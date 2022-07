Rapport d’étude de marché sur la gestion de la santé de la population (PHM) | Position actuelle de l’industrie et analyse future d’ici 2030  

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial de la gestion de la santé de la population (PHM) était évalué à 24,82 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 74,61 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 13,0%. L’acceptation croissante des solutions de soins de santé informatiques pour la santé de la population, une augmentation de l’incidence des maladies chroniques telles que le diabète, l’obésité, l’hypertension, les maladies cardiovasculaires et autres et les avantages des outils PHM tels que la gestion de la santé à distance, l’intégration des données et le stockage des données sont à l’origine le marché de la gestion de la santé de la population.

Le logiciel de gestion de la santé de la population combine des données cliniques, financières et opérationnelles de toute l’organisation et offre aux fournisseurs des analyses exploitables pour les aider à améliorer l’efficacité et les soins aux patients. Le 29 avril 2019, Hendrick Health System, un fournisseur de soins de santé à but non lucratif d’Abilene, au Texas, a élargi sa relation avec Allscripts pour créer un seul dossier patient clinique et financier intégré, qui comprend la suite de solutions Sunrise, y compris Sunrise Financial Manager , Sunrise Ambulatory Care, Sunrise Abstracting, Sunrise Health Information Manager, Knowledge-Based Charting, plateforme d’engagement consommateur/patient FollowMyHealth, Allscripts Identity Manager et Allscripts Patient Flow with Census Logic. La technologie combinée et la plate-forme unique aideront à fournir des informations sur les patients aux médecins du système de santé dans tout le continuum des soins ambulatoires.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que :

L’industrie médicale se transforme rapidement d’un système papier en un système numérisé, ce qui accélère la demande d’informatique de santé prestations de service. En outre, la demande croissante de solutions prenant en charge la prestation de soins basée sur la valeur par les parties prenantes a entraîné le passage d’un modèle de paiement à l’acte (FFS) à un modèle de paiement basé sur la valeur (VBP).

En août 2020, Allscripts, un leader mondial des soins de santé technologie, a annoncé avoir obtenu l’accréditation complète auprès du programme d’accréditation du réseau de soins de santé (HNAP) pour Allscripts PayerpathTM et également l’accréditation ePAP pour ePrescribe de la part de l’Electronic Healthcare Network Accreditation Commission (EHNAC). L’accréditation HNAP d’EHNAC reconnaît l’excellence dans le traitement et les transactions des données de santé et garantit la conformité aux normes établies par l’industrie et aux réglementations HIPAA

En janvier 2017, Conifer Health Solutions a annoncé qu’Alameda Health System (AHS) avait engagé l’entreprise pour fournir des services de soins basés sur la valeur soutenir HealthPAC, un programme complet d’accès à la santé pour les inscrits éligibles du comté d’Alameda, en Californie. Conifer Health fournira des services de gestion de la santé de la population et de conseil infirmier pour aider le système de quatre hôpitaux à mieux servir une population de 33 000 membres de HealthPAC

de la gestion de la santé de la population (PHM) connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6 % en Asie-Pacifique en raison de la prévalence croissante de maladies chroniques, augmentation des dépenses, infrastructure de soins de santé en plein essor et petites initiatives du gouvernement pour la rendre plus numérique

Le segment des services détient la plus grande part évaluée à 16390,3 millions USD en 2020 parce que les hôpitaux et autres prestataires de soins préfèrent un système interne au lieu d’impliquer des tiers pour évaluer leur

segment des payeurs de données sur les patients croît à un TCAC robuste de 26,3 % en 2020 et devrait continuer de la même manière au cours de la période de prévision. Les payeurs sont des entités tierces, par exemple les compagnies d’assurance, qui financent ou remboursent le coût des services de santé et la demande croissante de logiciels PHM pour les payeurs devrait propulser la croissance de ce segment

L’Europe est la deuxième plus grande région avec une part de 25,2 % en raison du taux d’acceptation élevé des plates-formes de gestion de la santé de la population dans des pays tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, en raison de la forte sensibilisation de la population aux avantages du PHM, d’immenses investissements public-privé dans la gestion des maladies chroniques, d’une infrastructure de soins de santé développée et d’une incidence élevée de le segment des maladies

basé sur le Web détenait la plus grande part du marché en termes de revenus, à savoir 10653,7 millions USD en 2020, suivi du segment basé sur le cloud, à savoir 6392,2 millions USD attribués aux exigences minimales en matière de logiciels et de matériel pour l’utilisation du PHM basé sur le Web solutions et l’adoption croissante des services Web par les fournisseurs de soins de santé

Le segment régional d’Amérique du Nord a dominé ce marché avec une part de 50 % due à d’immenses initiatives stratégiques, fusions et acquisitions, financement par le gouvernement pour se concentrer sur l’amélioration de la santé nationale en suivant avec précision la santé de la population

Acteurs clés :

Anecova, Allscripts Healthcare, LLC, Cerner Corporation, Conifer Health Solutions, LLC., Health Catalyst, i2i Systems, IBM, Koninklijke Philips NV, McKesson Corporation et Optum, Inc.

Segmentation du marché :

aux fins de l’étude, ces rapports et données ont segmenté le marché mondial de la gestion de la santé de la population (PHM) en fonction du type de produit, de la livraison mode, application, utilisateur final et perspectives régionales :

Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Perspectives sur les types de produits (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

logiciels

Services Services après-vente et de maintenance Services de conseil Services de formation et d’éducation Services de mise



Mode de livraison Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) Application

sur site basée sur

cloud

le

Web Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Patient-Centered Medical Home (PCMH)

Dossier patient longitudinal complet

Coordonner efficacement les soins

patients

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Fournisseurs

Payeurs

Employeurs Groupes

Points clés abordés dans le rapport :

Une analyse détaillée du marché mondial de la gestion de la santé de la population (PHM) grâce à une évaluation des aspects clés du marché tels que la technologie, le type de produit, l’application, l’utilisation finale et la dynamique globale de l’industrie.

Analyse qualitative et quantitative de l’estimation du marché et calcul du TCAC pour la période de prévision.

Évaluation globale de la dynamique du marché en mettant l’accent sur les moteurs, les contraintes, les opportunités et les limites.

Profilage détaillé des entreprises clés opérant sur le marché, y compris aperçu de l’entreprise, situation financière, offres de produits, portefeuille de produits, progrès récents en matière de produits et de technologies et plans d’expansion commerciale.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

