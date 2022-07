Rapport d’étude de marché sur l’analyse de l’énergie et des services publics basé sur la taille, les parts, les opportunités, les tendances du secteur et les prévisions jusqu’en 2028

l’ énergie 2028 à la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance des revenus du marché est principalement motivée par l’augmentation de la demande d’énergie et la nécessité d’optimiser la production et la planification de l’énergie. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la demande mondiale d’énergie devrait augmenter de 37 % d’ici 2040. Le besoin croissant des entreprises de services publics de fournir des services plus sûrs, plus abordables, fiables et durables, afin de répondre à la demande croissante d’énergie, est attendu pour stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Le rapport est mis à jour avec le dernier scénario économique et la portée du marché en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 en cours. Le rapport couvre les perspectives de croissance ainsi que les estimations de revenus actuelles et futures dans un scénario post-COVID. Le rapport couvre également l’évolution des tendances et de la dynamique du marché en raison de la pandémie et fournit une analyse précise de l’impact de la crise sur l’ensemble du marché.

Points clés du marché de l’analyse de l’énergie et des services publics :

Couverture étendue de l’analyse du marché de l’analyse de l’énergie et des services publics

Informations clés sur la répartition régionale de l’industrie dans les zones géographiques clés

Des aperçus radicaux sur les tendances vitales du marché ; tendances actuelles et émergentes, et facteurs influençant la croissance du marché

Couverture complète de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la croissance globale du marché Analyse de l’énergie et des services publics

Données complètes sur les principaux fabricants et fournisseurs du marché Analyse de l’énergie et des services publics

Quelques points saillants du rapport

En novembre 2019, ExxonMobil a conclu un partenariat avec Microsoft pour améliorer l’efficacité opérationnelle et améliorer ses analyses sur la superficie du bassin permien, ce qui en fait la plus grande superficie pétrolière et gazière à utiliser la technologie cloud. XTO Energy, une filiale d’ExxonMobil, applique les technologies Microsoft, notamment Microsoft Azure, Dynamics 365, l’Internet des objets (IoT) et l’apprentissage automatique.

Le segment des logiciels représentait la plus grande part des revenus sur le marché mondial en 2020. Les entreprises du secteur de l’énergie et des services publics utilisent de plus en plus des logiciels d’analyse pour obtenir des informations exploitables, ce qui les aiderait à maximiser leur production, à améliorer l’efficacité et l’expérience des consommateurs et à s’adapter à l’évolution de la dynamique du marché. .

Les revenus du segment cloud devraient enregistrer un TCAC rapide au cours de la période de prévision. Les entreprises de services publics adoptent de plus en plus des systèmes d’analyse basés sur le cloud et basés sur les données afin de gérer la quantité massive de données générées par le réseau intelligent, les compteurs intelligents, les capteurs IoT et les appareils d’énergie domestique des clients.

du marché :

Les efforts constants d’acteurs de premier plan pour développer des technologies plus récentes et modernes et des avancées de produits devraient stimuler la croissance de l’industrie au cours des prochaines années. Le rapport étudie les vastes plans d’expansion commerciale et les progrès des activités de R&D et du portefeuille de produits. Le rapport offre une compréhension claire des alliances sur le marché, telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords, les lancements de produits et les promotions de marques, et les accords d’entreprise.

Le rapport parle également de l’évolution des demandes et des tendances émergentes qui devraient stimuler la croissance du marché. La demande croissante pour les produits Energy and Utilities Analytics devrait stimuler la demande de Food Vacuum Machine, renforçant ainsi la croissance de l’industrie. De plus, le rapport étudie également l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’analyse de l’énergie et des services publics sur la base du type , déploiement, application et région :

type Outlook (revenu, milliards USD ; 2018-2028)

logiciels

des services

Outlook de déploiement

cloud

sur site

(revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Prévision de charge

Exploitation des compteurs

Planification de la distribution

Réponse à la demande

Autres

Analyse régionale :

Le rapport met en lumière la région qui devrait dominer le marché de l’analyse de l’énergie et des services publics dans les années à venir. Le rapport estime la taille du marché en termes de volume et de valeur et offre une estimation précise de la part de marché que chaque région devrait détenir au cours de la période de prévision. Le rapport analyse la propagation du marché Analyse de l’énergie et des services publics dans des zones géographiques clés couvrant l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale donne une idée du modèle de production et de consommation, des importations / exportations, du rapport offre et demande, de la contribution aux revenus, de la part et de la taille du marché et de la présence d’acteurs de premier plan dans chaque région.

Les principales sociétés du secteur de l’analyse de l’énergie et des services publics et présentées dans le rapport sont :

Microsoft Corporation, Eaton Corporation plc, IBM, SAP SE, General Electric Company, AWS, Oracle, Schneider Electric SE, Siemens AG et Cisco Systems, Inc.

