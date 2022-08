Rapport d’étude de marché sur le chanvre industriel – Taille, part, nouvelles tendances et opportunités, analyse concurrentielle et prévisions futures

Le document sur le marché du chanvre industriel fournit un synopsis complet de l’étude de marché et de son impact sur l’industrie de la santé. En appliquant des modèles de meilleures pratiques et des méthodologies de recherche, une analyse complète du marché est effectuée dans ce rapport de marché pour s’assurer que le rapport fournit une segmentation précise du marché et des informations pour le succès de l’entreprise du client. De plus, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement sont également reconnues et, en conséquence, les stratégies de marketing, de promotion et de vente sont interprétées pour un succès extrême. Les entreprises peuvent prospérer sur ce marché en évolution rapide en adoptant un rapport d’étude de marché crédible.

Le chanvre (également connu sous le nom de cannabis) est une substance psychotrope dérivée des plantes de cannabis. Le chanvre est une plante utilisée à la fois à des fins médicinales et récréatives. Le chanvre aide également à réduire la douleur en modifiant les circuits de perception de la douleur dans le cerveau. Il peut également aider à éviter les douleurs chroniques telles que l’arthrite, les migraines, la fibromyalgie et l’endométriose. Le tissu de chanvre est très absorbant, résistant à la moisissure et plus isolant que le coton, ainsi qu’aux UV. Il crée des produits durables avec une qualité et une douceur constantes lorsqu’il est combiné avec des tissus comme la soie, le lin et le coton.

Dynamique du marché du chanvre industriel

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Les propriétés fonctionnelles augmenteront son adoption

Comme les humains ne peuvent pas produire d’acides gras essentiels, les graines de chanvre sont très utiles car elles sont une excellente source d’acides linoléiques (oméga-6) et linoléniques (oméga-3) et elles sont également faibles en graisses saturées et ne contiennent pas de gras trans, ce qui est le facteur le plus important de la croissance de ce marché.

De plus, la légalisation croissante de la culture du chanvre conduit encore les fabricants à développer de nouveaux produits à partir de chanvre industriel, qui devraient également alimenter la croissance du marché. De plus, la consommation accrue de produits à base de chanvre en raison de leurs divers avantages pour la santé amortit également la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’incidence accrue de maladies telles que l’épilepsie et d’autres troubles du sommeil devrait également amortir la croissance du marché. De plus, on estime que les avancées technologiques génèrent des opportunités lucratives pour le marché, ce qui augmentera encore le taux de croissance du marché du chanvre industriel à l’avenir.

Certaines des principales entreprises influençant ce marché comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du chanvre industriel sont Nhempco (Canada), Ecofibre (Australie), Hemp Inc. (États-Unis), GenCanna (États-Unis), HempFlax Group BV, (Pays-Bas), Konoplex (Russie), Hemp Oil Canada (Canada), Hemp Poland (Pologne), Dun Agro (Pays-Bas), Colorado Hemp Works (États-Unis), Canah International (Roumanie), South Hemp Tecno (Italie), Plains Industrial Hemp Processing (Canada) et MH Medical Hemp (Allemagne). ), entre autres.

Segmentation du marché : –

Le marché du chanvre industriel est segmenté en fonction du type, de l’application et de la source. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Graine de chanvre

Huile de graines de chanvre

Huile de chanvre CBD

Fibre de chanvre

Application

Aliments

Textiles

Breuvages

Produits de soins personnels

Médicaments

Les autres

La source

Conventionnel

BIO

Régions couvertes par l’intelligence artificielle dans le rapport sur le marché mondial 2022 de la génomique:

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et Égypte)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Les questions clés auxquelles répond le rapport incluent:

qui sont les principaux acteurs du marché sur ce marché?

Quelles sont les principales régions pour les métiers dissemblables qui devraient connaître une croissance étonnante pour ce marché ?

Quelles sont les tendances de croissance régionales et les principales régions génératrices de revenus pour ce marché ?

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance d’ici la fin de la période de prévision ?

Quelles sont les principales tendances de ce marché ayant un impact sur la croissance du marché?

Quels sont les principaux types de produits de ce marché ?

Quelles sont les applications majeures de ce Marché ?

