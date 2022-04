Rapport d’étude de marché sur la glycomique par opportunités et défis dans un avenir proche avec différents segments et prévisions

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances du secteur et les prévisions pour 2030 du marché de Glycomique, couvrant divers éléments du secteur et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

Le marché de la glycomique devrait passer de 1,08 milliard USD en 2020 à 2,43 milliards USD d’ici 2026, avec un TCAC d’environ 14,49 %.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du US Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie, résultant en un grand marché pour la glycomique.

Marché de la glycomique par produit (enzymes, instruments, glucides, réactifs et produits chimiques), par application (découverte et développement de médicaments, diagnostic de maladies), par utilisateur final (instituts de recherche universitaires, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, laboratoires cliniques), géographie (Nord Amérique, Europe, APAC et Emprise) Prévisions jusqu’en 2026

La glycomique est l’étude approfondie de la structure des glycomes, y compris les aspects génétiques, physiologiques, pathologiques et autres de la cellule ou de l’organisme donné. L’étude de la glycomique est principalement utilisée dans diverses applications telles que la découverte de médicaments, l’oncologie, l’immunologie et autres.

Méthodologie de recherche :

Le marché de la glycomique a été analysé en utilisant la combinaison optimale de sources secondaires et de méthodologie interne, ainsi qu’un mélange irremplaçable d’informations primaires. L’évaluation en temps réel du marché fait partie intégrante de notre méthodologie de dimensionnement et de prévision du marché. Nos experts de l’industrie et notre panel de participants principaux ont aidé à compiler les aspects pertinents avec des estimations paramétriques réalistes pour une étude approfondie.

La part de participation des différentes catégories de participants principaux est indiquée ci-dessous

Le marché de la glycomique devrait passer de 1,08 milliard USD en 2020 à 2,43 milliards USD d'ici 2026, avec un TCAC d'environ 14,49 %.

Le marché de la glycomique a été segmenté en fonction du produit, de l’application, de l’utilisateur final et de la région.

Basé sur le produit :

Enzymes

Glycosidases et neuramidases

Glycosyltransférases et sialyltransférases

Autres instruments pour enzymes

Instruments

de spectrométrie de masse Instruments de

chromatographie

Arrays

Autres instruments

Kits Kits

de libération de glycanes Kits de marquage de glycanes

Kits

de purification de glycanes

Autres kits

Glucides

Oligosaccharides

Monosaccharides

Autres glucides

Réactifs et produits chimiques

Basé sur l’application :

Découverte et développement de médicaments

Diagnostic de maladies

Autres applications

Basé sur l’utilisateur final :

Instituts de recherche universitaires

Sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques

Laboratoires cliniques

Basé sur la région :

Amérique du Nord

Europe

APAC

Emprise

Le marché Glycomique basé sur le produit est divisé en enzymes, instruments, kits, glucides, réactifs et produits chimiques. Le segment des enzymes a acquis la plus grande part de la croissance du marché de la glycomique car les enzymes peuvent être consommées et les enzymes sont largement utilisées dans les processus de recherche et développement et de découverte de médicaments.

Dans le segment des applications, la découverte et le développement de médicaments détiennent la plus grande part du marché de la glycomique en raison de l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement dans des sociétés telles que la pharmaceutique et la biotechnologie, ainsi que de l’augmentation des activités de recherche des instituts de recherche universitaires dans la découverte de médicaments.

De plus, sur la base des utilisateurs finaux, le marché a été segmenté en instituts de recherche universitaires, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et laboratoires cliniques. Les instituts universitaires et de recherche ont acquis la plus grande part du marché en raison de l’augmentation des activités de recherche et développement dans la découverte de médicaments dans les instituts de recherche universitaires.

De plus, le marché de la glycomique est segmenté en quatre régions, dont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde. L’Amérique du Nord a été le principal contributeur sur le marché de la glycomique en raison de l’augmentation du financement et de la technologie de pointe utilisée dans la recherche sur la glycomique et de la R&D improvisée dans les sociétés pharmaceutiques pour la découverte de médicaments. L’Europe devrait également prendre la deuxième plus grande part de la croissance du marché.

Globalement, le marché Glycomique croît à un TCAC d’environ 14,49% au cours de la période de prévision 2020-2026. Les principaux facteurs qui animent le marché de la glycomique sont les progrès de la technologie utilisée dans l’instrumentation de la glycomique, la demande croissante pour le marché de la protéomique et le financement du soutien à la recherche en protéomique et en glycomique dans la croissance du marché. D’une certaine manière, les outils coûteux utilisés dans les analyses constituent un frein dans une certaine mesure à la croissance du marché de la glycomique.

Globalement, les pays en développement offrent des opportunités aux acteurs du marché ; de plus, l’augmentation des découvertes de biomarqueurs et les pays émergents offrent l’opportunité à la croissance du marché de la glycomique.

Les principaux acteurs actifs sur le marché de la glycomique couverts par l’étude sont – Thermo Fisher Scientific, New England Biolabs, Shimadzu Corporation, Merck KGaA, Agilent Technologies, Asparia Glycomics SL, Bio-Techne, Bruker Corporation, Danaher Corporation, Takara Bio, S-BIO filiale de Sumitomo Bakelite Co. Ltd., Waters Corporation, RayBiotech, Z Biotech, Chemily Glycoscience, Dextra Laboratories, Lectenz Bio et Ludger Ltd.

Cette étude aidera les acteurs du marché à comprendre les principales tendances du marché, la dynamique du marché et les points faibles des utilisateurs finaux. L’analyse qualitative et quantitative de l’étude améliorera l’expérience utilisateur.

L’analyse concurrentielle des principaux acteurs permet aux utilisateurs de comprendre les stratégies dynamiques telles que l’innovation de produits, les partenariats, les fusions et acquisitions et les coentreprises des principaux acteurs

Ce rapport fournit également une analyse du portefeuille, une analyse des capacités des principaux acteurs

Le rapport aidera également l’organisation de recherche de Glycomics Market à soutenir ses activités de découverte et de développement de médicaments.

L’analyse quantitative du marché permet aux utilisateurs de comprendre les faits réels du marché dans quatre grandes régions.

Table des matières :

Définition et aperçu du marché

Méthode et logique de recherche

Analyse de la concurrence sur le marché

Analyse des produits et services

Stratégies permettant à l’entreprise de faire face à l’impact de la COVID-19

Segment de marché par type, données historiques et prévisions de marché

Segment de marché par application, données historiques et prévisions de marché

Marché par région, données historiques et prévisions de marché

Analyse dynamique du marché et suggestions de développement

