RAPPORT D’ÉTUDE DE MARCHÉ DES BIORÉACTEURS ET DES FERMENTEURS PRÉVU JUSQU’À 2030

Selon le dernier rapport de Reports and Data, la taille du marché mondial des bioréacteurs et des fermenteurs devrait atteindre 7,04 milliards USD d’ici 2030 avec un TCAC de 10,0 % sur la période de prévision. La popularité croissante du bioréacteur à usage unique parmi les sociétés biopharmaceutiques pour cultiver des produits biologiques est le facteur clé qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Les bioréacteurs et les fermenteurs sont des systèmes de culture pour produire des organismes ou des cellules. Ils sont utilisés dans diverses applications, notamment la fabrication de produits biopharmaceutiques, la recherche fondamentale et le développement, les produits chimiques, les aliments et les additifs alimentaires, et d’autres produits. La culture de cellules et de microbes dans des bioréacteurs peut économiser du travail, du temps et de l’espace de laboratoire. Il améliore également la reproductibilité et l’efficacité de la croissance cellulaire et de la formation de produits.

L’accent croissant des fabricants de produits biologiques sur la mise à l’échelle des technologies de production de produits biologiques devrait stimuler les tendances du marché mondial des bioréacteurs et des fermenteurs. De plus, la demande croissante de médicaments personnalisés associée au nombre croissant de médicaments orphelins approuvés par la FDA a entraîné une augmentation de la production biologique, qui à son tour devrait offrir des opportunités majeures pour la croissance de l’industrie dans les années à venir.

Les meilleurs joueurs présentés dans le rapport incluent :

Sartorius AG BBI, GE Healthcare, Praj Hipurity Systems, Danaher (Pall), ZETA, Thermo Fisher, Pierre Guerin (DCI-Biolafitte), Bioengineering AG, Merck KGaA, Solaris, Applikon Biotechnology, Eppendorf AG et Infors HT entre autres

Type Outlook (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Bioréacteurs à usage unique

Bioréacteurs à usage multiple

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Sociétés biopharmaceutiques

CRO

Instituts universitaires et de recherche

Les autres

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord Canada Les Etats Unis Mexique

L’Europe  Allemagne Italie La Grande-Bretagne reste de l’UE

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Argentine Reste de l’Amérique latine

Middle East & Africa Saudi Arabia South Africa A.E Rest of MEA



