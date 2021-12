Rapport d’étude de marché sur le diagnostic et la thérapeutique de la maladie d’Alzheimer par perspectives régionales, analyse des prévisions 2028

Ce rapport de recherche vous donnera des informations approfondies sur le marché Diagnostic et thérapeutique de la maladie d’Alzheimer et il vous aidera également dans la prise de décision stratégique. Le document final de recherche est un document exhaustif de 150 pages. Tous nos rapports sont généralement achetés dans tous les secteurs par des cadres, des gestionnaires, des cadres supérieurs, des personnes chargées de la stratégie, des directeurs, des vice-présidents, des directeurs généraux, etc. et les aident à comprendre les tendances et l’analyse du marché, la concurrence, le paysage de l’industrie, la taille du marché, les revenus du marché , prévisions, analyse d’impact COVID-19, analyse SWOT, etc.

La maladie d’Alzheimer est une maladie chronique qui commence lentement mais s’étend progressivement au fil du temps. Elle entraîne une perte de mémoire et une perte des fonctions mentales. Les patients souffrant de cette maladie présentent des symptômes tels qu’une perte de vision, des difficultés à planifier et à résoudre des problèmes, une faible capacité de prise de décision et autres. Il n’y a pas de thérapie particulière pour guérir la maladie d’Alzheimer, cependant certaines thérapies aident à réduire les symptômes et peuvent augmenter la durée de vie d’une telle personne.

Le marché du diagnostic et de la thérapeutique de la maladie d’Alzheimer devrait croître dans les années à venir en raison de l’augmentation du vieillissement de la population, de l’augmentation de l’incidence des maladies neurodégénératives, de l’augmentation des investissements en recherche et développement et du taux élevé de troubles neurologiques. D’autre part, un nombre important de médicaments en cours de développement pour le traitement et le diagnostic de la maladie d’Alzheimer est susceptible d’offrir des opportunités de croissance aux acteurs opérant sur le marché.

Les principaux acteurs présentés dans cette étude sont :

Pfizer Inc.

Eisai Co., Ltd

Novartis AG

H. Lundbeck A/S

ALLERGAN

TauRx

AC Immune

Johnson and Johnson.

AbbVie Inc.

Eli Lilly and Company

La recherche de pointe sur le marché du diagnostic et de la thérapeutique de la maladie d’Alzheimer, qui est une analyse détaillée de l’espace commercial, y compris les tendances actuelles du marché, le contexte concurrentiel et la taille du marché. Encercler un ou plusieurs paramètres parmi l’analyse du produit, le potentiel d’application et les stratégies de croissance mondiales et régionales.

Parlant de ce rapport de recherche en particulier, il comprend :

Cinq grandes régions (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud et centrale)

Informations sur le marché pendant 10 ans (2018 et 2019 – années historiques, 2020 – année de référence et période de prévision 2021-2028)

Dynamiques clés de l’industrie, y compris les facteurs qui stimulent le marché, la dissuasion dominante, les opportunités potentielles ainsi que les tendances futures.

Dix profils d’entreprise (il ne s’agit pas seulement d’acteurs majeurs, mais d’un mélange d’acteurs leaders et émergents, de perturbateurs du marché, d’acteurs de marché de niche, etc.)

Segmentation du marché des diagnostics et thérapeutiques de la maladie d’Alzheimer :

Le marché mondial du diagnostic et de la thérapeutique de la maladie d’Alzheimer est segmenté en fonction du type de produit et de l’utilisateur final. En fonction du type de produit, le marché est segmenté en produits thérapeutiques et diagnostics. En outre, selon la thérapeutique, le marché est segmenté en inhibiteurs de la cholinestérase et en antagoniste des récepteurs NMDA, et selon le diagnostic, le marché est segmenté en test de ponction lombaire, tomodensitométrie (TDM), imagerie par résonance magnétique (IRM), électroencéphalographie (EEG), émission de positons tomographie (TEP) scan et autres. Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial du diagnostic et de la thérapeutique de la maladie d’Alzheimer est segmenté en hôpitaux et cliniques.

Analyse du paysage de l’industrie

Analyse de l’impact du COVID-19 sur ce marché aux niveaux mondial et régional.

Une évaluation approfondie des restrictions du marché incluses dans le rapport qui représente la différence par rapport aux moteurs du marché et donne la possibilité d’obtenir des informations et des développements stratégiques. L’étude de recherche a fusionné l’analyse de la croissance de différents aspects qui améliorent le scénario de croissance du marché. Il constitue les principaux moteurs, contraintes et tendances du marché qui transforment le marché de manière positive ou négative.

