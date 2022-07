Rapport d’étude de marché sur le DSE ambulatoire basé sur la taille, les parts, les opportunités, les tendances du secteur et les prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial du DSE ambulatoire (dossier de santé électronique) devrait atteindre 6,66 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. En raison du besoin croissant de minimiser les coûts d’exploitation dans le secteur de la santé, le marché mondial du DSE ambulatoire devrait se développer de manière significative au cours de la période de prévision. Les efforts croissants du gouvernement pour introduire des systèmes de DSE dans les organisations de soins de santé devraient favoriser la croissance du marché mondial du DSE ambulatoire dans un proche avenir. De plus, l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à maintenir et à améliorer les plates-formes de dossiers de santé des patients devrait stimuler davantage le marché mondial des DSE ambulatoires au cours de la période de prévision.

Le rapport considère le COVID-19 comme un contributeur clé du scénario de marché dynamiquement modifié. Le rapport couvre une analyse complète de l’impact de la crise sanitaire mondiale sur la croissance globale du marché. En outre, le rapport couvre l’impact actuel et futur de la crise du COVID-19 sur le marché et ses segments clés.

Allscripts

Northwell

Health pour développer les systèmes EHR de nouvelle génération. Afin de mettre en œuvre efficacement un outil destiné aux patients, un DSE basé sur l’intelligence artificielle, la voix et le cloud serait construit et validé avec les contributions des professionnels de Northwell, des spécialistes des technologies de l’information et de l’administration.

Le segment basé sur le cloud devrait dominer le marché, avec une croissance à un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision. La solution EHR ambulatoire basée sur le cloud offre des avantages tels qu’une installation transparente, un déploiement rentable, une réduction des besoins informatiques, une coopération complète entre les professionnels de la santé et les patients et une interopérabilité excessive. Cela devrait stimuler le segment dans un proche avenir.

En raison de la capacité des grands cabinets à résoudre les problèmes de qualité des dossiers de santé électroniques, le segment des grands cabinets devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. En outre, l’augmentation des dépenses en capital est un autre moteur du segment.

Le rapport mondial Ehr ambulatoire est une étude panoramique du marché global de l'Ehr ambulatoire publiée par Emergen Research et couvre une analyse approfondie des avancées technologiques et des développements de produits sur le marché de l'Ehr ambulatoire. Le rapport fournit une analyse détaillée des facteurs clés du marché Ehr ambulatoire qui devraient avoir un impact positif sur la croissance de l'industrie Ehr ambulatoire.

Principaux avantages du rapport :

Analyse complète du scénario concurrentiel et de sa dynamique changeante

Données analytiques avec analyse SWOT détaillée et analyse des cinq forces de Porter

Analyse approfondie sur 8 ans du marché mondial de l’EHR ambulatoire

Compréhension critique des segments de marché clés

Analyse complète des moteurs, des contraintes, des tendances et des opportunités

Analyse régionale détaillée et profilage approfondi de l’entreprise

Évaluation approfondie des tendances actuelles et émergentes du marché

Le rapport est une étude d’investigation des développements technologiques et des avancées des produits, ainsi qu’une analyse régionale pour chaque produit et application proposés sur le marché. L’objectif fondamental du rapport est de donner un aperçu du fonctionnement de l’industrie Ambulatoire Ehr. Il fournit une vision précise et stratégique du marché avec une évaluation approfondie des segments et sous-segments du marché. Il offre une vue panoramique de l’industrie pour offrir une compréhension plus approfondie de l’industrie mondiale.

Emergen Research a segmenté le marché mondial du DSE ambulatoire en fonction du déploiement, de la taille du cabinet, de l’application, de l’utilisation finale et de la région.

Perspectives de déploiement (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

cloud

sur le

(Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Cabinets

solos

Grands cabinets Cabinets

de petite et moyenne taille

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2017 –2027) Prescription

électronique

Analyse de la santé

pratique Gestion des

références Gestion des

patients

Aide à la décision

de la santé de la population

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2017-2027)

Centres indépendants Centres

ambulatoires appartenant à des hôpitaux

Autres

Le rapport étudie plus en détail les principales entreprises opérant dans l’industrie et leurs profils d’entreprise, leur portefeuille de produits, leurs stratégies d’expansion et leurs alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les collaborations et les coentreprises, entre autres. Il offre également un aperçu de leur portée sur le marché et de leur position mondiale, ainsi que des faits saillants sur leurs réalisations et leur situation financière.

Les principales entreprises opérant sur le marché Ambulatoire Ehr comprennent:

Modernizing Medicine, Inc., CureMD Healthcare Corporation, Epic Systems Corporation, McKesson Corporation, Greenway Health, LLC, Cerner Corporation, Allscripts Healthcare Solutions, Inc., Medical Information Technology, Incorporated, MTBC, Inc., Computer Programs, and Systems, Inc.

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/ambulatory-ehr-market

Analyse régionale :

Le rapport examine plus en détail le marché dans les régions clés du monde en ce qui concerne les modèles de production et de consommation, l’importation/exportation, l’offre et la demande ratio, génération de revenus, part de marché et taille, et présence d’acteurs de premier plan dans les régions. Le rapport couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises dans les régions sous la section d’analyse régionale.

Les régions clés du marché comprennent :

Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

Europe

o Royaume-Uni

o Italie

o Allemagne

o France

o Reste de l’UE

Asie-Pacifique

o Inde

o Japon

o Chine

o Corée du Sud

o Australie

o Reste de l’APAC

Amérique latine

o Chili

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

o Arabie Saoudite

o EAU

o Afrique du Sud

o du MEA

questions clés

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie Ehr ambulatoire?

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les principales applications de l’EHR ambulatoire ?

Quel segment devrait gagner du terrain dans les années à venir ?

Quelles sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché ?

Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

