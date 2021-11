Rapport d’étude de marché mondial sur l’assurance basée sur l’utilisation 2021 : par produit, application, fabricant, ventes et segmentation par prévision 2027

L’importance d’un tel rapport d’étude de marché est que les outils des campagnes marketing (questionnaires, réunions, discussions, messagerie) peuvent être utilisés pour atteindre un large public de clients, réduire le délai dans lequel le produit/service atteint les clients, enquêter sur les besoins actuels et futurs et les attentes des clients, et atteindre une plus grande satisfaction de la clientèle. Avec les données d’études de marché et les informations couvertes à grande échelle par ce rapport, les ventes ont tendance à augmenter et la gestion de la clientèle s’améliore, et l’entreprise gagne donc une opportunité de croissance et de développement commerciaux.

Le marché mondial de l’ assurance basée sur l’utilisation enregistre un TCAC sain de 19,1% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Liste des meilleurs acteurs présentés dans le rapport sur le marché de l’assurance basée sur l’utilisation ;

Intelligent Mechatronic Systems Inc., TrueMotion, Cambridge Mobile Telematics, Insure The Box Limited, Progressive Casualty Insurance Company, Modus Group, LLC, Inseego Corp, Metromile Inc., The Floow Limited, Vodafone, Allstate Insurance Company, Octo Group, , TomTom International , Allianz, AXA Equitable Life Insurance Company, , Liberty Mutual Insurance, Verizon, Sierra Wireless, , Mapfre, Movitrack Viasat, Inc., ASSICURAZIONI GENERALI SPA et UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

DEVELOPPEMENTS récents:

En septembre 2018, Allstate a lancé un produit d’assurance-vie qui paiera sur une base mensuelle plutôt qu’un montant forfaitaire. Il s’agit d’un produit axé sur les consommateurs qui aidera l’entreprise à couvrir davantage de parts de marché et à sensibiliser les gens à l’assurance-vie. En octobre 2018, The Floow lance FlowFleet pour l’assureur qui traite en ligne commerciale. Cela a aidé la compagnie d’assurance à mieux gérer le risque et à offrir le prix de la prime optimal à son client sur le marché en forte hausse des primes.



En juin 2018, Allstate a lancé une assurance par kilomètre, c’est-à-dire une assurance basée sur l’utilisation dans le New Jersey. Cette assurance donne plus de contrôle au client sur sa prime d’assurance et ses plans d’utilisation des services télématiques pour une meilleure gestion de son segment d’assurance.

En mars 2018, Octo Telematics a conclu un partenariat avec la société financière Renault pour fournir des analyses de données et des services à ses clients dans le monde. Cela augmentera la part de marché mondial de l’entreprise

Principales régions et pays étudiés dans ce rapport :

Régions Amérique du Nord Amérique du Sud et centrale L’Europe  Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique Des pays États Unis Argentine Royaume-Uni Chine Arabie Saoudite Canada Chili Allemagne Japon Émirats arabes unis Mexique Brésil La France Inde Turquie Italie, Espagne, NORDIC {Suède, Norvège, Finlande, Danemark, etc.} et Russie Australie, Singapour, Japon , Corée du Sud Egypte et Afrique du Sud

Les segments et sous-sections intitulés du marché sont illuminés ci-dessous :

Par type de forfait (pay-as-you-drive (PAYD), pay-how-you-drive (PHYD), manage-how-you-you-drive (MHYD)), type de véhicule (véhicule léger (LDV), poids lourd -véhicules utilitaires (HDV)), Offre d’appareils (fourni par l’entreprise, apportez votre propre appareil (BYOD)), Technologie (OBD-II, smartphone, système embarqué, boîte noire et autres), Âge du véhicule (véhicules neufs, véhicules routiers ), véhicule électrique et hybride (véhicule électrique hybride (HEV), véhicule hybride rechargeable (PHEV), véhicule électrique à batterie (BEV)),

Les régions incluses sont : États-Unis, Europe, Chine, Japon, Asie du Sud-Est, Inde et Amérique centrale et du Sud

Principales caractéristiques du marché mondial (États-Unis, Union européenne et Chine) de l’assurance basée sur l’utilisation :

Le rapport met en évidence les caractéristiques du marché de l’assurance basée sur l’utilisation, y compris les revenus, le prix régional moyen pondéré, le taux d’utilisation des capacités, le taux de production, les marges brutes, la consommation, l’importation et l’exportation, l’offre et la demande, l’analyse comparative des coûts, la part de marché, le TCAC et la marge brute .

Faits saillants du marché analytique et approche

Le rapport sur le marché mondial de l’assurance basée sur l’utilisation (États-Unis, Union européenne et Chine) fournit les données rigoureusement étudiées et évaluées des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen de plusieurs outils d’analyse. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porters, l’étude de faisabilité, l’analyse SWOT et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour examiner la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Comment ce rapport contribuera à stimuler votre économie commerciale à l’échelle mondiale

Ce rapport d’étude de marché permet de sécuriser les économies dans la distribution des produits et de découvrir la meilleure façon d’aborder le potentiel.

Cette recherche donne une connaissance approfondie des développements récents, des lancements de produits, tout en gardant la trace des récentes acquisitions, fusions, coentreprises et recherches concurrentielles sur le marché mondial.

Le rapport prévoit la taille du marché avec des informations sur les revenus des principaux fournisseurs, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que le type de segment de marché et l’application du marché

Le rapport fournit le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des préférences des consommateurs et de leurs habitudes d’achat, de la demande du marché et des scénarios d’offre.

Les analystes ont également souligné les contraintes potentielles présentes sur le marché mondial de l’assurance basée sur l’utilisation. Avec l’aide d’experts du marché, le rapport souligne les changements que les entreprises peuvent apporter pour surmonter ces obstacles au cours des années de prévision.

Points stratégiques couverts par la table des matières :

Chapitre 1: Introduction, portée du produit, moteur du marché, risque de marché, aperçu du marché et opportunités de marché du marché mondial Assurance basée sur l’utilisation

Chapitre 2: Évaluation des principaux fabricants du marché mondial Assurance basée sur l’utilisation qui comprend ses revenus, ses ventes et le prix des produits

Chapitre 3 : Affichage de la nature concurrentielle des principaux fabricants, avec part de marché, revenus et ventes

Chapitre 4: Présentation du marché mondial de l’assurance basée sur l’utilisation par régions, part de marché et revenus et ventes pour la période projetée

Chapitre 5, 6, 7, 8 et 9 : évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec la part des revenus et les ventes des pays clés dans ces différentes régions

