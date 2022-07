Rapport d’étude de marché sur la technologie d’engagement des patients – Analyse du secteur, taille, part, croissance, tendances, acteurs clés et prévisions

Rapport d’étude de marché sur la technologie d’engagement des patients – Analyse de l’industrie, taille, part, croissance, tendances, acteurs clés et rapport d’activité prévisionnel fournit des informations exactes sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc. Le rapport de l’industrie aide à décrire la notoriété de la marque, le paysage du marché , les problèmes futurs possibles, les tendances de l’industrie et le comportement des clients à propos de l’industrie de la santé, ce qui conduit finalement à des stratégies commerciales avancées. En tant que source d’informations vérifiée et fiable, ce rapport d’étude de marché offre une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui poussent l’entreprise dans la bonne direction du succès.

Le marché de la technologie d’engagement des patients devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 20,75 % au cours de la période de prévision susmentionnée. L’augmentation du tourisme médical et l’essor des modèles basés sur le cloud devraient créer de nouvelles opportunités pour le marché.

La technologie d’engagement des patients permet l’implication des patients et de leurs membres dans les soins personnels. Ils sont largement utilisés dans des applications telles que la gestion sociale, la gestion de la santé financière, la gestion des soins de santé à domicile, la gestion de la santé et autres.

La popularité croissante des solutions de santé mobiles devrait stimuler la croissance du marché. Certains des autres facteurs tels que l’augmentation de la population vieillissante, l’augmentation des investissements dans l’informatique de santé, les initiatives gouvernementales croissantes pour améliorer les soins centrés sur le patient, l’augmentation des cas de maladies chroniques et infectieuses et la croissance du secteur de la santé stimuleront le marché des technologies d’engagement des patients au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Le manque de littératie en santé, le coût de déploiement élevé, le manque de professionnels de l’informatique qualifiés et la protection des informations sur les patients devraient entraver la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la technologie d’engagement des patients fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la technologie d’engagement des patients Data Bridge Market Research , contactez-nous pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial de la technologie d’engagement des patients et taille du marché

Le marché des technologies d’engagement des patients est segmenté en fonction du type de prestation, du composant, de l’application, des utilisateurs finaux et du domaine thérapeutique. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de livraison, le marché des technologies d’engagement des patients est segmenté en Web, cloud et sur site.

Le segment des composants du marché des technologies d’engagement des patients est divisé en logiciels, services et matériel.

Le segment des applications du marché des technologies d’engagement des patients est segmenté en gestion sociale, gestion de la santé, gestion des soins à domicile et gestion de la santé financière.

Le domaine thérapeutique est divisé en maladies chroniques, fitness, santé des femmes, santé mentale et autres.

Analyse au niveau du pays du marché de la technologie d’engagement des patients

Le marché de la technologie d’engagement des patients est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par type de prestation, composant, application, utilisateurs finaux et domaine thérapeutique, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la technologie d’engagement des patients sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des technologies d’engagement des patients au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de la sensibilisation croissante aux solutions d’engagement des patients et de l’amélioration de l’infrastructure de soins de santé dans la région.

La section par pays du rapport sur le marché de la technologie d’engagement des patients fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la technologie d’engagement des patients vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la technologie d’engagement des patients, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des technologies d’engagement des patients. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la technologie d’engagement des patients sont Allscripts Healthcare, LLC, Athenahealth, Cerner Corporation., Lincor, Oneview Ltd., Medecision, McKesson Corporation, le groupe de sociétés Orion Health, GetWellNetwork, Inc., Get Real Health, PatientPoint , LLC, SONIFI Health Incorporated., CipherHealth Inc, Palantir.net, Inc., HealthHub Patient Engagement Solutions, IQVIA, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

