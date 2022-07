Rapport d’étude de marché sur la thérapeutique du prurit | Taux de croissance de l’industrie, taille, part, analyse régionale, prévisions mondiales jusqu’en 2027

La prévalence élevée de la maladie cible, les lancements de produits, l’augmentation des développements stratégiques tels que les partenariats et les accords, le scénario de financement de la recherche favorable et la pression du développement de médicaments sur les produits pharmaceutiques en raison de l’expiration prochaine des brevets sont des facteurs clés contribuant au TCAC élevé de Pruritus Therapeutics au cours de la période de prévision.

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial de Pruritus Therapeutics était évalué à 12,40 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 19,98 milliards USD d’ici 2028, avec un TCAC de 6,23%. L’étude porte sur les agents thérapeutiques du « prurit », une sensation désagréable qui stimule le désir de se gratter la peau. Les thérapeutiques du prurit sont disponibles dans un large éventail d’affections cutanées et d’autres causes sous-jacentes du prurit. L’émergence récente des canaux TRP en tant que cible médicamenteuse pour le traitement des démangeaisons est une découverte perturbatrice majeure dans le secteur du prurit. Dans cette optique, les antagonistes des canaux TRP, les agonistes TRPM8 font partie des mécanismes émergents de modulation des canaux TRP qui peuvent être utilisés pour le traitement du prurit.

La prévalence croissante des maladies cibles, les besoins non satisfaits des patients atteints de prurit poussant au développement de médicaments, l’accent important des sociétés pharmaceutiques sur le développement de nouveaux mécanismes basés sur les médicaments contre le prurit, l’expiration prochaine des brevets, la disponibilité de fonds publics et privés pour la recherche et le scénario réglementaire favorable, sont certains des facteurs clés propulsant la croissance du marché dans l’industrie. Cependant, les effets secondaires associés et la disponibilité d’options de traitement alternatives avancées telles que la photothérapie sont le principal obstacle à la croissance du marché au cours de la période 2019-2026.

Le rapport fournit une évaluation complète du marché couvrant des éléments clés tels que les estimations des revenus, l’analyse des coûts, les importations / exportations, les tendances de production et de consommation, le TCAC, la marge brute, et les modèles d’offre et de demande. Il met également en lumière les développements technologiques récents, les avancées de produits et les activités de recherche et développement dans la région.

Le rapport examine les principaux acteurs opérant sur le marché ainsi que leur position sur le marché, leur part de marché, leurs revenus, leur marge brute et leurs stratégies commerciales. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont utilisées pour examiner et évaluer le marché et ses acteurs. Il couvre également les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les accords, les partenariats, les lancements de produits et les promotions de marques.

Les principales entreprises présentées dans le rapport sont :

Allergan, Astellas Pharma, Bristol-Myers Squibb, Cipla, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Merck, Novartis, Pfizer et Sanofi.

Segmentation du marché par types :

type (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Corticostéroïdes

Antihistaminiques

Anesthésiques locaux

Contre-

Immunosuppresseurs

Inhibiteurs de la calcineurine

Autres

Type de maladie (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028) Affections

cutanées

Dermatite atopique Dermatite

de contact allergique

Urticaire

Autres

maladies internes

Troubles nerveux

Maladies psychiatriques

Irritation et réactions allergiques

Type de traitement (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Traitement des démangeaisons cutanées

Crèmes et onguents corticostéroïdes

Autres crèmes et onguents

Médicaments oraux

Utilisation finale (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Hôpital

Clinique

Autres

L’analyse régionale couvre une analyse approfondie de l’analyse des revenus, de la part de marché et du taux de croissance du marché mondial de Pruritus Therapeutics dans chaque région pour la période de prévision de 2021- 2028. Le rapport couvre le taux de production et de consommation, les tendances actuelles et émergentes, l’import/export, l’offre et la demande, et la présence d’acteurs clés dans chaque région.

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste MEA



D’autres conclusions clés du rapport suggèrent un

prurit Le marché des produits thérapeutiques croît à un TCAC de 1 % en Asie-Pacifique, suivi de l’Amérique du Nord et de l’Europe, avec un TCAC de 6,1 % et 6,0 %, respectivement. La prévalence élevée du prurit à travers le monde est le facteur clé pour accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision dans toutes les régions.

En 2019, les corticostéroïdes sont la thérapeutique dominante du prurit qui détient 41,4% du marché mondial. Le marché régional européen est la principale source de revenus pour ce segment de produits, suivi des régions Amérique du Nord et Asie-Pacifique.

Les inhibiteurs de la calcineurine devraient être le segment de marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2019-2026 avec un TCAC de 6,9 ​​%. Cependant, les effets secondaires et les coûts associés constituent un défi majeur pour la croissance du marché de ce segment de marché.

Segment de type de maladie des affections cutanées (qui comprend la xérose, la dermatite, le psoriasis, la gale, les brûlures et les cicatrices, les piqûres d’insectes et l’urticaire) . a été évalué à 7,60 milliards de dollars et devrait atteindre 12,60 milliards de dollars d’ici 2026. L’

Asie-Pacifique devrait représenter 24,3 % du marché mondial des traitements contre le prurit. Les pays en développement tels que la Chine et l’Inde devraient connaître une forte croissance

. Les effets secondaires associés liés aux traitements contre le prurit et le manque de sensibilisation au prurit sont susceptibles d’entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé en fonction de vos besoins.

