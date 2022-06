Rapport d’étude de marché sur le paysage de l’industrie des semi-conducteurs sur l’état actuel et les perspectives de croissance future jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial du paysage de l’industrie des semi-conducteurs devrait passer de 471,3 milliards USD en 2021 à 911,1 milliards USD d’ici 2030 , à un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision . L’industrie des semi-conducteurs connaît un taux de croissance rapide, les semi-conducteurs devenant les éléments de base de toutes les technologies modernes. Les progrès et les innovations dans ce domaine ont un impact direct sur toutes les technologies en aval.

L’industrie des semi-conducteurs devrait poursuivre sa croissance robuste pour répondre à la demande croissante de matériaux semi-conducteurs dans les technologies émergentes, telles que l’IA, l’Internet des objets, la conduite autonome et la 5G, associée à la concurrence entre les principaux acteurs et à des dépenses constantes en R&D.

Les semi-conducteurs sont largement utilisés dans les appareils électroniques, tels que les smartphones, les téléviseurs LED, les moniteurs à écran plat et les systèmes aérospatiaux civils et militaires. L’industrie des semi-conducteurs devrait également bénéficier des progrès des capacités biométriques. La demande croissante de smartphones et de produits technologiquement avancés, tels que les gadgets portables, etc., a également un impact sur la croissance du marché.

L’automatisation et l’électrification des automobiles ont entraîné une demande accrue de tranches de semi-conducteurs. Les circuits intégrés semi-conducteurs aux fonctionnalités variées sont utilisés dans les produits automobiles tels que les systèmes d’infodivertissement, le contrôle de la navigation et les systèmes de détection de collision. L’inclusion de telles caractéristiques a un impact sur les ventes d’automobiles.

Dynamique du marché du paysage mondial des semi-conducteurs

Moteurs : Avancement rapide de l’IA, ainsi que l’innovation et la R&D étendue

La demande de centres de données, en particulier de services de pointe, a considérablement augmenté dans le monde entier au milieu de la pandémie de COVID-19. De nombreux fournisseurs de services de centres de données ont commencé à étendre leurs installations et leurs architectures de serveurs pour profiter de cette opportunité. À cet égard, les composants de mémoire connaissent en outre une demande croissante en raison de divers facteurs tels que la croissance du cloud computing, le besoin croissant d’IA et de HPC, et l’adoption croissante de GPU et de CPU avancés, entre autres.

Des entreprises comme NVIDIA, basée aux États-Unis, tirent parti de son architecture GPU pour créer des plates-formes pour la réalité virtuelle, le HPC et l’IA. En 2020, la société a également lancé sa première puce AI basée sur GPU pour multiplier par 20 les performances.

Contraintes : processus de fabrication complexe, dû à la diminution de la taille des puces

La loi de Moore stipule que la densité concerne le nombre de transistors installés dans une zone bidimensionnelle donnée. Il est essentiel de se soucier de la surface de la puce car le coût de la puce est directement proportionnel à la surface de la puce.

Cependant, certains scientifiques estiment que le rétrécissement des transistors n’est plus viable. Pour avoir une idée approximative des dimensions, comparez-les à l’échelle d’un transistor moderne, qui a une longueur de grille typique d’environ 20 nanomètres. D’autre part, une molécule d’eau a un diamètre de seulement 2,75 Angströms, soit 0,275 nanomètres. De nombreux problèmes limitent les attentes de fabrication du transistor à une si petite échelle. Le contrôle des matériaux au niveau atomique est l’un des problèmes les plus difficiles. Le placement individuel des atomes devient difficile lors de la création d’un transistor.

Portée du marché mondial du paysage de l’industrie des semi-conducteurs

L’étude classe le marché du paysage de l’industrie des semi-conducteurs en fonction du type de composant, de l’application et de la région.

Par type de composant Perspectives ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Mémoire

Microcomposant

OSD

Analogique

Logique

Par Application Outlook ( Ventes/Revenus, Millions USD, 2017 – 2030 )

Automobile

Communication

Industriel

Traitement de l’information

Électronique grand public

Perspectives par région ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment de la mémoire devrait représenter la plus grande part de marché, par type de composant

Sur la base du type de composant, le marché mondial du paysage de l’industrie des semi-conducteurs est divisé en mémoire, microcomposant, OSD, analogique et logique . En 2021, le segment de la mémoire représentait la plus grande part de marché de 28,5 % sur le marché mondial du paysage de l’industrie des semi-conducteurs . La mémoire semi-conductrice fait référence à divers dispositifs de stockage de données électroniques qui trouvent des applications comme mémoire informatique dans les ordinateurs (PC, ordinateurs portables), les appareils grand public (appareils photo, téléphones), les applications informatiques commerciales (télécom, centres de données), les applications industrielles traditionnelles et le spectre émergent de l’IdO. applications.

L’adoption croissante des circuits intégrés de mémoire dans l’électronique automobile et l’application croissante des puces de stockage de mémoire dans les appareils électroniques stimulent la demande de produits DRAM. En outre, l’adoption croissante de la technologie 5G et les progrès de la communication sans fil devraient avoir un impact sur le marché étudié. Plusieurs fournisseurs investissent dans l’avancement des composants de mémoire pour tirer parti de la technologie 5G.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial du paysage de l’industrie des semi-conducteurs a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . Dans le monde, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé du marché mondial du paysage de l’industrie des semi-conducteurs au cours de la période projetée . La région comprend des pays tels que le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie – Pacifique . Au Japon, les semi-conducteurs sont connus sous le nom de « riz industriel » en raison de leur rôle essentiel dans la fabrication des smartphones automobiles aux appareils électroménagers. Le pays était autrefois un leader mondial de la production, mais dépend désormais fortement des importations de puces et de semi-conducteurs hérités.

Après l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord est estimée être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période d’étude. Les États-Unis sont un pays important pour la fabrication, la conception et la recherche dans l’industrie des semi-conducteurs. L’importance de la région stimule la demande d’exportation d’équipements électroniques et la croissance des industries d’utilisateurs finaux qui sont de grands consommateurs de semi-conducteurs, tels que l’électronique grand public, l’industrie automobile, etc. La région a connu une activité accrue dans l’établissement de fonderies de plaquettes de semi-conducteurs. En novembre 2020, divers fournisseurs de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ont annoncé leur intention de suivre TSMC aux États-Unis après que le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde a annoncé son intention de construire une usine de plaquettes de 5 nm avancée en Arizona.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial du paysage de l’industrie des semi-conducteurs

Le marché mondial du paysage de l’industrie des semi-conducteurs est très concurrentiel, les principaux acteurs de l’industrie adoptant diverses stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché. La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans toutes les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations de partenariat.

Les principaux acteurs du marché mondial du paysage de l’industrie des semi-conducteurs sont:

