Rapport d’étude de marché sur la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR) dans les soins de santé – Taille, part, nouvelles tendances et opportunités, analyse concurrentielle et prévisions futures

Le document sur le marché de la réalité augmentée (AR) et de la réalité virtuelle (VR) dans les soins de santé fournit un synopsis complet de l’étude de marché et de son impact sur l’industrie des soins de santé. En appliquant des modèles de meilleures pratiques et des méthodologies de recherche, une analyse complète du marché est effectuée dans ce rapport de marché pour s’assurer que le rapport fournit une segmentation précise du marché et des informations pour le succès de l’entreprise du client. De plus, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement sont également reconnues et, en conséquence, les stratégies de marketing, de promotion et de vente sont interprétées pour un succès extrême. Les entreprises peuvent prospérer sur ce marché en évolution rapide en adoptant un rapport d’étude de marché crédible.

Réalité augmentée (AR) et réalité virtuelle (VR) mondiales dans la dynamique du marché de la santé

Conducteurs

Prévalence accrue de la réalité augmentée dans les plateformes de commerce électronique

La pandémie a entraîné un changement radical de la culture d’achat vers les achats en ligne. Depuis que pendant la pandémie, de nombreux sites Web ont désactivé les politiques de retour, les cabines d’essayage virtuelles, les essais virtuels de maquillage et de bijoux ont aidé et soutenu les clients à identifier si les produits leur convenaient vraiment. Cela a contribué à accroître leur commodité dans les achats. Les technologies de réalité augmentée contribuent à faciliter la satisfaction des clients et, par conséquent, la commodité entraînera une demande accrue dans ce secteur, ce qui contribue à stimuler la croissance du marché de la réalité augmentée.

Financement pour la recherche et les activités cliniques

Les fabricants d’outils AR et VR sont soutenus par les gouvernements des pays en développement sous la forme d’un remboursement plus élevé. Soutien sous la forme d’une recherche collaborative approfondie sur l’amélioration du processus technique et aide les fabricants à produire des machines ou des outils avancés de haute qualité dans les pays en développement.

Opportunités

Technologies avancées et monde numérique en pleine croissance

Les avancées technologiques et la numérisation sont les principaux moteurs de la mise en œuvre de nouvelles technologies dans des applications telles que l’industrie, la vente au détail et la santé. Les progrès continus de la technologie ont changé la façon dont les gens vivent, communiquent, voyagent et apprennent. Les avancées technologiques ont aidé les organisations et les entreprises à réduire leurs coûts de production et à gagner du temps pour obtenir un avantage concurrentiel. Par exemple, la 3G et la 4G ont aidé les PME à atteindre leurs marchés cibles à moindre coût d’exploitation. L’utilisation croissante des téléphones portables a également contribué à accroître le besoin de numérisation. La nouvelle génération est la Génération C (Connectée), contribuant à la création de la transformation numérique dans le monde entier. L’augmentation des réseaux sociaux contribue également à la croissance de la numérisation.

Opportunités dans les applications d’entreprise

Les investissements massifs des entreprises dans la fabrication intelligente seront un moteur majeur de la croissance du secteur des entreprises sur le marché de la RA. Les entreprises ayant des usines à différents endroits peuvent utiliser la RA pour embaucher un petit nombre d’ingénieurs pour gérer de grandes installations. La collaboration à distance avec la technologie AR permet aux entreprises de gérer efficacement leurs activités en gérant à distance les machines et autres installations. Une autre application importante d’Enterprise AR est pour l’utilisation éducative des techniciens d’entreprise et d’autres travailleurs. Les instructions pour comprendre les plans de construction et fournir des données en temps réel à l’aide d’affichages tête haute et de casques intelligents aideront les travailleurs à travailler efficacement.

Certaines des principales entreprises influençant ce marché comprennent:

Chirurgie intuitive (États-Unis)

CAE HEALTHCARE (États-Unis)

3D Systems, Inc. (États-Unis)

Hologic, Inc (États-Unis)

Laerdal Medical (Norvège)

DAQRI (États-Unis)

Medical Realities Ltd (Royaume-Uni)

Artheer, Inc (États-Unis)

Orca Health (États-Unis)

EchoPixel Inc (États-Unis)

Alphabet, Inc (États-Unis)

AppliedVR, Inc (États-Unis)

HTC (Taïwan)

General Electric (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Siemens (Allemagne)

Écran (Pays-Bas)

WorldViz, Inc (États-Unis)

Mindmaze (États-Unis)

Segmentation du marché : –

Le marché mondial de la réalité augmentée (AR) et de la réalité virtuelle (VR) dans les soins de santé est segmenté en fonction du type, du type de plaie, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Composant

Matériel, Logiciel

Prestations de service

Technologie

Réalité augmentée

Réalité virtuelle

Application

Gestion des soins aux patients

Formation médicale et éducation

Gestion de pharmacie

Opération

Utilisateur final

Hôpital, Cliniques

Centres chirurgicaux

Organismes de recherche

Entreprises pharmaceutiques

Gouvernement

Les autres

Régions couvertes par l’intelligence artificielle dans le rapport sur le marché mondial 2022 de la génomique:

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et Égypte)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Les questions clés auxquelles répond le rapport incluent:

qui sont les principaux acteurs du marché sur ce marché?

Quelles sont les principales régions pour les métiers dissemblables qui devraient connaître une croissance étonnante pour ce marché ?

Quelles sont les tendances de croissance régionales et les principales régions génératrices de revenus pour ce marché ?

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance d’ici la fin de la période de prévision ?

Quelles sont les principales tendances de ce marché ayant un impact sur la croissance du marché?

Quels sont les principaux types de produits de ce marché ?

Quelles sont les applications majeures de ce Marché ?

