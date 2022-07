Rapport d’étude de marché sur la fabrication additive – Taille, part, nouvelles tendances et opportunités, analyse concurrentielle et prévisions futures

Le document sur le marché de la fabrication additive fournit un synopsis complet de l’étude de marché et de son impact sur l’industrie de la santé. En appliquant des modèles de meilleures pratiques et des méthodologies de recherche, une analyse complète du marché est effectuée dans ce rapport de marché pour s’assurer que le rapport fournit une segmentation précise du marché et des informations pour le succès de l’entreprise du client. De plus, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement sont également reconnues et, en conséquence, les stratégies de marketing, de promotion et de vente sont interprétées pour un succès extrême. Les entreprises peuvent prospérer sur ce marché en évolution rapide en adoptant un rapport d’étude de marché crédible.

L’impression 3D, également connue sous le nom de fabrication additive, est une technique révolutionnaire pour la production industrielle qui permet la création de pièces et de systèmes plus légers et plus solides. Parce qu’elle utilise un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) ou des scanners d’objets 3D pour commander au matériel de déposer le matériau, couche par couche, selon des motifs géométriques précis, la fabrication additive peut apporter une flexibilité et une efficacité numériques aux opérations de fabrication.

Dynamique du marché de la fabrication additive

Conducteurs

Coût de production réduit pour une fabrication rapide

Étant donné que les technologies de fabrication additive ont des coûts de production inférieurs à ceux des procédés de fabrication traditionnels, elles peuvent être rentables. Les coûts fixes sont exclusivement attribués à la conception d’un seul composant dans les technologies de fabrication traditionnelles. Certaines dépenses fixes sont associées à la fabrication additive, mais ces coûts peuvent être plus facilement compensés par le nombre d’articles divers pouvant être créés en un seul lot. En conséquence, la fabrication additive est plus rentable que la fabrication traditionnelle, qui est l’un des principaux moteurs de la croissance des revenus du marché.

Facilité de conception complexe de fabrication

Par rapport à d’autres processus de fabrication traditionnels, la différence physique fondamentale dans la façon dont les articles sont fabriqués avec le processus de fabrication additive génère plusieurs distinctions fonctionnelles clés. La capacité de la fabrication additive à construire des géométries compliquées qui seraient difficiles ou impossibles à réaliser avec des procédés de fabrication traditionnels est la plus importante de ces évolutions fonctionnelles. Ces géométries complexes sont également plus durables et plus légères que les géométries standards. La capacité de la fabrication additive à construire des géométries complexes plus facilement que les technologies de production conventionnelles a alimenté sa croissance.

De plus, le développement de technologies et de matériaux nouveaux et améliorés sera un facteur majeur influençant la croissance du marché de la fabrication additive. Parallèlement à cela, l’urbanisation croissante et l’augmentation du niveau de financement gouvernemental sont les facteurs moteurs qui accélèrent la croissance du marché de la fabrication additive. En outre, l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé est le principal moteur du marché qui accélérera encore la croissance du marché de la fabrication additive. D’autres facteurs importants qui amortiront le taux de croissance du marché de la fabrication additive sont la personnalisation des produits et la production en vrac.

Opportunités

Développement de nouveaux modèles de supply chain

De plus, le développement croissant de nouveaux modèles de chaîne d’approvisionnement offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance de la fabrication additive. Parallèlement à cela, l’expiration de brevets clés influencera le taux de croissance du marché en créant diverses opportunités de marché dans les années à venir.

De plus, le nombre croissant de fusions et acquisitions fortes et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de la fabrication additive au cours de la période de prévision.

Certaines des principales entreprises influençant ce marché comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la fabrication additive 3D Systems, Inc. (États-Unis), Stratasys (États-Unis), ExOne (États-Unis), ENVISIONTEC US LLC (Allemagne), Materialise (Belgique), MCor Technologies Ltd. (Irlande), Biomedical Modeling Inc. (États-Unis), EOS Systems Inc. (États-Unis), Integer Holdings Corporation (États-Unis), Fathom Digital (États-Unis), Surgival (Espagne), SLM Solutions (Allemagne), Xilloc Medical BV (Pays-Bas), Dentsply Sirona ( États-Unis), Renishaw plc (Royaume-Uni), Morris Technology (États-Unis) et Limacorporate Spa (Italie), entre autres.

Segmentation du marché : –

Le marché de la fabrication additive est segmenté en fonction du matériau, du type de matériau, de la technologie et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Matériel

Plastique

Métaux

Céramique

type de materiau

Matériaux homogènes

Matériaux hétérogènes

Technologie

Stéréolithographie

Modélisation des dépôts en fusion

Frittage laser

Autres technologies

Utilisateur final

Aéronautique et Défense

Automobile

Soins de santé

Industriel

Autres utilisateurs finaux

Régions couvertes par l’intelligence artificielle dans le rapport sur le marché mondial 2022 de la génomique:

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et Égypte)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Les questions clés auxquelles répond le rapport incluent:

qui sont les principaux acteurs du marché sur ce marché?

Quelles sont les principales régions pour les métiers dissemblables qui devraient connaître une croissance étonnante pour ce marché ?

Quelles sont les tendances de croissance régionales et les principales régions génératrices de revenus pour ce marché ?

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance d’ici la fin de la période de prévision ?

Quelles sont les principales tendances de ce marché ayant un impact sur la croissance du marché?

Quels sont les principaux types de produits de ce marché ?

Quelles sont les applications majeures de ce Marché ?

