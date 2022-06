Rapport d’étude de marché sur le géorepérage sur l’état actuel et les perspectives de croissance future jusqu’en 2030

Le marché mondial du géorepérage devrait croître à partir de 1 USD . 1 milliard en 2020 à 6 USD . 4 milliards d’ ici 2027 , à un TCAC de 27 . 0 % de 2021 à 2027 . Le marché de la géo – clôture est en croissance et en expansion avec l’introduction de nouveaux logiciels et technologies . Le géorepérage est une fonctionnalité intégrée à un logiciel qui utilise le système de positionnement global ( GPS ) ou l’identification par radiofréquence ( RFID ) pour définir les limites géographiques .

Le geofencing permet aux administrateurs de définir des déclencheurs afin que lorsqu’un appareil entre ( ou sort ) des limites définies par l’administrateur, une alerte soit émise . De nombreuses applications de géorepérage s’intègrent à Google Earth, permettant aux administrateurs de définir des limites au-dessus d’une vue satellite d’une zone géographique spécifique . D’autres applications , mobiles ou de bureau , définissent les limites par longitude et latitude ou via des cartes Web créées par l’utilisateur .

Les facteurs qui ont un impact sur la croissance du marché du géorepérage comprennent la pénétration des nouvelles technologies, l’adoption accrue d’applications basées sur la localisation par les consommateurs , l’augmentation de l’utilisation des données spatiales et des outils d’analyse, et la croissance de la veille concurrentielle, ce qui favorisera la croissance du géorepérage. marché en améliorant ses activités et ses capacités, au cours de la période de prévision à travers le monde . Les problèmes de confidentialité et juridiques, les problèmes de cybersécurité entraveront la croissance du marché .

Dynamique du marché mondial du géofencing

Moteurs : augmentation de l’adoption du marketing de proximité

Avec l’adoption croissante du géorepérage marketing de proximité, la demande de logiciels augmente . Le marketing de proximité est tout système qui utilise les technologies de localisation pour communiquer directement avec les clients via leurs appareils portables tels que les téléphones portables, les bracelets numériques, les tablettes et autres . Le marketing de proximité peut intégrer des offres publicitaires, un support client, des messages marketing, une planification ou plusieurs autres stratégies d’engagement entre un utilisateur de téléphone portable et son emplacement à une courte distance à l’aide de solutions de géorepérage . L’adoption du marketing de proximité augmente dans divers secteurs verticaux, en particulier les PME, pour renforcer leur présence sur le marché et leurs bases de clientèle . Ces facteurs favoriseront la croissance du marché des logiciels de géorepérage à travers le monde dans les années à venir .

Restrictions : problèmes juridiques et de confidentialité

L’application de géo – clôture utilise la localisation et les données en temps réel , ce qui aura un impact sur la vie privée des utilisateurs et les exposera au risque potentiel de cyber – intimidation . Ce facteur entravera la croissance du marché du géorepérage . Les organisations terroristes et les pirates peuvent utiliser les données de localisation à diverses fins telles que le vol, le blanchiment d’argent et d’autres fins . Le tiers propose le logiciel, qui aura un accès direct aux emplacements en temps réel de l’utilisateur , aux données de voyage quotidiennes et à d’autres données connexes qui violent la vie privée de l’utilisateur et peuvent être utilisées contre lui . Ces facteurs freinent la croissance du marché à l’échelle mondiale .

Opportunités : Augmentation de l’utilisation des données spatiales et des outils d’analyse

L’intégration des données spatiales avec la géo – clôture augmentera la demande de logiciels de géo – clôture au cours de la période de prévision à travers le monde . Les données spatiales sont la somme des interprétations des phénomènes géographiques . Les données sont les principales informations nécessaires aux systèmes d’information géographique, outils logiciels utilisés pour analyser les données spatiales sous forme numérique . Les données spatiales sont un terme général qui comprend des ensembles de données à usage général tels que les images de télédétection, les données cartographiques numériques, les descriptions de recensement et des ensembles de données plus spécialisés tels que les profils sismiques, la répartition des reliques sur un site archéologique ou les statistiques de migration . Cela permettra aux utilisateurs d’utiliser n’importe quelle information de localisation pour attribuer des lieux à proximité . Le geofencing et les données spatiales combinent toutes les informations concernant la position et les coordonnées de la terre afin que les informations temporelles existent même . Ceci est utilisé par les propriétaires de grandes entreprises et l’ industrie du commerce électronique pour suivre leurs partenaires de livraison, leurs employés et autres . De plus, ces données seront analysées et utilisées pour la planification opérationnelle de processus ininterrompus, à des fins d’économie de temps et d’ argent, et autres . Ce facteur augmentera la demande pour le logiciel de géorepérage couplé à des outils de données spatiales pour améliorer les opérations et être utilisé pour des techniques de marketing stratégique .

Portée du rapport

L’étude catégorise le composant basé sur le marché de la géolocalisation , le type de géolocalisation , la taille de l’organisation , les industries d’utilisation finale et les niveaux régional et mondial .

Par composant ( chiffre d’affaires, milliards USD, 2017 – 2027 )

Logiciel

Prestations de service Services de déploiement et d’intégration Prestations d’assistance et de maintenance Services de conseil et de conseil Services de gestion et de test d’API



Par géo – type de clôture ( chiffre d’affaires, milliards USD, 2017 – 2027 )

Geofencing fixe

Géolocalisation mobile

Par taille d’organisation ( chiffre d’affaires, milliards USD, 2017 – 2027 )

Grandes Entreprises

Petites et moyennes entreprises

Par fin – Industries d’utilisation ( chiffre d’affaires, milliards USD, 2017 – 2027 )

Transport et logistique

Détail

Santé et sciences de la vie

Fabrication industrielle

Médias et divertissement

Gouvernement et défense

Banque, services financiers et assurances ( BFSI )

Autres ( agriculture, éducation, construction et ingénierie, et énergie et services publics )

Par région ( chiffre d’affaires, milliards USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment de type de composant du marché du géorepérage devrait représenter la plus grande part du marché mondial

Sur la base du composant, le marché du géorepérage est segmenté en logiciels et services. Le segment des composants de service est classé en services de déploiement et d’intégration, services de support et de maintenance, services de conseil et de conseil, et services de gestion et de test des API. On estime que les services de gestion et de test des API détiennent une plus grande taille de marché au cours de la période de prévision par rapport aux services, car ils offrent la gestion de l’accès aux applications, la communication des données des appareils, ainsi que des services interactifs et la sécurité.

En outre, le fonctionnement des applications, le support de production, le support de version et de modification et le support de produit middleware sont également fournis par les services de gestion des API. Les fournisseurs de services de test d’applications fournissent des tests d’applications mobiles automatisés et manuels aux clients commerciaux pour tester les applications mobiles natives et hybrides. Les fournisseurs de services fournissent des services de test d’applications mobiles pour les fonctionnalités de test de base ; test d’interface utilisateur ; test des applications mobiles en déconnexion sans fil, mauvaise connectivité, WiFi et réseaux 2G et 3G ; test de fuite de la mémoire et de la batterie ; et des tests de compatibilité avec les versions précédentes des applications mobiles. Ce segment de service alimentera la croissance du marché du géorepérage au cours de la période de prévision sur le marché mondial.

L’ Asie – Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché du géorepérage

Sur la base des régions, le marché mondial du géorepérage a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . Quatre pays principaux, à savoir la Chine, l’Inde, le Japon et le reste de l’Asie – Pacifique, sont analysés en Asie – Pacifique . La région Asie – Pacifique est estimée pour le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché du géorepérage dans les années à venir . L’ Asie-Pacifique ( APAC ) a vu l’adoption dynamique et avancée de nouvelles technologies et a toujours été rentable . La région devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché du géorepérage, car les gouvernements de l’APAC investissent continuellement dans les solutions de géorepérage et la R&D de services basés sur la localisation et le géorepérage . L’augmentation de l’utilisation des systèmes de gestion de contenu et de l’analyse de localisation est le principal facteur de croissance du marché APAC .

Principaux acteurs du marché

Le marché du géorepérage est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Apple ( États- Unis ) , Bluedot Innovation ( États- Unis ) , DreamOrbit ( Inde ) , Embitel ( Inde ) , Esri ( États- Unis ) , Factual ( États- Unis ) , GeoMoby ( Australie ) , GPSWOX ( Royaume- Uni ) , InVisage ( États- Unis ) , Localytics ( États- Unis ) , LocationSmart ( États -Unis)) , MAPCITE ( Royaume – Uni ) , Maven Systems ( Inde ) , Mobinius Technologies ( Inde ) et autres . Ces joueurs ont adopté diverses stratégies gagnantes pour gagner des parts plus élevées ou conserver des positions de leader dans le monde .

