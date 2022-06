Rapport d’étude de marché Smart Sound et Gateway sur l’état actuel et les perspectives de croissance future jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial du son intelligent et des passerelles devrait passer de 438,4 millions USD en 2021 à 4 397,7 millions USD d’ici 2030 , à un TCAC de 29,2 % de 2022 à 2030 . Un haut-parleur intelligent est un appareil sans fil offrant une lecture audio intelligente utilisant plusieurs types de connectivité pour des fonctions supplémentaires. L’étude se concentre sur les haut-parleurs intelligents avec des offres d’affichage et sans affichage. Les appareils qui fonctionnent avec un assistant virtuel sont pris en compte dans le cadre de l’étude, et les appareils qui offrent la prise en charge de plusieurs assistants vocaux virtuels sont considérés sous « Plusieurs haut-parleurs de prise en charge d’assistants virtuels ».

En raison de l’Internet haut débit et de l’accès accru aux smartphones, la demande mondiale d’enceintes intelligentes augmente à un rythme exponentiel. Dans les pays anglophones, comme le Royaume-Uni et les États-Unis, la demande de haut-parleurs intelligents avec assistants vocaux virtuels était nettement plus élevée en 2019. Depuis lors, la demande s’est déplacée vers des pays non anglophones, comme la Chine, l’Allemagne et l’Inde.

Parmi la demande globale d’assistants vocaux numériques, la demande globale du marché a été dominée par Google Assistant et Siri d’Apple, en raison de leur pénétration sur le marché des smartphones. Cependant, en termes de haut-parleurs intelligents, le marché était dirigé par Alexa d’Amazon. Alexa détient une part importante du marché des haut-parleurs intelligents, en raison des requêtes croissantes sur les produits effectuées via les recherches vocales.

Dynamique du marché mondial du son intelligent et de la passerelle

Moteurs : Propension croissante des consommateurs aux appareils connectés

La propension croissante des consommateurs à adopter et à utiliser les appareils connectés augmente la demande. Par exemple, selon une étude de Jaze Networks, le nombre mondial d’appareils connectés à Internet par personne en 2020 était de 6,58 ; et selon une autre étude, le nombre mondial d’appareils connectés par personne devrait atteindre 15 d’ici 2030.

En plus de cela, la demande des consommateurs pour les smartphones augmente à un rythme significatif. Par exemple, selon les données d’Ericsson, au deuxième trimestre 2020, le nombre total d’abonnements mobiles était d’environ 7,9 milliards, parmi lesquels environ 74 % des abonnements étaient associés à des smartphones. Cette pénétration croissante des smartphones devrait ouvrir la voie à davantage d’appareils connectés.

Défis : problèmes de sécurité liés aux appareils connectés

Même les petites nouvelles d’un gros titre sur les failles de sécurité d’un fournisseur majeur influencent considérablement les décisions des consommateurs. Par exemple, des commandes mal comprises, des achats involontaires et Alexa écoutant les consommateurs ont fait reculer les utilisateurs dans l’adoption de haut-parleurs intelligents. De plus, les failles de sécurité en termes de données et d’écoute passive figuraient parmi les principales préoccupations entravant la croissance.

Selon une étude de Microsoft, environ 52 % des personnes interrogées ont mentionné que la sécurité des données était leur principale préoccupation dans l’adoption des haut-parleurs intelligents, 41 % ont mentionné son écoute passive et 14 % des personnes interrogées ont pris le temps d’écrire à la main qu’elles ne faisaient pas confiance. l’entreprise derrière l’assistant vocal.

Segments du marché mondial du son intelligent et de la passerelle

L’étude classe le marché du son intelligent et de la passerelle en fonction de l’assistant virtuel, de la solution et de la région .

Par Virtual Assistant Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Alexa

Assistant Google

Siri

Ali Génie

Xiao IA

Plusieurs conférenciers de soutien de l’assistant virtuel

Autres assistants virtuels

Par solution Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Haut-parleur intelligent

Audibles

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment Alexa devrait représenter la plus grande part de marché, par les assistants virtuels

Basé sur les assistants virtuels, le marché mondial du son intelligent et des passerelles est divisé en Alexa, Google Assistant, Siri, Ali Genie, Xiao AI, plusieurs haut-parleurs de support d’assistant virtuel et autres assistants virtuels . En 2021, Alexa détenait la plus grande part de marché de 31,9 % sur le marché mondial du son intelligent et des passerelles. Alexa d’Amazon est l’un des assistants vocaux mains libres les plus couramment acceptés qui peuvent être utilisés à diverses fins. Son système d’interface utilisateur a été développé en 2014. Les fonctionnalités distinguées d’Alexa, l’apprentissage automatique et la technologie de la science de la parole sont en outre conçues pour prendre en charge plusieurs mots de réveil simultanés.

Depuis l’émergence des assistants vocaux, à l’échelle mondiale, l’expansion du commerce conversationnel a créé de nouvelles opportunités pour les marques de créer une plus grande intimité avec les consommateurs. Par exemple, Amazon a déployé des options d’achat vocal en ajoutant l’assistant vocal Alexa à son application d’achat mobile. De même, il ambitionne de faire une incursion en Europe pour s’essayer au shopping vocal. Cependant, les questions relatives au respect des règles européennes de confidentialité GDPR et l’assurance aux personnes que leurs données ne seraient pas prises.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial du son intelligent et des passerelles a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 40,1 % sur le marché mondial du son intelligent et des passerelles au cours de la période de prévision . La région comprend des pays tels que la Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie, l’Asie du Sud-Est, la Corée du Sud et le reste de l’Asie – Pacifique . En raison des faibles coûts de fabrication atteints par les fournisseurs locaux, du taux élevé d’innovation de produits sur le marché et de l’augmentation de la consommation intérieure, la Chine détenait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique. Par exemple, en 2020, Redmi, soutenu par Xiaomi, a également lancé son premier haut-parleur intelligent à écran tactile, surnommé Redmi XiaoAI Touchscreen Speaker 8. En septembre 2020, la société a de nouveau lancé une variante améliorée en Chine – Redmi XiaoAI Touchscreen Speaker Pro. Il dispose d’un écran tactile de 8 pouces qui peut être utilisé pour regarder des vidéos, écouter des chansons et être lié à des caméras intelligentes et des sonnettes pour afficher le flux vidéo sur l’appareil afin de garder un contrôle à tout moment.

De plus, les investissements élevés dans les appareils et la technologie IoT et les investissements croissants dans les assistants vocaux sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance du marché au Japon. De nombreuses petites entreprises affirment qu’il y avait environ 3,5 à 4 millions de foyers au Japon avec des haut-parleurs intelligents installés dans leurs maisons en 2018. Ce nombre devrait passer à près de 22 millions de foyers d’ici 2024. De nombreux journaux locaux ont également affirmé qu’en 2019, le pays a connu une croissance de 131 % sur le marché des haut-parleurs intelligents.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial du son intelligent et de la passerelle

La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans toutes les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations de partenariat. Les principaux acteurs du marché mondial du son intelligent et de la passerelle sont:

Amazon.com Inc.

Google LLC (Alphabet Inc.)

Apple Inc.

Alibaba Group Holding Limitée

Baidu inc.

Xiaomi Inc.

Samsung Electronics Co. Ltd

Sonos inc.

Société Bose

Plantronics inc.

