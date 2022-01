Rapport d’étude de marché des Outils d’Analyse Augmentée par Déploiement, par Utilisation Finale, par Application, par Région – Prévisions mondiales à l’horizon 2027 – Impact cumulatif du COVID-19

L’analyse augmentée améliore la façon dont les utilisateurs explorent et analysent les données dans les plates-formes d’analyse et de BI en utilisant des technologies telles que l’apprentissage automatique et l’IA pour préparer les données, générer des informations et expliquer les informations. Cela aide les dirigeants de sauvetage à faire des choix plus élevés lorsque les connaissances en matière de change sont fournies immédiatement.dans le présent rapport, l’unité de surface 2015 et 2019 considérée comme des années historiques, 2020 est prise en compte comme année de base et 2022-2027 comme montant prévisionnel.

Analyse des Parts de Marché:

Cela donne l’idée de générer des revenus pour le marché général par rapport aux autres fournisseurs de l’espace. Il fournit un aperçu de la performance des fournisseurs en termes de génération de revenus et de clientèle par rapport aux autres fournisseurs. La part de marché des outils d’analyse augmentée vous donne une idée de la taille et de la compétitivité de vos fournisseurs pour l’année de base. Il révèle les caractéristiques du marché de l’accumulation, de la division, de la domination et de la convergence.

Aperçu du Marché des Outils d’Analyse Augmentée:

Détail du Fabricant

Salesforce

SAP

IBM

Microsoft

Oracle

Logiciel Tableau

Microstratégie

SAS

Qlik

Logiciel Tibco

Sisène

Constructeurs d’Informations

Albacore

Point de Pensée

Domo

Segmentation Des Régions

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Autres)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée, Asie du Sud-Est)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie)

Moyen-Orient et Afrique (Moyen-Orient, Afrique)

Segmentation du Type de Produit

Sur Site

Nuage

Segmentation des Applications

Grandes Entreprises

Petites et Moyennes Entreprises (PME)

Impact cumulatif du COVID-19:

La COVID-19 est une urgence de santé publique mondiale qui a touché presque toutes les entreprises, et l’impact à long terme devrait avoir un impact sur la croissance des entreprises au-delà des montants prévus. Notre analyse actuelle étend le cadre analytique pour intégrer les problèmes sous-jacents à la COVID-19 et les voies potentielles. Le rapport sur le marché fournit un aperçu de la COVID-19, en tenant compte des changements dans le comportement et la demande des acheteurs, en identifiant les modèles, en réorientant la chaîne de livraison, la dynamique actuelle du marché et les interventions gouvernementales importantes. La recherche mise à jour fournit des informations, des analyses, des estimations et des prévisions qui tiennent compte de l’impact du COVID-19 sur le marché.

Fenêtre Stratégique Compétitive:

La fenêtre stratégique compétitive analyse le paysage concurrentiel associé aux marchés, aux applications et aux régions pour aider les fournisseurs à définir l’alignement ou la pertinence entre les capacités et les opportunités pour les perspectives de croissance futures.

Matrice de Positionnement FPNV:

La matrice de positionnement FPNV évalue et classe les fournisseurs sur le marché des outils d’analyse augmentée en fonction de la stratégie commerciale (croissance de l’entreprise, couverture du secteur, viabilité financière et support des canaux) et de la satisfaction du produit (valeur, facilité d’utilisation, caractéristiques du produit et clients). soutien) aide les entreprises à prendre de meilleures décisions et à comprendre le paysage concurrentiel.

