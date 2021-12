Rapport d’étude de marché sur la cybersécurité – Opportunités et défis dans un avenir proche par différents segments, prévisions – 2026

Marché de la cybersécurité L’objectif du rapport est de décrire la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de faire des prévisions pour les sept années à venir. Le rapport sur le marché Cybersécurité fournit une stratégie et un marketing avancé, l’entrée sur le marché, l’extension du marché et d’autres plans commerciaux en identifiant les principales opportunités et perspectives de marché. En outre, le rapport sur le marché Cybersécurité analyse les progrès concurrentiels tels que les projets communs, les alliances prévues, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits et les recherches et développements. L’équipe DBMR possède une excellente expérience dans l’industrie, des solutions de talent, une connaissance de l’industrie et les derniers outils et technologies qui font de ce rapport sur le marché de la cybersécurité une classe mondiale. Selon l’étude, les principaux acteurs de ce marché sont F-Secure, Trustwave Holdings, Inc., Qualys, Inc., Proofpoint, Inc., FireEye, Inc., Sophos Ltd., Rapid7, Inc., Webroot, Inc.,

Cliquez ICI pour obtenir un EXEMPLE GRATUIT DE COPIE DE CE RAPPORT (y compris la table des matières complète, le tableau et les figures) à l’ adresse @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-cybersecurity-market&DP

Le marché mondial de la cybersécurité était évalué à 135 388,2 millions USD en 2017 et devrait atteindre 245 898,2 millions USD en 2025, avec une croissance à un TCAC sain de 16,2% pour la période de prévision de 2018 à 2025. Le prochain rapport sur le marché contient des données pour l’année historique 2016, l’année de base de calcul est 2017 et la période de prévision est de 2020 à 2025. Marché mondial de la cybersécurité, par composant (solutions, services), type de sécurité (sécurité du réseau, sécurité des points de terminaison, sécurité des applications, sécurité du cloud, sécurité sans fil, autres) Mode de déploiement (Cloud et sur site), vertical (aérospatiale, défense, gouvernement, BFSI, informatique, télécommunications, santé, vente au détail, fabrication, services publics d’énergie, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2025

Dynamique du marché mondial de la cybersécurité :

Facteurs de marché:

Directives strictes pour la confidentialité des données

Montée de l’IoT et du BYOD dans tous les secteurs

Menaces croissantes dues au déploiement d’applications tierces

Cyberterrorisme en augmentation constante

Restriction du marché :

Utilisation de solutions de cybersécurité piratées

Budgets de sécurité limités

Caractéristiques importantes du rapport sur le marché mondial de la cybersécurité :

1) Qu’est-ce que toutes les entreprises sont actuellement décrites dans le rapport ?

Liste des joueurs qui sont actuellement présentés dans le rapport-

Société IBM

Hewlett Packard Enterprise

McAfee LLC

Trend Micro, Inc.

Société Symantec

Check Point Software Technologies Ltd.

Cisco Systems, Inc.

Fortinet, Inc.

** La liste des sociétés mentionnées peut varier dans le rapport final sous réserve de changement de nom / fusion, etc.

2) Qu’est-ce que toute la segmentation régionale couvrait ? Un pays d’intérêt spécifique peut-il être ajouté ?

Actuellement, le rapport de recherche accorde une attention particulière et se concentre sur les régions suivantes :

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique etc.

** Un pays d’intérêt spécifique peut être inclus sans frais supplémentaires. Pour l’inclusion d’un segment plus régional, le devis peut varier.

3) L’inclusion d’une segmentation / répartition du marché supplémentaire est-elle possible ?

Oui, l’inclusion d’une segmentation supplémentaire / ventilation du marché est possible sous réserve de la disponibilité des données et de la difficulté de l’enquête. Cependant, une exigence détaillée doit être partagée avec notre recherche avant de donner la confirmation finale au client.

** Selon les besoins, le délai de livraison et le devis varieront.

Segmentation globale du marché de la cybersécurité :

Par composant

Solutions

Gestion des identités et des accès

Gestion des risques et de la conformité

Chiffrement

Prévention de la perte de données

Management des menaces unifiées

Informations de sécurité et gestion des événements

Antivirus/Anti-Malware

Système de détection d’intrusion/Système de prévention d’intrusion

Gestion de la sécurité et des vulnérabilités

reprise après sinistre

Atténuation du déni de service distribué

Pare-feu

Autres

Prestations de service

Services gérés

Services professionnels

Type de sécurité

Sécurité Internet

Sécurité des terminaux

Sécurité des applications

Sécurité du cloud

Sécurité sans fil

Autres

Mode de déploiement

Nuage

Sur site

Verticale

Aéronautique et Défense

Gouvernement

BFSI

informatique et télécom

Soins de santé

Vendre au détail

Fabrication

Énergie et services publics

Autres

Les nouvelles stratégies commerciales, les défis et les politiques sont mentionnés dans la table des matières, demandez une table des matières GRATUITE @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-cybersecurity-market&DP

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial de la cybersécurité :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche Marché de la cybersécurité

Chapitre 2 : Résumé exclusif – les informations de base du marché de la cybersécurité.

Chapitre 3 : Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis du silicium à zone flottante

Chapitre 4 : Présentation de l’analyse des facteurs de marché de la cybersécurité Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement/de valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets/marques.

Chapitre 5 : Affichage par type, utilisateur final et région 2013-2018

Chapitre 6 : Évaluation des principaux fabricants du marché de la cybersécurité qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec une part des revenus et des ventes par pays clés dans ces différentes régions.

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Analyse par région des principaux producteurs et consommateurs, axée sur la capacité des produits, la production, la valeur, la consommation, la part de marché et les opportunités de croissance dans les régions clés mentionnées ci-dessous :

Amérique du Nord – États-Unis, Canada, Mexique

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Russie, Espagne, etc.

Asie-Pacifique – Chine, Japon, Inde, Asie du Sud-Est, etc.

Amérique du Sud – Brésil, Argentine, etc.

Moyen-Orient et Afrique – Arabie saoudite, pays africains, etc.

Que vous réserve le rapport ?

– Taille et prévisions de l’ industrie : les analystes de l’industrie ont proposé des projections historiques, actuelles et attendues de la taille de l’industrie du point de vue des coûts et du volume

– Opportunités futures : dans ce segment du rapport, les concurrents de la cybersécurité se voient proposer des données sur les aspects futurs que l’industrie de la cybersécurité est susceptible de fournir

– Tendances et développements de l’industrie: ici, les auteurs du rapport ont parlé des principaux développements et tendances qui se déroulent sur le marché Cybersécurité et de leur impact prévu sur la croissance globale

– Étude sur la segmentation de l’industrie : une ventilation détaillée des principaux segments de l’industrie de la cybersécurité ainsi que le type de produit, l’application et la verticale a été effectuée dans cette partie du rapport

– Analyse régionale: les fournisseurs du marché de la cybersécurité reçoivent des informations vitales sur les régions à forte croissance et leurs pays respectifs, les aidant ainsi à investir dans des régions rentables

– Paysage concurrentiel : cette section du rapport met en lumière la situation concurrentielle du marché de la cybersécurité en se concentrant sur les stratégies cruciales adoptées par les acteurs pour consolider leur présence au sein de l’industrie de la cybersécurité.

Pour plus de détails sur ce rapport : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cybersecurity-market?DP

Questions clés répondues dans ce rapport