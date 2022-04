Rapport d’étude de marché sur la culture hydroponique, taille, part, tendances, croissance, principaux acteurs clés, applications, types, analyse des produits et de l’industrie 2027

du marché est attribuée à un rendement plus élevé par rapport aux pratiques agricoles conventionnelles et à l’agriculture en environnement contrôlé avec des ressources foncières limitées.

croissance Le marché de la culture hydroponique devrait atteindre 8,64 milliards de dollars d’ici 2027, selon un récent rapport d’Emergen Research. L’expansion du marché est tirée par des rendements plus élevés par rapport aux stratégies agricoles traditionnelles sur des terres restreintes et des ressources alternatives, ce qui a créé un impact profond sur la demande. Les systèmes hydroponiques comprennent un mélange de plusieurs technologies et comprennent donc un ensemble particulier de modèles de système.

Taille du marché – 1,68 milliard USD en 2019, croissance du marché – TCAC de 22,7%, tendances du marché –

Le fait important est que la culture hydroponique est assez respectueuse de l’environnement et une technologie rentable. Au fil des ans, le marché a été promu par les divers gouvernements et organisations non gouvernementales pour ses avantages en termes de sécurité alimentaire. Le coût élevé est le seul inconvénient majeur de la technologie. Cependant, l’accélération de l’activité de R&D est déployée à l’échelle mondiale pour réduire la valeur concernée par la technologie.

Veuillez vous connecter avec notre représentant pour obtenir un exemple gratuit de rapport PDF : https://www.emergenresearch.com/request-sample/85

Le fait important est que la culture hydroponique est assez respectueuse de l’environnement et une technologie rentable. Au fil des ans, le marché a été promu par les divers gouvernements et organisations non gouvernementales pour ses avantages en termes de sécurité alimentaire. Le coût élevé est le seul inconvénient majeur de la technologie. Cependant, l’accélération de l’activité de R&D est déployée à l’échelle mondiale pour réduire la valeur concernée par la technologie.

Principaux points saillants du rapport

La technique d’élevage en réservoir élimine le risque de maladies causées par les organismes du sol. pour démarrer, les plantes à maturation hydroponique produisent le rendement suivant par rapport aux plantes similaires cultivées dans le sol grâce à une gestion correcte des nutriments Le

CVC joue un rôle clé dans le développement des cultivateurs d’intérieur, car le système est responsable du refroidissement, de la déshumidification et du maintien de l’optimum température dans la capacité. Les systèmes CVC sont pour la plupart essentiels au fonctionnement des fermes aquacoles et aéroponiques et peuvent être fiables et bien

contrôlés nutriments corrects pour l’eau. Les plantes cultivées en culture hydroponique sont connues pour conserver leur pleine valeur alimentaire et sont égales ou, dans certains cas, supérieures aux légumes cultivés de manière conventionnelle.

Membres de Cue intéressés par l’industrie de la culture hydroponique :

Le rapport sur la culture hydroponique comprend également une liste des principaux acteurs du marché et expose leurs plans d’action pour générer des revenus plus élevés. Les principaux acteurs du marché présentés dans le rapport sont AMHYDRO (États-Unis), Argus Control Systems Limited (Canada), AeroFarms (États-Unis), Green Sense Farms Holdings, Inc. (États-Unis), Heliospectra AB (Suède), Emirates Hydroponics Farms (EAU) , LumiGrow (États-Unis), Signify Holding (Pays-Bas) Terra Tech Corp (États-Unis) et Freight Farms (États-Unis). En outre, un compte rendu détaillé des développements clés de l’industrie, des informations viables sur le marché et des tendances actuelles du marché est également disponible dans ce rapport.

En mettant l’accent sur les trajectoires de croissance de chaque segment du marché, le rapport inspecte de manière détaillée les modèles de fonctionnement de chaque concurrent du marché, par exemple les partenariats et collaborations, les fusions et acquisitions et les lancements de nouveaux produits. En plus de décrire le vaste paysage concurrentiel du marché Hydroponique, le rapport estime le TCAC du marché au cours de la période projetée.

Terrain géographique du marché mondial de la culture hydroponique :

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Nord du

Amériquela trajectoire de croissance robuste du marché mondial de la culture hydroponique, mettant en lumière le développement important du marché. Dans le même temps, le document offre des informations détaillées sur les industries pertinentes, les organisations commerciales et divers fabricants et fournisseurs locaux et internationaux.

Le rapport sur les renseignements sur le marché de la culture hydroponique parle de la taille, de la part, de la valeur et de l’analyse des coûts de production du marché au cours de la période de prévision 2020-2027. En outre, l’analyse de la demande en aval, les matières premières en amont, le volume de consommation et la part de marché de tous les segments et sous-segments ont également été longuement discutés dans le dernier rapport. Selon nos analystes, la méthodologie de recherche du marché Hydroponique est basée sur des sources de données de recherche primaires et secondaires.

le marché mondial de la culture hydroponique sur la base du mouvement de type, du mouvement des cultures et de la région :

Emergen

Research

segmenté

,, milliards USD ; 2017-2027)

Tomates

Laitue

Poivrons

Concombres

Herbes

Autres

En plus d’offrir une analyse approfondie des événements récents survenus dans l’industrie hydroponique, tels que la mise à niveau technologique et le lancement de nouveaux produits, le rapport met l’accent sur les conséquences de ces événements sur le marché.

Raisons de choisir Emergen Research

Prévisions et prévisions de la demande régionale

Volatilité des prix des produits

Analyse des mises à jour technologiques

Analyse de l’indice de localisation

Stratégie d’approvisionnement en matières premières

Analyse de la compétitivité

Matrice de composition du produit

Gestion des fournisseurs

Analyse coût-efficacité Analyse

optimisation de la chaîne d’approvisionnement

Le rapport se concentre sur la définition du marché mondial de la culture hydroponique, l’aperçu du marché, la portée du produit, la description, la caractérisation et les spécifications. Les informations globales fournies par le rapport sont basées sur des recherches approfondies sur les dernières tendances du marché, les plans de développement, les modèles de croissance et les politiques réglementaires.

Voir la description complète du rapport sur TOC : https://www.emergenresearch.com/industry-report/hydroponics-market

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations ou pour toute question concernant le rapport ou sa personnalisation, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que vous obteniez un rapport bien adapté à vos exigences.

Enquête sur les rapports fournis et fournis par Emergen Research :

Jetez un œil à nos autres rapports :

Marché secondaire de l’automobile https://marketographics.com/automotive-aftermarket-market-worldwide-share-recent-trends-business-overview-application-types-future-growth-and-forecasts-2020-2027/

Marché de l’éclairage intelligent automobile https:// marketographics.com/automotive-intelligent-lighting-market-scenario-size-share-trends-growth-analysis-research-insights-outlook-opportunity-overview-segmentations-applications-types-and-forecasts-2020/

Marché Marché

des composants ADAS et de conduite autonome https://marketographics.com/adas-and-autonomous-driving-components-market-high-demand-recent-trends-future-growth-industry-analysis-forecasts-research-top-manufacturers-and-outlook-2027/

Marché de l’éclairage adaptatif automobile propulsion

spatiale https://www.einpresswire.com/shareable-preview/DUh1v9SHK81dQQUiLxD1eg

Marché de la logistique et du transport des drones https://www.einpresswire.com/shareable-preview/jHNvIqtrQKOXoRS3TmoUOw

Test, inspection et certification des véhicules électriques Marché https://www.einpresswire.com/article/564888327/electric-vehicle-testing-inspection-and-certification-market-future-growth-insights-share-and-forecasts-report-2028

Marché du ravitaillement en vol https://www.einpresswire.com/shareable-preview/hnlj_Jx5nRB6oGm99sMwyg

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous sommes une société d’études de marché et de conseil en stratégie en pleine croissance, dotée d’une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | La toile: www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez notre Services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance