des facteurs tels que l’augmentation de la prévalence des maladies infectieuses et chroniques causées par des microbes dangereux constituant une menace pour la santé publique et potentiellement l’économie, la sensibilisation accrue aux produits de diagnostic PoC et l’utilisation croissante de la maison- dispositifs PoC basés. Les tests au point de service (PoCT) permettent le diagnostic de maladies infectieuses dans un large éventail de contextes, y compris ceux sans personnel technique qualifié ou équipement de laboratoire approprié.

L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et infectieuses et la demande subséquente d’un meilleur traitement et d’une détection rapide des services de diagnostic pèsent lourdement sur le mécanisme de diagnostic traditionnel. Cela entraîne une augmentation de la demande de produits de diagnostic PoC. Le diagnostic dans les unités de soins aux patients est efficace et se traduit par un délai d’exécution rapide, en accord avec les laboratoires, et contribue à une gestion rapide des maladies, stimulant la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Top Players in the Global Point of Care (PoC) Diagnostics Market:

Abbott Laboratories Inc, AccuBioTech Co Ltd., BioMérieux SA, Bio-Rad Laboratories Inc., Becton, Dickinson and Company, Chembio Diagnostics Systems Inc., Danaher Corporation, EKF Diagnostics, Hoffmann-La Roche, Instrumentation Laboratory, Johnson & Johnson, Nova Biomedical Corporation, PTS Diagnostics, Siemens Healthineers, QUIGEN GmbH, et Quidel Corporation.

Les technologies PoC qui décentralisent les diagnostics rapides et peu coûteux de l’infection au COVID-19 sont le besoin de l’heure. La commercialisation des technologies a permis de développer des tests de diagnostic moléculaire PoC rapides qui aident à détecter et à prévenir la propagation. Ainsi, les développements de produits innovants encouragent l’adoption de ces technologies. La demande croissante de kits de test de diagnostic rapide devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché des diagnostics PoC.

Cependant, même si les dispositifs PoC sont très efficaces et aident à la gestion rapide des maladies, des politiques réglementaires strictes en matière d’approbation et de commercialisation sont l’un des principaux obstacles qui ont un impact sur la mobilité et la croissance du marché. Sur la base des besoins des patients et des cas, le coût des tests PoC peut être plus élevé que les tests effectués dans les laboratoires traditionnels.

Rapport sur le marché des diagnostics PoC : Segmentation régionale

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Segmentation du marché des diagnostics au point de service :

perspectives du type de produit (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2019 -2030)

Produit de surveillance de la glycémie Produit de

test cardio-métabolique Produit de test

maladies infectieuses

Perspectives d’application du produit (Revenu, milliards USD ; 2019-2030)

Dosages à flux latéral

Immunoessais

Biocapteurs

Bandelettes

microfluidiques

Diagnostics moléculaires

Autres

Perspectives du mode d’achat (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Prescription Tests

OTC

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Hôpitaux / Centres de soins intensifs

Laboratoires de recherche

domicile

Autres

Quelques points saillants du rapport :

Le segment des hôpitaux / centres de soins intensifs devrait dominer le marché mondial en termes de contribution aux revenus en raison d’une sensibilisation accrue au diagnostic précoce des maladies chroniques telles que le diabète et autres. De plus, la demande de tests rapides et la prise en charge précoce des maladies sont des facteurs clés qui devraient propulser la croissance du segment.

Le segment des analyses de flux latéral devrait représenter la plus grande part de marché sur le marché des diagnostics PoC au cours de la période de prévision. La croissance du segment devrait être tirée par une concentration accrue sur le remplacement des techniques de laboratoire traditionnelles et chronophages. En raison de leur faible coût et de leur utilité clinique, les tests de flux latéral sont une plate-forme populaire pour les diagnostics PoC.

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance rapide des revenus au cours de la période de prévision en raison de la présence de plusieurs acteurs clés, de la réduction des obstacles à la régularité et de la sensibilisation et de l’accessibilité accrues des produits de diagnostic PoC innovants.

Foire aux questions répondues dans le rapport:

Quel est le taux de croissance estimé des revenus du marché mondial des diagnostics au point de service (PoC) sur la période de prévision ?

Quels sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial?

Quels sont les principaux fabricants et fournisseurs sur le marché mondial du diagnostic au point de service (PoC)?

Quel marché régional devrait être en tête en termes de part des revenus sur le marché mondial du diagnostic au point de service (PoC) au cours des années de prévision?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter?

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

